“The Sound We See: A Montevideo City Symphony”, el bonus track del MVD Cine Experimental

Partiendo de la reflexión de que el cine es una práctica artística que abarca imagen en movimiento, sonido, ritual, materialidad, práctica relacional, generación de redes y subversión de la hegemonía de la pantalla, el Laboratorio de Cine FAC organizó este encuentro llamado MVD Cine Experimental, realizado durante el 2 y el 7 de mayo, dedicado a profundizar en la elaboración del cine experimental en formato analógico.

Dentro de la serie de eventos que integraron la iniciativa, se llevó a cabo el taller Sound We See: Montevideo, una propuesta que forma parte del movimiento global de creación fílmica colaborativa The Sound We See, llevado a cabo por Lisa Marr (Canadá) y Paolo Davanzo (Italia), donde trata de crear una sinfonía de la ciudad, descubriendo y redefiniendo algunas técnicas documentalistas vanguardistas basadas en el soporte Super 8 (blanco y negro).

Tras una convocatoria de participación para el proyecto, donde no era necesaria la experiencia previa en Super 8 o 16 mm, casi 50 cineastas contribuyeron en la jornada de filmación de 24 horas de corrido, desde las 00:01 del 1° de mayo hasta las 23:59 del mismo día. “The Sound We See: A Montevideo City Symphony” contó con un proceso de revelado artesanal y se exhibirá, con entrada libre y gratuita, el próximo sábado 12 de mayo a las 19 horas en el Espacio de Arte Contemporáneo, ubicado en Arenal Grande 1929.