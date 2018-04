Fiorella Marzano viaja a Egipto para participar del Miss Eco International en su cuarta edición

Fiorella Marzano es modelo y abogada, y distribuye su tiempo para complementar de manera exitosa cada acitividad, y por si fuera poco, es una de las misses más galardonadas de nuestro país, en diferentes certámenes que ha participado y ganado.

Conversamos con ella antes de su viaje a un nuevo continente para representar a Uruguay, de la siguiente manera:

1. Un nuevo certamen internacional en donde participará representando a Uruguay. ¿Se te ha hecho costumbre? ¿Qué expectativas tienes en esta oportunidad?

Si, en esta oportunidad estaré representando a Uruguay en Egipto, en el certamen Miss Eco International, en donde participan más de 60 países. Dicho evento promueve la protección del medio ambiente y el turismo de cada país participante.

En cuanto a las expectativas, realmente deseo poder representar de la mejor manera posible a nuestro país y realizar un trabajo digno, y si se logra algún reconocimiento será maravilloso.

2. ¿Cómo llegó la oferta de participación?

Fue a Steven Vazquez a quien le llegó la propuesta e inmediatamente me planteó la posibilidad de participar y prepararnos a tal efecto. Él siempre ha visto en mí un potencial para este tipo de actividades que yo no lograba visualizar y por eso y muchas más cosas le estoy muy agradecida.

3. ¿Qué conoces del certamen?

Esta es la cuarta edición de dicho certamen. Ha tenido una gran repercusión a nivel mundial, ya que son muchísimos los paises que participan en el mismo y tiene un gran apoyo del estado y empresas de Egipto. Toda la información relativa al mismo se puede encontrar en Facebook e Instagram y en Wikipedia.

Este evento tiene como objetivo promover la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, la creación de proyectos ecológicos y destacar las bellezas turísticas de cada país.

La gala final del evento se va a realizar el día 27 de abril en El Cairo, en la Opera House Elzamalek y será televisado a través del canal de YouTube de la organización.

4. Cuéntanos de los detalles del mismo… día, hora, lugar.

Las actividades comienzan el día 10 de abril y finalizan el día 28 del mismo mes. Vamos a visitar varias ciudades como: El Cairo, Alexandria, Marsa Alam, Luxor, Pirámides Egipcias, Ain Sokhna y más. Es realmente increíble la experiencia y muy completa, debemos competir por el mejor traje típico, el mejor traje ecológico, prueba de fitness, concurso de talento, concurso de traje de baño, concurso de traje de noche, entrevistas con los jurados y gala final.

Es un evento muy bien organizado, que busca evaluar todas las características y cualidades de las mujeres participantes, siendo muy importante la formación de cada una en todos los aspectos, académicos, físicos, culturales, sociales, etc.

5. ¿Una Miss se plantea objetivos antes de viajar? Si es así, ¿cuáles son los tuyos?

Sí, claro que una Miss se plantea muchísimos objetivos, todos muy distintos. En mi caso particular mi metas han estado condicionadas al poco tiempo que he tenido para prepararme. Me enteré hace un mes aproximadamente de que iba a ir a poder representar a Uruguay en dicho certamen, en Egipto.

Dichas metas han sido: prepararme bien físicamente, culturalmente y conseguir el mayor apoyo posible en todos los sentidos. He tenido la suerte de que muchísimas marcas y diseñadores me estén apoyado en este camino, como, por ejemplo: Mario Aguirregaray, Steven Vázquez, Clara Campanela, Karal Collection, Vestidos Arena, Atrévete Boutique, Striff Jeans, entre otras.

Asimismo, Luciana Sampaio, Maui Solárium, el Centro Estético “Mi Estrella”, la esteticista profesional Noelia Amaro, Pablo Cardoso Coiffeur, al estilista Jordan Moreira y el Centro de Belleza “Las Cubanas”, han cuidado de mi aspecto físico en todo sentido. También debo agradecer al equipo de audio visual Imagina+ y a Gabriel Chapez por la realización del video promocional de Uruguay, a Juanjo Vazquez por las Fotos oficiales y a la Fundacion Pablo Atchugarry, en donde trabajo hace más de 10 años, también me ha apoyado, ya que la misma promueve el arte, la cultura y la naturaleza.