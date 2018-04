AMERICA BUSINESS FORUM: La cumbre de negocios más importante de América Latina reunió a más de tres mil líderes empresariales y políticos en Punta del Este

La tercera edición de America Business Forum fue un evento sin precedentes en Uruguay y en el continente por su convocatoria a más de tres mil empresarios, políticos, altos ejecutivos y CEOs de las mayores empresas de América Latina.

Speakers de clase mundial, despliegue de alta tecnología audiovisual, un flamante mega centro de convenciones, el magnífico escenario de Punta del Este -el balneario más cotizado de Sudamérica- y el éxito de las ediciones anteriores fueron la clave para que ningún empresario o líder político quisiera perderse el encuentro.

Temprano en la mañana, rodeados de importante operativo de seguridad, autos de lujo y helicópteros comenzaron a llegar con asistentes provenientes de Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo, Montevideo y Asunción, entre otros puntos de la región para colmar la enorme sala del Punta del Este Convention & Exhibition Center.

Extasiado por una puesta en escena pocas veces vista en nuestro continente y al mejor estilo hollywoodense, el público sostuvo su atención durante todo el foro ante entrevistas y conferencias que reflejaban historias de vida, casos de éxito personal y profesional y recorridos por momentos íntimos, emocionantes que hablaban de superación, adversidad, e incluso supervivencia, en ese camino que a cada personalidad lo llevó al éxito.

Talento, auto estima, competencia, objetivos, desafíos, estímulo, tenacidad, actitud, cambios, reconocimiento, fracaso, suceso, socios, familia, aprendizaje, reinventarse, trabajo en equipo, fueron algunas de las palabras y frases que resonaron repetidamente a lo largo de la jornada.

El evento, que recibió a los medios de prensa y agencias de noticias más importantes del continente, se convirtió en TT –trending topic– en las redes sociales durante todo el fin de semana.

En el marco del America Business Forum y bajo el lema “One of a kind: la historia de los fuera de serie”, la tercera edición contó con un panel de nueve magníficos oradores de diferentes ámbitos y países que compartieron sus historias de vida y experiencias y trasmitieron inspiradores mensajes con detalles acerca de los caminos que atravesaron para llegar a ser únicos en su clase: Ágatha Ruiz de la Prada, George Gordon, Gonzalo Muñoz, Jorge Lanata, Fernando Espuelas, Isela Costantini, Carlitos Páez, Gustavo Zerbino y Guillermo Francella.

Al final de la jornada, los unánimes comentarios de los asistentes coincidieron en que esta tercera edición del Foro Global de Negocios en América Latina fue el evento empresarial de mayor impacto hasta ahora en la región.

La conducción del foro estuvo a cargo del periodista Carlos Montero, reconocido internacionalmente por su trayectoria de 20 años en la cadena CNN, y del empresario Ignacio González, presidente de America Business Forum.

ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA

“Moda y realeza”

Tras una breve introducción sobre su actual trabajo en los medios de prensa, Carlos Montero dio inicio al foro invitando a Agatha Ruiz de la Prada, quien, fiel a su estilo, llenó de color el escenario.

“Cuando empecé a los 20 años en la movida madrileña, lo que hacía les parecía una locura pero ya llevo 37 años con mi marca, dando la lata todos y cada uno de los días de mi vida”.

Fruto de esa tenacidad y de su interminable creatividad, Ágatha se convirtió en una de las diseñadoras más prestigiosas del mundo y su fuerte y original estilo está impreso no sólo en ropa sino también en zapatos, perfumes, relojes, vestuario teatral, accesorios para mascotas y etiquetas para botellas de vino, entre otros muchos productos.

Apenas terminado su primer desfile encontró el “hilo conductor”, es decir, el propósito de su vida. “Una vez que lo descubres, sabes lo que tienes que hacer siempre”; “eso no me ha abandonado nunca y desde entonces he tirado de ese hilo”.

A pesar de no presumir de sus títulos nobiliarios, la excéntrica diseñadora y empresaria española es marquesa de Castelldosríus y baronesa de Santa Pau gracias a su participación en la proposición de la ley que iguala a hombres y mujeres en la sucesión de títulos nobiliarios de su país.

Entre las divertidas anécdotas de su atractiva conferencia relató momentos de la relación de su familia con el rey Juan Carlos y de cuando éste le entregó en mano la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2009.

Contó detalles de su “vida cinematográfica”, de su nuevo estado civil y de su reciente incursión en las redes sociales. “Me tuve que reinventar”, comentó.

