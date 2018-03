Semana Santa a toda Acción en Piriápolis y toda Costa Serrana!

EXPOSICIONES EN EL CASTILLO PIRIA I Todos los días de 9 a 17 hs Del 1º /3 al 1º /4 se realizará la muestra colectiva “Tendales XI” en la cual participan los artistas Rodolfo Fuentes, Daniel Melgarejo, Viviana García, María Inés González, Rodolfo Torres, Anahid Hagobian, Claudia Moreira Pablo Pose Malacrida y Atilio Dutrel. Del 2 /3 al 2/4 en el espacio de las cocheras expone Homero Da Costa. * Domingos I 9 hs I PIRIAPOLIS MÍSTICO I El Umbral del Hombre I En la Era de la Luz, Piriápolis Vibra I Recorrido bio energético con meditaciones guiadas a cargo del técnico experto en bioresonancia y geobiólogo Carlos Rodríguez I Legado iniciático de Don Francisco Piria I Simbología Qabbalah Alquimia Senderos I Info: 099 152953 * Alternatus Uruguay I Centro educativo de cría y rescate de reptiles I Toda la semana de turismo de 10 a 20 hs I Parque La Cascada de Piriápolis I Visitas guiadas I Info: 098296206 * 23/3 I 20:30 I Ciclo del Conjunto de Música de Cámara I Beethoven, Gardel, Piazzola y Matos Rodriguez I Teatro Lavalleja – Minas I Entrada Libre * 23/3 al 16/4 I Muestra en homenaje al pintor Freddy Sorribas I Grupo de las Artes de Piriápolis I Casa de la Cultura de Piriápolis * 24/3 I 23 hs I CAMPING JAZZ I Las Flores campamento I Info: 099 486036 * 24/3 I 9 hs I VOLCOm Piria Skate I 1er fecha del Campeonato Nacional de Skateboard I I Skate Park Piriápolis I Organiza: Comité de Skateboard Uruguay * PASEO DE LA PASIVA Feria Artesanal Abierta de 17 a 23 hs viernes, sábados y domingos I Semana de Turismo todos los días Exposición en Sala Del 26 al 31/3 I “El Color y la Letra” I Grupo Interarte ex alumnos del Prof. Guillermo Busch Actividades en Escenario 24/3 I 19:30 hs Tango y Bolero I Gustavo Rizzo 25/3 I 19:30 hs Banda de Rock I La Hoja en la Rama 28/3 I 19:30 hs Música internacional I KSR Kerisma · 28/3 I 22 hs Banda I Los Astronautas 29/3 I 20 hs •Música internacional I Natalia Cafré 29/3 I 21:30 hs Humor y Circo I Piki Potus 30/3 I 19:30 hs Blues I Desecho Nuclear 30/3 I 21 hs Banda Cordero Rebelde 31/3 I 20 hs•Pop y Melódico I Santiago Nahuel 31/3 I 21 hs Parodistas Clown´s Promesas * 24/3 I 19:30 hs I Presentación PIRIAPOLIS MÍSTICO I Conferencia audiovisual a cargo del técnico experto en bioresonancia y geobiólogo Carlos Rodríguez I Legado de Don Francisco Piria I Simbología y Realidad Vibracional de la Ciudad I Árbol de la Vida I Presentación del temario de Semana Santa I Sala de eventos de APROTUR – Rambla de los Argentinos junto al Paseo de la Pasiva I Ingreso libre y gratuito I Capacidad limitada I Info: 099 152953 * 24/3 y 30/3 I Vertientes del Pan de Azúcar Circuito guiado I Red Ánimas Turismo Eco Cultural Pan de Azúcar. Consultar por más circuitos I Info: 099340958 * Del 24/3 al 1º/4 I 18 hs I Música en vivo con artistas locales I Plaza Libertad I Minas I Info 096408851 * 24/3 I Cabalgata Cerro Guazuvirá, arroyo los Chanchos, excelentes vistas de las Sierras I Info 096408851 *. AREQUITA Visita a las Grutas Del 24/3 al 27/3 I 11:30 y 15:30 hs Del 28/3 al 1°/4 I 11:30; 15:30 y 17:30 hs Cabalgatas I Toda la semana de 8:30 a 19:30 hs Cabalgatas guiadas con distintos recorridos de 9 hs y 20 hs. · Sendero Arequita – Monte de Ombúes I Visitas guiadas I 29/3: 10:00 hs I 30 y 31/3: 9:00 y 16:00 hs I Info 44429796 I actividad sin costo * Del 24/3 al 31/3 I Valle del Hilo de la Vida Visitas Guiadas 11 y 16 hs * 25/3 I 14.30 hs Taller para niños a cargo de Richard Tesore. Enseñará a comunicarse con lobos y pingüinos, a preparar leche sustituta para lobeznos y delfines huérfanos, así como también técnicas para alimentar lobos, delfines pingüinos, gaviotas y tortugas marinas. 