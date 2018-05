Alejandra Grossi: “actuar siempre ha sido mi pasión”

Alejandra Grossi es una de las personalidades destacadas de la actuación en Uruguay, que ha realizado un montón de spots publicitarios, para las marcas más importantes de la región, y que también se ha ido convirtiendo en una figura talentosa dentro del teatro nacional.

1. Sin dudas sos uno de los referentes en materia publicitaria en nuestro país. ¿la actuación siempre ha sido una de tus fortalezas? ¿desde cuándo?

En primer lugar muchas gracias por lo de referente, es un mimo al alma. No siento que actuar siempre haya sido mi fortaleza sino que siempre ha sido mi pasión. Recuerdo decir y sentir desde niña que cuando fuera grande iba a ser actriz. Eso siempre estuvo muy firme en mi y desde entonces me enfoqué en ese objetivo. Creo que mientras fui creciendo se podía ver que actuar era mi pasión y que comenzaba a destacarme cuando lo hacía, pero siento que comenzó a ser mi fortaleza cuando estudié y me formé como actriz. Hoy en día sí siento que actuar es mi fortaleza.

2. También has incursionado en el teatro. ¿cuáles son las obras que más te ayudaron en tu crecimiento profesional?

La obra que considero me marcó un antes y un después en mi crecimiento profesional fue “Bajo un manto de estrellas” dirigida por Mariana Percovich en el tercer año de mi carrera de actuación en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD). Si bien fue una obra que realicé aún como estudiante siento que fue el primer desafío importante al que me enfrenté. Fue la primera vez que realmente tuve que enfrentar mis miedos, desconfianzas y limitaciones que uno mismo se pone si quería aprobar el curso y continuar creciendo. No tuve otra opción que enfrentarlos y vencerlos, y a partir de ese momento se me abrió un nuevo mundo de posibilidades que no imaginaba. Algo dentro de mi hizo un “click”, que me permitió incluso entender la actuación de una manera más sólida. Hoy agradezco que el camino de enfrentar los miedos haya sido el único posible. Es por estos motivos que considero “Bajo un manto de estrellas” una obra clave en mi. También lo fue actuar junto a la Comedia Nacional en el Teatro Solís con la obra “El inspector” de Nikolai Gogol con la dirección de Jorge Denevi. Una experiencia que viví aún siendo estudiante de la EMAD y que fue una inmensidad, tener la oportunidad de estar actuando en ese lugar y con ese elenco fue una vivencia única de la cual aprendí y crecí mucho. Claro que existieron otras obras que me ayudaron enormemente en mi crecimiento como actriz y que han sido fundamentales, como lo son “Doña Flor y sus dos maridos” dirigida por Ignacio Cardozo y “Mujeres en Oferta” dirigida por Lucho Ramirez.

3. ¿Cuáles han sido tus pasos para perfeccionarte en lo actoral?

Mi primer paso para comenzar en esta hermosa profesión fue elegir Bachillerato Artístico. Eligiendo esa orientación sentía que de alguna manera daba inicio a lo que siempre dije y sentí que quería ser: Actriz. Además de que fueron las primeras clases de teatro que tuve. Mi siguiente paso en esta formación fue presentarme a la prueba de admisión de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) y leer en la lista de los que ingresaban mi nombre. Fue inmensa la felicidad que sentí. Sin duda fue mi formación más fuerte, donde se asentaron mis bases como actriz. Fueron cuatro años intensos, llenos de momentos de inmensa felicidad pero también de muchas frustraciones, siempre positivas, pues no dejaron de sumar a mi formación. El siguiente paso considero que fue el día que actué en una obra profesionalmente, fue con la obra “Robin Hood” dirigida por Rafael Pence. De todos modos considero que la formación es permanente, nos seguimos formando como artistas en cada obra en la que estamos, con cada personaje que interpretamos, con cada director que nos dirige. Cada nueva experiencia tiene algo nuevo que aportarnos. Cada nuevo personaje es un nuevo desafío del que no vamos a salir siendo los mismos. Con cada nueva experiencia nos “completamos” un poquito más, por eso pienso que la formación es constante.

4. ¿Qué elegirias? ¿Teatro, televisión o radio? ¿Por Qué?

Me resulta difícil elegir una porque las tres son muy diferentes y cada una tiene su encanto. Pero sí puedo decirte que el teatro y todo lo que implica genera algo único, una magia que para mi no se compara con nada porque no se encuentra en otro lugar más que en el teatro. La televisión me encanta, y si bien he podido trabajar frente a cámara es algo en lo que me gustaría incursionar más y sin duda lo haré. En cuanto a radio es un mundo que me atrapa, tiene su encanto también, pero que sólo lo he practicado como estudiante de comunicación o cuando me realizan una entrevista por alguna obra de teatro, pero por el momento no he tenido la oportunidad de trabajar en radio, y si la tuviera la aprovecharía encantada.

5. ¿Cuáles son los proyectos para el presente año?

Prontamente y que se pueda comentar porque es un hecho es continuar con la publicidad y el teatro, incluso el 12 de mayo reestrenamos la obra “Como vos y yo” a las 18 horas en el Teatro Alianza. Es una obra basada en el libro “La otra vida de Belén” de Cecilia Curbelo, dirigida por los genios de Adriana Da Silva y Hugo Giachino. Por otro lado, saliendo un poco de lo artístico, seguir formándome como terapeuta en Biodescodificación, que es un nuevo camino que descubrí, que me apasiona y que realizo paralelamente al artístico. Y obviamente siempre abierta y dispuesta a vivir las oportunidades que la vida me presente.