A punto de terminar un libro autobiográfico, confesó que “de un año muy malo puedes sacar uno muy bueno”, refiriéndose a su divorcio y al cierre de algunos locales de su marca en 2017 por lo que espera ser tomada como ejemplo por mujeres que estén atravesando momentos difíciles.

Durante el día del foro, Ágatha no perdió oportunidad de sacarle el jugo a Punta del Este y hasta se dio el gusto de pasear en helicóptero.

GEORGE GORDON

“El modelo de negocio que lo cambió todo”

Originario de Texas, Estados Unidos, el joven empresario George Gordon es el nuevo director general regional de UBER en América Latina. Trabaja en la compañía desde 2014 y actualmente dirige las operaciones en 15 países.

De más está decir que llegó al centro de convenciones en un auto de servicio Uber y describió las varias ventajas sobre los que eligieron movilizarse en sus propios autos para un evento tan multitudinario como el foro.

Con un perfecto Español, habló del gran éxito de Uber en sólo ocho años de existencia y resaltó la importancia del mercado latino donde los usuarios superan a los de Norteamérica: “hay más de 20 millones de usuarios activos cada semana sólo en Latinoamérica. De hecho, en términos de viaje, es la región número uno del mundo.”

La compañía global ha enfrentado tres principales obstáculos en este continente: las regulaciones de cada país, la nueva tecnología (es preciso un cambio de mentalidad de los latinos; es el desafío de cambiar la forma de pensar de la gente en cuanto a no conducir tu propio auto o a compartir el viaje con otros pasajeros), y la necesidad de adaptar la marca, las comunicaciones y los productos que ofrece -a través de la aplicación- dependiendo de cada ciudad.

Consultado por otras empresas que han surgido con propuestas parecidas, comentó que “la competencia es buena, nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente necesita el cliente, tanto el usuario como el conductor; la competencia nos da empuje extra.”

GONZALO MUÑOZ

“De CEO a emprender cambiando el planeta”

“Si no vives por algo, probablemente mueras por nada”

Fue la gran revelación del foro y una de las exposiciones que más impactó a la audiencia.

Luego de describir las ventajas de su vida personal y académica y el suceso en el plano laboral, el empresario chileno Gonzalo Muñoz compartió la inquietud que lo movió para comenzar con el proyecto TriCiclos, la compañía de reciclaje post-consumo de mayor reputación en su país.

“Qué es lo que podemos hacer aquellas personas que hemos vivido en el contexto del privilegio y que nos sentimos relativamente incómodas?” fue la pregunta que se formuló con un amigo.

“Qué es lo que podemos hacer distinto de lo que estamos haciendo si nos reconocemos como emprendedores, empresarios, personas que creemos en el mundo de las empresas con la capacidad que tienen de cambiar el mundo?”

Así decidió emprender para demostrar que era posible que una empresa con fines de lucro pudiese al mismo tiempo cumplir fines sociales y ambientales. Más adelante, subrayó la importancia de las empresas B tras afirmar que “el mundo de las empresas B llegó para quedarse”. “Pasó a ser la mejor herramienta de gestión que tienen las grandes multinacionales para atender a aquellos objetivos que tienen planteados.”

Y poniendo como ejemplo a una gran compañía mundial de la industria láctea, Muñoz describió las enormes ventajas para las empresas de conseguir beneficios financieros a través de la implementación de prácticas sociales y ambientales. “Es la mejor manera de redefinir el éxito en la economía y en las empresas”, aseguró.

En TriCiclos comunica constantemente los objetivos de desarrollo sustentable para los que colabora y los aportes que su empresa hace al mundo.

“Quien no entienda que esto (el valor que significa atender los ODS –objetivos de desarrollo sostenible-) es relevante, se está perdiendo una extraordinaria oportunidad de negocio”, afirmó.

“Soy un empresario y creo en el valor de las empresas, en el valor de incentivar a los individuos a partir de explorar sus mejores talentos, en el valor de bonificar aquellas acciones positivas y en el activismo dentro del sector empresarial.”

Para finalizar, en la pantalla gigante del escenario mostró la frase del cuadro colgado en su oficina: “Si no vives por algo, probablemente mueras por nada”. Los aplausos no se hicieron esperar.

JORGE LANATA

“Un mundo de poder, política y negocios”

“Hagan cosas que se puedan contar”

Una de las exposiciones más esperadas de la tarde fue la del polémico periodista argentino Jorge Lanata quien conversó largamente en un mano a mano con Ignacio González, presidente de America Business Forum.

Habló de su carrera, de su relación con la política, su manejo del dinero, de los empresarios de su país, de su enfermedad y resaltó la importancia de sus hijas y del trabajo en su vida.