25/3 I 18 hs I Liberación de Lobos Marinos y Tortugas Marinas I SOS Rescate de Fauna Marina Centro de Rehabilitación Princesa Laetitia d’ Arenberg I Punta Colorada. Entrada Libre y Gratuita. Info: 094330795 * 25/3, 29/3 y 31/3 I Pozos Azules Circuito guiado I Red Ánimas Turismo Eco Cultural Pan de Azúcar. Consultar por más circuitos I Info: 099340958 * 25/3 I Cabalgata al cerro de la Leona, observatorio y baño de la india I Info 096408851. * Del 26/3 al 28/3 I Cabalgatas cortas desde nivel cero para todas las edades, conociendo Villa Serrana y sus puntos de relevancia, vistas y lugares históricos I Info 096408851 * CASTILLO PITTAMIGLIO de Las Flores: abierto todos los días de 9 a 16 hs Visitas guiadas, exposición y espacio de artesanos de Solís I Info 094 931651 Exposiciones “Santos y Brujos” del pintor uruguayo Ronald Reilly. Obra del pintor uruguayo Dubal Ramos Espectáculos 24/3 I 18 hs Unipersonal “Mujer Partida” 27/3 I 18 hs Música Latinoamericana por Pablo Santana 29/3 I 18 hs Tango con Rulo Rodriguez 30/3 I Fogón Místico Viernes Santo a la puesta del sol (actividad al aire libre, depende del factor climático). * 29/3 I Bailes de Turismo en Aiguá con bandas en vivo I Agropecuaria de Aiguá Ruta 13 km 180 I Info: 098384249 – 092494474 – 099064263 * 29/3 I Cabalgata “nuevo destino” para jinetes con experiencia I Info 096408851 * 30/3 I Senderismo nocturno con De paseo por Uruguay, versión extendida, con amanecer serrano en punto único y desayuno en Estación Penitente I Info 096408851 * 30/3 I 10:30 hs I Taller para adultos de Manejo de Pingüinos en nuestras costas I S.O.S. Centro de Rescate y Rehabilitación “Princesa Laetitia d´Arenberg” I Punta Colorada I Info: 094330795 * 30/3 y 31/3 I 18 a 22 hs I NH Feria de Diseño y Gastronomía I Sala de Aprotur Info: 098 454561 * 31/3 I Cabalgata de la luna llena por el cerro de la Leona I Info 096408851 * Penitente y Ventorrillo en Villa Serrana Toda la semana de 10 a 18 hs I Info 096408851 Actividades: bicicletas, deportes extremos, cabalgatas y más * Villa Serrana 1°/4 Cabalgata al Santuario equino I Info 096408851 * Templo Budista Visitas y Retiros I Info: 098 489 550 – 099330193 * ESTACIÓN DE CRÍA DE FAUNA y FLORA AUTÓCTONA “URUGUAY TABARÉ GONZÁLEZ SIERRA” I Horario general de 8 a 19 hs I Visitas guiadas con guarda parques de naturaleza: 11:30, 13:30 y 15:30 hs I Ruta 37, km 6.100 Actividades: 28/3 y 30/3 I 14:45 hs Charla con Fernando Fernández, Director de la película “La Cuestión de la Cruz”. 15 hs I Proyección de la película I Sala de audiovisuales ECFA. Todos los días: ∙••••••• Sala de Audio I Presentación y Proyección de Audiovisual de 7 minutos sobre características del paseo ∙••••••• Senderos Naturales Interpretativos: telario, plumario, áreas de descanso, Laberintos 1 y 2, Mirador con Sector de Patrimonio con exhibición de maquinaria de la Agroindustrial ∙••••••• Visita campo de Recría de Venado de Campo (Declarado Monumento Natural desde 1985) y Senderos de Especies Autóctonas y Reptiliario. ∙••••••• Recorrido “Tren de la Alegría” paseo para niños – del 24/3 al 1º/4 con excepción del 31 /3. Lugar de partida desde Estacionamiento frente al Reptiliario, pasando por Ruinas de la época (Ex Capatacía del Complejo Agro Industrial de Piria ) y Sendero Natural de Flora con regreso a Estacionamiento. ∙••••••• Casita de Piedra, Espacio Artesanal con artesanos de la zona – Ex Estación y Control para el Trencito de Piria. ∙••••••• Parque con juegos en madera ecológica, amplias áreas verdes, mesas y bancos, pérgolas, cancha de fútbol. ∙••••••• Ascenso al Cerro Pan de Azúcar (390 metros de altura) con visita a la cruz que se encuentra en su cumbre, con registro de datos en Caseta de Control y Recomendaciones de Guías de Naturaleza desde 08:00 a 15:00 hs.- Descenso hasta las 18:00 hs. * Más información del Destino en APROTUR 4432 5055 Nota: las actividades al aire libre pueden variar su programación en caso de clima adverso.