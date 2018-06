Leticia Pereyra: “Quiero esto para toda mi vida”

Leticia Pereyra fue una de las modelos que impresionó en el desfile realizado en el Radisson Victoria Plaza Hotel, durante un encuentro internacional de Wedding Planners, cautivando por su belleza y elegancia. Luego de lo cual nuestro equipo se puso en contacto con ella, resultando en la siguiente entrevista:

¿Desde qué momento decidiste ser una modelo profesional?

Desde muy pequeña fue mi sueño y en el momento en el que entré a mi primer casting lo confirmé y pensé: “quiero esto para toda mi vida”.

¿Qué haces para cuidar tu imagen?

Soy fan de los cosméticos, cremas, productos para el pelo, esmaltes… todo! (risas), eso sí, y es muy importante, productos que no te dañen la piel, hay que tener cuidado con eso. Paralelamente, me gusta tener una dieta saludable y hacer un poco de ejercicio, eso te hace sentir siempre bien.

¿Tienes un régimen alimenticio?

No tengo un régimen estricto, si bien la genética me ayuda mucho, como con muy poca sal, casi nada de fritos y amo la verdura. Las modelos deben alimentarse, ya que son muchas horas a veces en distintos climas y debemos estar sanas de cuerpo y mente.

¿Vas al gym?

En este momento no mucho, por temas de agenda, pero me gusta mucho, hay que hacerlo, me recarga, me gusta hacer pesas y aparatos.

¿Cómo sos a la hora de vestirte?

Me gusta sentirme bien con lo que me ponga para salir, sentir que estoy linda pero siempre necesito estar cómoda. Adentro de casa amo estar en pijama.

¿Qué tipo de vestimenta te sienta mejor?

No tengo preferencia por nada, me gusta adaptarme a la ocasión, siempre dándole mi toque de animal print o brillos! (risas), esto en lo personal. Sin embargo en nuestra profesión debemos llevar las prendas que nos designan y con mucha personalidad.

¿Con qué agencias trabajas?

Trabajé con una agencia cuando recién empecé que no me cuidó como debería haberlo hecho, así que ahora soy una modelo independiente, decidí tomar mi propio camino y hoy encontré en “estiloacar” un equipo de gente humana y que me cuidan, como se debe cuidar a una modelo, para poder sentirse bien, haciendo su trabajo. Su director Daniel Pérez, trabaja con un equipo de personas espectaculares; “Imperio” es el grupo que se ha formado, con Valeria Bassani, by “Divina Gracia” en vestimenta e indumentaria, Luciano Rivera en maquillaje y Facundo Larrosa en estilismo. Me hacen sentir una Diosa y eso lo reflejo en las distintas producciones que realizamos.

¿Qué te sienta mejor: desfiles o producciones?

Tuve la oportunidad de hacer de las dos y siempre disfruté mucho todo, pero me quedo con las producciones! Televisión, fotos y comerciales.

¿Estudias?

No, en este momento solamente estoy trabajando, además de esto, soy administrativa contable en una empresa.

¿Consideras necesarias las escuelas de modelo?

Si bien para lo técnico me parece que están buenísimas, creo que cada uno va aprendiendo en el andar. Absorber y aplicar de la gente que te rodea para mí, ha sido el mejor aprendizaje. Algo muy importante y que quisiera resaltar es que las modelos deben alimentarse correctamente, que con una buena dieta, saludable, con proteínas y carbohidratos podemos lucir bellas, pero jamás dejar de nutrirte y alimentarte…

Modelo: Leticia Pereyra by “estiloacar”

Vestuario: “Divina Gracia”

Make up: Luciano Rivera

Estilismo: Facundo Larrosa by “IMPERIO”

AGRADECIMIENTO: al Radisson Victoria Plaza Hotel

Fotos: Richard Sosa

