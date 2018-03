Marcos Palombo, el uruguayo que trabajó con Jackie Chan y recorrió más de 300kms a pie entre Brasil y Uruguay

Marcos Palombo, el actor uruguayo quién trabajó en el 2014 junto Jackie Chan en Hong Kong y luego de un 2017 muy movido en México vino a nuestro país de visita para ver a la familia unas semanas. Con un perfil muy bajo no ha aparecido mucho en medios públicamente! Pero con NetUruguay hubo excepción! Decidió aprovechar el tiempo para hacer una travesía y recorrer caminando con mochila las costas entre Brasil y Uruguay durante 9 días, durmiendo ahí mismo en la playa día tras día como todo gran aventurero.

1. ¿Qué significó para vos trabajar con Jackie Chan?

Claramente fue una muy grata experiencia trabajar a ese nivel. Utilizan una forma de trabajo que difiere a lo convencional de mi costumbre y experiencia. Verlo a Jackie Chan día tras día me hacía pensar en su tayectoria y el cómo evolucionó, trasladando eso a mi mismo de tal forma de intentar adelantarme mentalmente por mi camino profesional.

2. ¿Ahora estas en medio de un proyecto con Diego Luna?



He estado compartiendo set de grabación con Diego últimamente! Y aunque actúo directamente con él… Es algo muy pequeño lo que me toca en ese proyecto!

3. ¿Cómo has evolucionado en tus dotes de actor? ¿lo de modelo ya quedó en el pasado?

Cada vez que estoy frente a cámara es evolución. Fue mucho estudio, pero también hay que tener visión de mejorar con cada detalle de experiencia de la vida!

Con respecto al modelaje, soy viajero, por lo tanto a veces en otros países a donde llego no siempre consigo trabajo tan fácilmente como actor, y tengo que adaptarme. Ahí es donde el modelaje surge inmediatamente.

4. ¿Qué te motivó realizar una travesía caminando desde Brasil hasta Uruguay? ¿cuántos kilómetros recorriste? ¿cómo fue esa experiencia?

Usualmente hago mención de que soy “explorador del mundo”.

Me gusta la naturaleza y encontrarme con ella en lo más inhóspito, agreste y salvaje. Lo más cercanamente posible. Supongo que de una forma muy propia. No soy de los lujos, elijo algo más profundo y primitivo.

Fueron poco más de 300 kilómetros! Sin apuro pero avanzando día a día. Haciendo vivac, o sea sin carpa, al aire libre. Mis compromisos esta vez no me permitieron más que ese tiempo.

Lo podes seguir en:

Twitter: @PalomboMarcos

FanPage de Facebook

Facebook.com/PalomboMarcos

Me gusta: Me gusta Cargando...