Potenciar destrezas individuales, trabajar en equipo y mantener el sentido del humor, el consejo de Carlos Páez para las abogadas uruguayas

En un encuentro inspirador que tuvo como protagonista a Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de los Andes, más de cien abogadas asistieron a la tercera conferencia del programa Women in the Profession, una iniciativa de la organización Cyrus R. Vance Center for International Justice de Nueva York.

La propuesta, que en Uruguay es impulsada por las firmas legales Ferrere, Guyer & Regules, Hughes & Hughes, Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, y Posadas, Posadas & Vecino, fomenta el desarrollo y liderazgo de las mujeres en el ejercicio del Derecho en América Latina, implementando políticas de diversidad que faciliten su acceso a puestos de toma de decisión.

La charla de Páez, denominada “Actitud, actitud, actitud”, motivó a la audiencia con su historia de supervivencia durante el accidente aéreo que sufrió en la Cordillera de los Andes en 1972, lo que se conoce como el “Milagro de los Andes”.

Rememorando lo vivido en los 70 días pasados en la montaña, explicó que una de las claves para mantenerse con vida fue adjudicar un rol a cada miembro del equipo de acuerdo a sus destrezas, lo que les permitió organizarse. También destacó la decisión de los miembros del grupo de mantenerse unidos a partir de la avalancha de nieve que sepultó el avión el día 16, un hecho que sirvió para fortalecerlos. “Desde ese momento entendimos que debíamos trabajar en bloque”, subrayó.

Sin dejar de mencionar episodios en los que debieron tomarse decisiones duras, Páez señaló que el reconocimiento entre compañeros fue clave para seguir, así como mantener el sentido del humor. Culminó el relato con la expedición final de Fernando Parrado y Roberto Canessa: “Fue pura actitud y seguir para adelante confiando”, valoró.

“Mi relato refiere a la superación, la actitud y la voluntad que se necesitan para sortear grandes desafíos. Cada uno tiene su propia cordillera en la vida profesional y personal. Lo importante es confiar en la propia capacidad, ser positivo y buscar la oportunidad”, afirmó, dando cierre a un encuentro diseñado para brindar herramientas y potenciar las capacidades de las presentes.

