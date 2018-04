Vanessa Estol: la modelo uruguaya que trepó a más de 6 mil metros de altura

Vanessa Estol es una uruguaya que se encuentra viviendo en México desde hace ya varios años, ya finalizando su doctorado de psicología, pero con una pasión por las alturas, alcanzando a escalar más de seis mil metros, en lugares increíbles, y ahora con el firme propósito de hacer sus primeros ocho mil metros de altitud.

Comenzó en Uruguay como modelo profesional, participando de un Miss Universo Uruguay, siendo una de las mujeres más bellas de nuestro país. Tal como ella mismo lo explicó en una nota realizada por NetUruguay, en la cual nos dijo: “después de participar en Miss Uruguay para Miss Italia, y Miss Universo Uruguay, surgió la propuesta para Japón. Mis padres no me dejaron porque era menor de edad, y a los 18 tuve una propuesta con Elite México y no lo pensé y me vine. Al principio fue muy difícil, de Lagomar pasar a México D.F, todo me parecía un caos, siempre corriendo, siempre tráfico, demasiada gente… Después me enamore de la ciudad porque hay millones de cosas para hacer, gente de todos lados, miles de museos, pueblitos hermosos. México me atrapó… Se suponía que máximo me quedaba un año y acá estoy…“, y allá sigue, pero ahora con nuevos y “elevados” desafíos.

Lo que siempre caracterizó a Vanessa fue su gran actitud y un firme propósito de alcanzar sus objetivos.

¿Cuándo nace tu pasión por escalar?

Hice mi primer cumbre en septiembre del 2015 en el Nevado de Toluca, un volcán en México no muy alto (4680 metros) y me encantó la experiencia. Me dieron ganas de intentar el resto de las montañas de México y a los pocos meses me fui a los Andes en Colombia y a Himalayas a hacer mi primer 6000, desde ahí no pude parar. Me encanta viajar y ahora me gusta combinar mis viajes con la posibilidad de conocer alguna montaña nueva, me gusta mucho la naturaleza y cada viaje para mi significa mucho aprendizaje.

¿Qué Montañas has subido hasta ahora?

En México realicé diversos ascensos al Nevado de Toluca (4.680 m), Iztaccíhuatl (5.286 m) y Pico de Orizaba (5.636 m), Nevado de Tolima en la Cordillera Central de los Andes en Colombia (5.215 m), Kala Pattar (5.643 m) y Island Peak (6.189 m) en Himalayas, Huayna Potosí (6.088 m), Illimani (6.462 m) Cabeza de Condor (5.648 m) y Pequeño Alpamayo por la via directa (5.410 m) en Bolivia, Aconcagua ruta 360 (6.962 m) y algo de escalada en hielo en Patagonia (Amy).

¿Cuál es tu objetivo más grande en este momento?

Me encantaría intentar un 8000 (metros) en los Himalayas. Tal vez Manaslu o Cho Oyu… estoy entrenando para eso. También me gustaría poder llevar por primera vez la bandera de nuestro país al Everest, creo que todavía no hay ascensos de ningún Uruguayo/a.

¿Es duro entrenar para subir un ocho mil?

Actualmente estoy entrenando 6 días a la semana, se requiere mucha constancia y disciplina. Estoy entrenando con Steve House, un escalador profesional que admiro mucho y que hizo cosas increíbles. Estoy aprendiendo mucho con él.

Al mirarlo desde afuera, ¿es de mucho riesgo?

Todo tiene algo de riesgo, vivir en Ciudad de México y los sismos también es un riesgo, creo que el punto está en prepararse y poder minimizar en todo lo que este a nuestro alcance esos riesgos, también hay que respetar a la montaña y saber cuando bajarse, a veces sin completar el objetivo.

¿Qué equipo se requiere para este deporte?

Uff demasiado equipo y diferente para cada montaña. Ya tengo más ropa y equipo de montaña que ropa normal… mi abuela se enoja y dice que me estoy volviendo poco femenina por comprar ahora este tipo de cosas. Es importante ir preparado y con buen equipo, botas, camperas de plumas, impermeables, casco, piolets, crampones… hay muchas cosas dependiendo del tipo de montaña que vas a subir y la altura.

¿Qué ha pasado con el modelaje en tu vida?

Salvo algunos proyectos, el modelaje lo he ido dejando de lado para dedicarme a mi carrera (la psicología) estoy terminando mi doctorado, hice una maestría en psicología clínica y tengo mi consultorio. Además estoy trabajando en una escuela como psicóloga infantil.

