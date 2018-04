Ana Paula Pereira presentó novedosas técnicas de make-up en una gran producción para novias en la ciudad de Melo

Ana Paula Pereira es una profesional que vive en la ciudad de Melo, y que se ha especializado en los mejores institutos de make-up que se encuentran en nuestro país y también en el exterior, para de esa manera, lograr perfeccionar su pasión que es el maquillaje.

Trabaja como Ingeniera Química, su otra gran pasión, además de ser madre, y realizó en conjunto con Vicky Ramos Ortiz una producción de novias para mostrar las últimas técnicas en maquillaje, con modelos de la misma ciudad, en un lugar único por su naturaleza, ambientación y ubicación, el Hotel Juana de aquella ciudad.

1. ¿Cómo surge tu pasión por el make up?

En realidad ya no recuerdo desde cuando me gusta todo lo relacionado al maquillaje, cuando era niña de 5-6 años me acuerdo que recortaba de revistas imágenes de lápices de labios, pinta labios obviamente cuando sos una niña, (risas) y diferentes pinturas y jugaba rato a pintarme o simplemente las tenía ahí porque me gustaban.

Luego más de adolescente, cuando te empezas a maquillar para salir a bailar, me acuerdo que observaba en las revistas las transiciones de las sombras en los ojos o los delineados y trataba de reproducirlos en mí o muchas veces en mis amigas, y de rostro terminaba maquillándolas para salir a bailar, obvio que el maquillaje era muy distinto a lo que es ahora…

Ya en Montevideo cuando me fui a estudiar mi carrera hice muchos cursos de automaquillaje con distintas profesoras, todas muy genias y de todas aprendí algo.

Una vez recibida me decidí por hacer un curso de maquillaje profesional y después de ahí ya no paré. Amo aprender cosas nuevas, distintas técnicas e incorporarlas a lo mío. En el maquillaje tenes que estar continuamente renovándote porque estamos en una era que se renueva cada muy poco tiempo, lo que hoy es tendencia tal vez dentro de 3 meses ya no se usa… pero más allá de eso amo aprender y he tenido suerte que cada una de mis profesoras me ha dado muy buenas enseñanzas.

2. Sabemos que has realizado importantes cursos incluso en el exterior… Cuéntanos un poco sobre eso…

Hace bastante ya vengo siguiendo lo que son los maquillajes del Estudio Frumboli de Bettina Frumboli en Argentina, en realidad lo veía como algo lejano pero un día me decidí a consultarlo y cada día se empezó a formar más la idea en mi cabeza, hasta que me decidí a ir.

Unas semanas antes del viaje además tuve la oportunidad de ver unos trabajos en novias del Estudio Kahlé y me encantaron porque apostaban a algo distinto a lo que había visto por acá por Uruguay, por lo que también consulté y por suerte pude hacer todo en el mismo viaje. La verdad que amé los cursos porque una vez más incorporas técnicas nuevas y filosofías nuevas, es increíble que uno siempre está aprendiendo. Particularmente el Estudio Frumboli tuve clase con Agus Caparra una genia sin dudas. Y la frutilla de la torta fue poder conocer a Bettina en persona! Fue muy emocionante!

Tengo pensado otros cursos en el exterior para más adelante… bastante más lejos que Argentina…. pero prefiero reservármelo hasta que sea más seguro.

3. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer la producción de fotos en el Hotel Juana? ¿Qué vemos a través de ellas?

Lo que me inspiró a hacer la producción de fotos de Novias en el Hotel Juana fueron varios factores… primero que nada quería que las futuras novias pudieran tener una variedad de maquillajes para elegir que tal vez no fueran los tradicionales, muchas veces si una no ve algo no se da cuenta de que puede quedar lindo, no se lo imagina, entonces por una lado eso: poder mostrar distintos tipos de maquillajes para novias para distintos estilos.

El maquillaje de novia, a mi entender, es de los más complejos y de los que lleva mayor dedicación, la Novia tiene que sentirse única ese día porque es su día! El maquillaje así como el vestido, el peinado, los zapatos son especiales ese día! Todo tiene que estar en armonía y tiene que reflejar por un lado la personalidad de la novia y por otro lado sus gustos.

La novia se tiene que sentir cómoda con el maquillaje pero a la vez muy hermosa! Y obviamente los productos que se usen tienen que ser excelentes y específicos, no puedo por ejemplo usar un polvo translúcido o compacto que me rebote el flash de la cámara… por otro lado la idea también surgió porque muchas veces en las novias (reales) no es posible mostrar los distintos maquillajes porque muchas veces las fotos no están enfocadas a eso, sino más a un todo, y por lo tanto quería contar con algunas fotos que me permitieran mostrarlo. Fue un hermoso desafío, agradezco mucho a las chicas que fueron parte de la producción, a ti Richard Sosa de NetUruguay, al Hotel Juana de la ciudad de Melo, y sobre todo a Vicky Ramos Ortiz que estuvo desde el principio conmigo en la idea.

4. ¿Existe alguna técnica para verte espléndida en las selfies que subes a redes sociales sin tener que invertir mucho tiempo en maquillarte?

Bueno…. tips de belleza… (risas), acá hay algo muy importante, que es el cuidado diario de nuestra piel y de nuestro cuerpo! Es muy importante en la belleza que reflejamos lo que cuidemos nuestro cuerpo.

Para tener una piel sana, un rostro de aspecto saludable es sumamente necesario el consumo de abundante agua y por supuesto frutas y verduras… pero yendo más a lo específico.. es muy importante contar con una rutina de belleza, limpiar la piel en la mañana y antes de acostarnos, aplicar tónicos y cremas (que sean específicos para nuestro tipo de piel) y bueno, más concreto en el maquillaje… un buen primer es uno de los secretos para que tu piel se vea espectacular sin la necesidad de muchos productos, los primers unifican la piel y corrigen pequeñas imperfecciones cómo ser poros dilatados o piel apagada, por supuesto qué hay un primer para cada tipo de imperfección de la piel.

También es necesario elegir la base de acuerdo a tu tipo de piel y un corrector de acuerdo a lo que quieras corregir. Ahora está muy de moda el “strobing” que es iluminar los puntos altos de la cara, o sea donde la luz te da naturalmente, es una técnica que bien usada queda muy linda (según mi punto de vista) pero mal usada puede ser un desastre porque te puede dar luz en lugares incorrectos.

Un último tip: para una piel de aspecto saludable y un estilo “no Makeup Makeup” colocar rubor en crema o líquido en lugar de rubor en polvo, y el mismo rubor te sirve para los labios! Queda súper natural!

PRODUCCIÓN DE NOVIAS

MAKE-UP: Ana Paula Pereira

MODELOS: Vicky Ramos Ortiz, Lucía Olivera, Jimena Alemán, Lucía Noble

NOVIA REAL: Yennifer Iurramendi

LOCACIÓN: Hotel Juana de la ciudad de Melo

FOTOS: Richard Sosa para NetUruguay

Instagram de Ana Paula: @ana_paula_make_up

Me gusta: Me gusta Cargando...