Sobre la trayectoria empresarial en su país, apuntó que “falta en la Argentina una dirigencia empresaria que influya sobre la sociedad. Ser empresario en Argentina está mal visto.”

Refiriéndose al cambio cultural que promociona el presidente Macri, habló de lo que él llama “enfermedades permanentes argentinas” por el gran gasto social de su país: “no está bien que un tipo malo gane lo mismo que un tipo bueno. Por qué el tipo bueno va a tratar de ser mejor?” y a la poca paciencia por los cambios después de una elección. “Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas cuyos resultados no vamos a ver.”

Hablando del periodismo actual en su país, comentó que no hay malos temas, hay malos periodistas. “Si está bien contada, cualquier cosa es interesante. La cosa es cómo te la cuentan.”

Para identificar el talento en la gente de sus equipos: “Mi laburo como jefe es hacer que cada uno de ellos sea lo mejor que pueda ser. Que sea su mayor expresión de lo que puede ser.”

Con referencia al periodismo actual en su país, expresó que “no hay malos temas, hay malos periodista; el problema no es escribir, es decir algo.”

Con respecto a los millenials, apuntó a que muchos de ellos no llevan una vida real y que en cuanto al trabajo no los ve apasionados.

Referente a su enfermedad y a su forma de enfrentarla durante cuatro años, Lanata dijo que fue la época en que más trabajó: “fue mi forma de dar la pelea; de hecho, cuando me operan, a los 15 días ya estaba en la radio.”

“Los errores son parte de uno; uno no sería el mismo sin sus errores” dijo en respuesta a qué cosas cambiaría si pudiera volver atrás en el tiempo.

Interrumpido por aplausos en varios momentos, fue consultado sobre cómo le gustaría ser recordado: “como un tipo libre; que pensé de manera libre, que viví de manera libre, que actué de manera libre. Fue y es importante a lo largo de los años ir ganando libertad.”

Terminó con un consejo a la audiencia: “Hagan cosas que se puedan contar y traten de ser lo más libres que les salga. Nunca se crean que se reciben de nada; hay muchísimo para saber y leer. Estar vivo es increíble y a veces lo desperdiciamos con tonterías.”

FERNANDO ESPUELAS

“El primer IPO de Latinoamérica”

Con una entrada hollywoodense Fernando Espuelas sorprendió a la audiencia llegando al escenario en un Mercedes-Benz SLS AMG blanco del que se abrieron las puertas alas de gaviota al mejor estilo James Bond.

El empresario uruguayo, radicado en Estados Unidos desde los 10 años, expuso su experiencia como fundador de StarMedia, la primera empresa en la historia que pudo recaudar inversionistas de riesgo para internet de América Latina.

Para explicar el camino que recorrió en sus inicios, expresó que “el proceso de vender ese concepto fue algo que me marcó de manera positiva; me dio la idea de que nada es fácil, nada es gratis y que, más allá de eso, rendirse antes de tiempo usualmente es la barrera más básica en el camino al éxito.”

Recordó una reunión con el magnate financiero David Rockefeller: “Me di cuenta que el poder de mi idea me hizo trascender lo que era previamente una situación económica muy difícil, y que las ideas, si son bien expresadas y claras, pueden cambiar el mundo.”

Volvió a recalcar la importancia de tener una visión clara de lo que se quiere lograr. En su caso era el impacto de esta nueva tecnología sobre la gente de América Latina.

En 2001 StarMedia tenía más de 25 millones de usuarios al mes; era el sitio de internet en el puesto número siete en el mundo, único en idioma Español.

Cuando vino la crisis financiera ese mismo año con consecuencias para su empresa, Espuelas estuvo seguro de que no se debió a una mala gestión sino a un cambio de ambiente.

Ante un cambio del “universo simbólico” que va más allá del control de una persona, pensó: “Si fui capaz de crear una empresa de la nada que después valió cuatro mil millones de dólares en la bolsa, lo puedo hacer una vez más. Aprendí por primera vez en mi vida que podía lograr cosas, no como un superhéroe sino con suerte y con acompañantes. La visión, al fin y al cabo, quizás es lo más valioso y ese es mi aprendizaje de StarMedia.”

ISELA COSTANTINI

“Liderando gigantes de la industria”

“Yo creo que todos podemos ser líderes desde el momento que cada uno elige el horario de levantarse en la mañana para luego lidiar con las consecuencias de llegar tarde o no al trabajo.” “Está en nosotros ser líderes de nuestra vida y no solamente en lo profesional.”

