Renzo Dupont: “Buscamos cambiar las reglas del juego”

Hablamos con el director de la agencia de modelos GF Models Uruguay, fundada en 2013 en Río Negro por los empresarios Renzo Dupont y Soledad García.

GF Models Uruguay fue fundada por los empresarios Renzo Dupont y Soledad García, de la ciudad de Fray Bentos, en el año 2013. Comenzó otorgando oportunidades en la región a modelos de Río Negro y Soriano, con un staff que no superaba las 10 modelos el primer año. En poco tiempo, logró posicionarse como uno de los principales referentes imponiendo una novedosa filosofía de trabajo colaborativo y de equipo. En la actualidad, el equipo cuenta con más de 60 modelos de todo el país (masculinos y femeninos) con diferentes perfiles y experiencia, brindando servicios de azafatas, modelos publicitarios, de pasarela, fotografía, entre otros.

En el año 2017 lanzó su escuela de modelos con el nombre Escuela Superior GF Models, cuya central radica en Fray Bentos. Hace pocas semanas acaban de anunciar su expansión y apertura de sucursales en Cardona y Dolores, departamento de Soriano.

También en 2017, anunció el lanzamiento de la organización nacional Señorita Uruguay, título otorgado a representantes de Uruguay en certámenes internacionales. Bajo su tutoría, asesoramiento y apoyo, logró obtener más de 8 títulos internacionales en Ecuador en 2017, y acaba de obtener 4 títulos internacionales en Perú este 5 de Mayo.

Entrevista a Renzo Dupont, Director General de la empresa:

¿Qué identifica a GF Models Uruguay?

Nuestra empresa se formó desde un inicio con el objetivo de dar prioridad a lo humano sobre lo económico, y fomentamos un sentido de pertenencia y equipo que consideramos vital para el crecimiento en conjunto. Buscamos cambiar las reglas del juego. En nuestros proyectos no solo participan modelos, coordinadores y directores, sino que consideramos importante que los papás se involucren y tengan una participación activa.

Todos los que estamos en el rubro sabemos la cantidad de injusticias, malos tratos y explotación de imagen que existe. Nuestro objetivo fue y continúa siendo el ofrecer una alternativa profesional a jóvenes que están dando sus primeros pasos, así como una plataforma de crecimiento y proyección internacional a modelos que ya tienen experiencia.

Si tuviera que elegir una frase que nos identifica, sería “Somos un equipo, una gran familia”.

Cuentan con varios títulos nacionales e internacionales, ¿Qué títulos recientes han obtenido?

Somos afortunados de contar con reinas de belleza en todo el país. Desde Salto a Montevideo, a lo largo de Uruguay contamos con modelos que han participado y ganado en numerosos certámenes. Contamos, por ejemplo, con la actual Reina Del Balneario Las Cañas Mariana Frodella, quien es la coordinadora de nuestra sucursal en Dolores y quien nos representará en Miss Belleza Mundial este año. Los títulos son importantes, sí, pero consideramos que lo invaluable es la experiencia. Este verano contabilizamos más de 25 reinados y menciones para nuestro equipo a nivel nacional.

A nivel internacional también hemos sido honrados con títulos de suma importancia.

En Octubre de 2017, 3 modelos viajaron a representarnos a Guayaquil, Ecuador, en Miss & Mister Belleza Mundial. Uruguay obtuvo 8 títulos internacionales, entre los que se incluyeron Miss Belleza Mundial 2017 (Reina) obtenido por la younguense Florencia Barrios, Vi Queen Beauty World 2017 (Virreyna) obtenido por Sofía Mieres de San Ramón, y Mister Belleza Mundial Turismo 2017 (Virrey) obtenido por Kevin Almirón de Fray Bentos.

Este 5 de Mayo de 2018, se realizó el certamen Miss & Mister Sea World 2018 en Puerto de Ilo, Perú, en el cual Tania De Los Santos obtuvo el título de Miss Sea World 2018 (Reina) y Kevin Alvez obtuvo el título de Mister Copper Sea World 2018 (4to Puesto).

¿Qué proyectos tienen planificados para el presente y futuro?

El año pasado marcó un camino para nosotros. Realizamos desfiles en Fray Bentos y Montevideo en varias oportunidades, y este año tenemos planificado repetirlos. Hace pocos días lanzamos Miss & Mister América Continental, certamen internacional con el que buscamos fomentar la cooperación y turismo internacional. El evento se llevará a cabo en Febrero de 2019 con el apoyo de nuestras coordinadoras de Fray Bentos Bettiana Pilón y Melany Ríos, pero la elección de la Señorita Uruguay se realizará en Agosto en Montevideo. En Noviembre, realizaremos un desfile de moda temático de concientización y ayuda social que es organizado por nuestro coordinador en Montevideo Federico Mendieta.

En la actualidad llevamos adelante varios proyectos en cooperación con varios profesionales del rubro. Contamos con un portal de noticias automatizado Backstage Magazine, que también cuenta con una revista impresa. Mediante Castings.uy, podemos compartir castings con personas fuera de nuestra agencia para que todo el mundo tenga lugar de obtener nuevas oportunidades, y actualmente trabajamos arduamente para lanzar WikiModa, la primer enciclopedia de la moda Uruguaya de forma online y 100% gratuita, orientada a modelos y profesionales del medio.

Si tuvieras que dejar un mensaje a modelos que recién comienzan, ¿Cuál sería?

No permitas que nadie te diga que no servís para esto. Habrán muchas personas que buscarán intimidarte, insultarte o rebajarte, no lo permitas. Los sueños de cada uno son muy personales y si confías en tí, no hay nada que no puedas lograr.

Da un paso a la vez. Recibirás millones de ofertas para crecer de forma apresurada pero incorrecta, que te llevarán por un camino no ético. Ten en cuenta que si bien puedes vivir ciertas experiencias temprano en tu carrera, eso no quiere decir que estés lista para aprovecharlas, y al final del día una conciencia tranquila vale mucho más que mil coronas.

Podés visitar las redes sociales de GF Models Uruguay en los siguientes links:

GF Models Uruguay: https://www.facebook.com/GFModelsUY/?ref=bookmarks

Señorita Uruguay: https://www.facebook.com/SrtaUruguay/?ref=bookmarks

Instagram: @agenciagfmodelsuruguay @senoritauruguay

