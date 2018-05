Las Franquicias como vehículo de crecimiento económico e inclusión social

¿Qué es el Franchising?

El franchising es un sistema comercial de distribución de productos y servicios, para la expansión de negocios en donde una empresa, dueña de una marca reconocida y exitosa comercialmente, decide compartir con otra, (ambas jurídica y financieramente independientes), el uso de su marca y su forma de hacer negocios, transmitiendo toda su experiencia de éxito.

Tipos de Franquicias

CORNER: Derechos a explotar el uso de una marca, dentro de un local o centro comercial, manteniendo los estándares que le empresa maneja. Por ejemplo, servicios.

DISTRIBUCIÓN: Cuando la franquicia lleva asociado el abastecimiento de productos de parte del franquiciador al franquiciado, no pudiendo abastecerse de otra fuente que no sea esta, o quién ésta autorice. Por ejemplo, vestimenta.

SERVICIOS: Tienen como objeto el prestar un servicio al cliente final. Poseen un formato probado, brindando herramientas de gestión y administración, programas de capacitación y participación de acciones de comunicación. Por ejemplo: Estética.

MASTER: Cuando el franquiciado cuenta con los derechos de un país o una región para explotar en forma directa o sub franquiciar a terceros

Ventajas:

Uso de Modelos probados

Marcas reconocidas a nivel local e internacional (global)

Cuentan con un Know-How probado

Economía de escala

Gestión estadística (Inteligencia del Negocio)

Supervisión y asistencia continuas

Capacitación

Manuales operativos

Conocimiento transferible

Cámara Uruguaya de Franquicias

Algunos Cifras

Para el año 2017 existen más de 50.000 empresas franquiciantes, con más de 3 millones aproximado de unidades franquiciadas, que generan un estimado de + 2,5 mil millones de dólares, generando empleo directo a más de 12 millones de personas en 120 países del mundo.

Actualmente en Uruguay existen unas 280 empresas ofreciendo otorgar sus derechos de uso de marca. El costo para adquirir una franquicia en el Uruguay puede rondar entre US$ 8 mil y US$ 150 mil, dependiendo de la marca y el rubro de actividad (aunque existen modelos de franquicia de baja inversión que pueden iniciar entre los u$s 2.000 y 8.500).

Una marca fuerte, sujeta a una regulación estable, un local bien ubicado, la preparación del emprendedor y acuerdos económicos realistas con el franquiciador son las cuestiones claves que marcan la buena evolución del emprendimiento

Las franquicias tienen una tasa de fracaso muy inferior a la media: el 75% aún permanece abierta después del quinto año, mientras que los negocios que se inician en forma independiente, solo el 15% llega al quinto año, con el mayor porcentaje de mortandad entre el año y medio y los dos años.

El Franquiciado debe ser calificado. El éxito depende en un 20% de la enseñanza brindada y en un 80% del franquiciado.

Fundada en 2008, nuestra institución tiene los siguientes fines:

Promover y divulgar la práctica contractual de la franquicia comercial.

Estimular el análisis permanente de tal modalidad de negocios y de su regulación legal y reglamentaria, con el fin de proponer a las autoridades e instituciones públicas las normas que mejor contemplen su autonomía jurídica, económica y fiscal.

Organizar y estimular la realización de cursos, seminarios, conferencias y otros eventos de divulgación, así como actividades de enseñanza, entrenamiento y asesoría sobre franquicias

Fomentar los vínculos de toda índole con otras instituciones nacionales, extranjeras y/o internacionales de similar carácter, para el desarrollo de acciones y eventos que pudieran contribuir a sus objetivos comunes.

Algunas de las firmas nacionales y globales más importantes operando bajo el sistema de Franquicias y agrupadas en la Cámara Uruguaya de Franquicias:

ABC Home Empanadas Don Pedro Radisson AMEC Grido Rodelu Burguer King Kroser Sin Azucar Boutique Erótica Liber Luna SURPLUS Internacional CarHouse Detailing Lolita SVET Chaman Uruguay Limport Tranquera Chivitos Marcos Marcel Calzados Vivafit ColorCop Market.com.uy Zenit El Club Mercomark Empanadas Don Pedro Pappolino Grido Porto Vanila

Aunque en Uruguay no se cuenta aún con datos precisos, se estima que mundialmente, las franquicias responden por el 2,5% del PBI.

Genera + de 20.000 empleos directos y 45.000 indirectos, de los cuales más del 60% son empleos femeninos. Nuestra Cámara ocupa más de 3.000 personas representando el 15% del total de mano de obra en Franquicias.

Existen en el entrono de 2.300 unidades franquiciadas en el Uruguay y Caufran representa hoy mas del 15% del mercado y mas del 50% del valor en cuanto a recusos humanos y unidades.

Es un mecanismo ideal para la inclusión económica y social pues posibilita el auto-empleo.