Así comenzó su exposición Isela Costantini, quien después de relatar su primer triunfo en atletismo en la época de la secundaria, afirmó que “querer es poder” se convirtió en su eslogan de cabecera.

“Lo más difícil de querer algo y logarlo es descubrir lo que uno quiere porque cuando uno descubre lo que quiere, pone el foco y la energía y arma un plan para poder lograrlo. Lo puede lograr, pero tiene que descubrir qué es.”

Opinó que uno de los secretos del éxito de una empresa es el “factor H”, las personas: clientes, accionistas, dueños de la empresa, proveedores, etc.

Otro de los lemas que la acompaña en su carrera y que considera uno de los grandes desafíos es la coherencia entre lo que uno es, piensa y hace.

Sostuvo que otra de las claves para el éxito de una empresa es la diversidad en los equipos de trabajo y escuchar a los demás: “Escuchar feedback nos ayuda muchísimo, no solamente a encontrar oportunidades o potencialidades que uno tiene, pero también a saber en qué necesita mejorar uno”.

“Para mí el liderazgo es una forma de vida. No existe liderazgo sustentable si no entendemos que lideramos para servir”, concluyó.

GUSTAVO ZERBINO Y CARLITOS PAEZ

“La más apasionante historia de supervivencia ante lo imposible”

Nadie se cansa de escuchar los relatos de los sobrevivientes de los Andes.

Invitados a dar conferencias en todo el mundo y en todos los rincones del Uruguay, Gustavo Zerbino y Carlitos Páez charlaron con el moderador Carlos Montero como si fuera en el living de su casa. Fue una mezcla de anécdotas en la que prevaleció el positivismo, el buen humor y el recuerdo emocionado por cada uno de sus compañeros.

“Una de las banderas más nobles que el ser humano tiene es la del reconocimiento; muchas veces nos creemos que no reconocer los logros de los otros nos hace más grandes y es al revés”, expresó Páez.

Mientras, Zerbino analizó: “La tragedia ya no es tragedia; quedó lo aprendido, lo compartido, es una historia de amor.” Y prosiguió: “nosotros estuvimos 73 días pero hay gente que pasa 365 días del año, toda su vida, en una cordillera totalmente adversa y sale adelante; esos son los héroes reales de este mundo que sigue siendo indiferente”.

Para terminar, animó a la audiencia con estas palabras: “creo que acá todos estos empresarios uruguayos, argentinos y latinoamericanos podemos empezar a ser protagonistas del cambio cambiando nosotros; estos foros tienen que servir para transformar y para invitar a todos a convertir el “yo” en “nosotros”, para hacer cosas por uno mismo y para que los demás vivan en un mundo mejor.”

GUILLERMO FRANCELLA

“En la cima del séptimo arte”

De los más requeridos por los medios de prensa y por el público (contempló todos los pedidos de saludos y fotos), Guillermo Francella ofreció un cierre de lujo del foro con una cálida charla en la que recorrió sus inicios y logros y destacó la importancia de la familia.

El notable actor argentino habló de sus comienzos en la carrera y de su necesidad de combinar estudio y trabajos en los más diversos rubros para sustentarse. De su niñez, rescató que “el ocio y el aburrimiento te generan creatividad, te generan pensar”.

Recordó emocionado las palabras del comandante Fidel Castro cuando fue a Cuba invitado al Festival de Cine Latinoamericano en 2003: “Tú haces feliz a mi pueblo” (por el ciclo de humor “Poné a Francella”). “Ahí tomé conciencia de lo que significa hacer feliz a la gente”, expresó el actor con referencia a su exitosa etapa como comediante.

También habló de lo gratificante que fue recibir el Oscar al mejor film de habla no inglesa por “El secreto de sus ojos” junto al director Juan José Campanella en 2010.

Seguro de haber logrado la comunión anhelada en su vida laboral y profesional, Francella no duda que su familia es su columna vertebral y habló orgullosamente de su esposa María Inés –presente entre la audiencia-, de sus hijos y sus padres.

Interrogado por su clave para ser un “fuera de serie” -lema del foro-, opinó que ciertas cualidades para sobresalir en un ámbito son innatas.

A pesar de estar fuera de las redes sociales, fue elegido recientemente como el personaje más influyente por youtubers de entre 14 y 24 años, y estima que se debe a su congruencia a lo largo de su trayectoria.

Cuando se le preguntó por el uso desmedido de la tecnología para comunicarse, respondió: “creo que es de sabios saber separar, no renunciar al avance pero sí encontrar un equilibrio; hay que ir en esa búsqueda.”

Me gusta: Me gusta Cargando...