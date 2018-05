Se presentó: “Las mujeres en los ámbitos de poder y en la toma de decisiones”

En la pasada tardecita se realizó un nuevo encuentro de la 4ta. edición 2018 de Mujeres a Contracorriente, Mujeres que Inspiran, el ciclo de entrevistas, diseño y arte que lleva adelante la flamante asociación civil Red Mujeres a Contracorriente, presidida por la lic. Alejandra Caíno en el Club de Golf. Con una asistencia mayoritaria de mujeres de diversos rubros, contó con la participación y el auspicio de la Cámara de Comercio Uruguayo Paraguaya, generando de esta manera lazos y vínculos con una de las principales cámaras comerciales de nuestro país.

El presidente de la Cámara, Esc. Ricardo Scaglia fue quien dio apertura al encuentro destacando la importancia de generar instancias de intercambio entre todos, luego de lo cual se dio paso a la presentación del panel a cargo de la cónsul de Paraguay en Uruguay, lic. Estela Armoa, empresaria María Mattos, presidenta de INALOG cra. Ana Rey y la publicista Patricia Lussich quienes fueron moderadas por la propia Alejandra Caino. Cada una de ellas brindó visiones muy amalgamadas sobre lo que ha sido sus trayectorias a nivel laboral y profesional. Si bien entienden que los caminos son diversos para todas y existe ese “ no hablo, no negocio con mujeres”, estuvieron de acuerdo en cuanto a que no sintieron ser discriminadas por su género, y plantearon que la educación y la capacitación junto a la resiliencia hizo que fueran contra todo preconcepto. Fue una jornada muy inspiradora para las nuevas generaciones y para quienes desean generar cambios a nivel personal. Palabras como unión, educación y trabajo fueron claves para lograr la paridad.

Las asistentes disfrutaron de un refrigerio y un brindis final de la mano de bodegas Garzón y Pepsi junto a los exquisitos dulces realizados por la micro emprendedora Gabriela dulces finos.

Es de destacar que este cuarto año, Mujeres a Contracorriente, lleva adelante la marca país Uruguay Natural, junto a los auspicios del MEC y MRREE. Son patrocinado Confidence Lady, Consultorio Dra. Gladys Calabrese y Shiseido junto al apoyo de Pepsi, Bodegas Garzón, Gabriela Dulces finos, flores La Protea y Rania.

El staff de la organización fue maquillada por Mariella Giménez con productos Shiseido al igual que las modelos de la agencia MOSS de las reconocidas modelos Katherine Miklacsewich y Claudia Galvan, el estilismo a cargo de Baraldi Hair Pro.

El ciclo Mujeres a Contracorriente es realizado por la Red Mujeres a Contracorriente (asociación civil sin fines de lucro), cuyo objetivo es generar conciencia mediante espacios donde las mujeres de diversos rubros puedan ser escuchadas. Generando y promoviendo la importancia del rol de las mujeres en el desarrollo de una sociedad equitativa. Mujeres que sumamos y apostamos a la unidad dejando preconceptos. Quienes deseen información pueden contactarse a través del email: redmujerescontracorriente@gmail.com – y por Facebook: redmujerescontracorriente

El próximo encuentro será el 26 de junio con la participación de la Embajada de España en el Uruguay.

Las modelos pertenecen a la Agencia MOSS.

