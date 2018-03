Samsung y Disney crean la magia de los Emoji AR para Galaxy S9 y S9+

Samsung Electronics Co., Ltd. y Disney dan vida a los queridos personajes de Disney en los nuevos Emojis AR para Galaxy S9 y Galaxy S9+. Los usuarios de Galaxy S9 y Galaxy S9+ tendrán acceso a los personajes clásicos de Disney (Mickey Mouse y Minnie Mouse) directamente desde su teléfono para crear mensajes personalizados. Por primera vez, estos personajes de Disney cobran vida en un marco de realidad aumentada para las comunicaciones y la mensajería. Los personajes de las películas favoritas de Disney, como The Incredibles, Zootopia y Frozen estarán disponibles a lo largo del año.

“Al llevar nuestros personajes e historias a nuevas plataformas digitales, estamos creando experiencias Disney dondequiera que vaya nuestro público y podemos acercarnos a nuevas generaciones de fans”, comentó John Love, Vicepresidente de Aplicaciones en Disney Consumer Products and Interactive Media. “Los Emojis AR Disney ofrecen un enfoque innovador del contenido en el Galaxy S9 y el S9+ y una manera divertida de ponerle un toque de magia a los mensajes”.

“Todos los días se envían más de 6 mil millones de emojis. Así que nuestra meta al desarrollar Emoji AR era brindar una forma emocionante de comunicarse y una manera novedosa de hacer que las imágenes animadas cobraran vida”, agregó Younghee Lee, CMO y Vicepresidente Ejecutivo de Samsung Electronics. “Estábamos seguros de que no encontraríamos un mejor socio que Disney, el creador de algunos de los personajes más amados de la historia, para poner en nuestros Emojis AR las caras más felices del mundo. Además, significaba ofrecer a nuestros usuarios el acceso a los personajes más populares para compartir con sus amigos en todas las plataformas”.

Lo usuarios con smartphones Galaxy S9 y S9+ pueden descargar los personajes de Disney en el modo Emoji AR de su cámara.

Presentados con el Galaxy S9 y S9+, los Emojis AR permiten que los usuarios creen mensajes personalizados y divertidos para compartir con sus amigos. Los Emojis AR usan la tecnología de reconocimiento facial y el aprendizaje profundo para mapear más de 100 rasgos faciales y producir una réplica en 3D. Los Emojis AR ofrecen dieciocho pegatinas predefinidas con el formato de archivo estándar AGIF, así que se pueden compartir fácilmente con todos, sin importar el smartphone que tengan. Cuando los usuarios encuentran un Emoji AR que les gusta, pueden fijarlo en su Always On Display para disfrutarlo cada vez que vean su teléfono.

