Diseñadores presentaron sus colecciones en Mondesign con el apoyo de Absolut

El subsuelo de Montevideo Shopping se transformó en una auténtica pasarela para recibir la quinta edición de Mondesign, el evento de moda organizado por el centro comercial junto a Integra Pablo Giménez Escuela de Diseño y Comunicación, con el apoyo de la marca de vodka Absolut.

Como es tradicional, la colección elaborada por los alumnos y egresados de la carrera de Diseño e Indumentaria respondió a los parámetros de Rediseña, una campaña que promueve el compromiso con la sustentabilidad a través de la creación de prendas con materiales reciclados.

En esta oportunidad, la muestra de moda incluyó modernos diseños de vanguardia realizados por nueve estudiantes del último semestre, que exhibieron sus trabajos finales en el marco del Proyecto Egreso del instituto.

Durante el evento, que convocó a más de mil personas, Absolut se inspiró en el concepto de su campaña “The vodka with nothing to hide” (Un vodka sin nada que esconder), basada en los criterios de sustentabilidad y transparencia de la compañía, que centra su producción en un único lugar y procura mantener la neutralidad de su huella de carbono. Para esto, utiliza ingredientes 100% naturales que son destilados de manera continua y elabora sus botellas con material reciclado en un 40%.

En alusión a la pureza de su origen, la marca instaló una barra de tragos con un living rústico, remitiendo a las granjas de la ciudad sueca de Åhus, corazón de la marca, donde se produce y nace su auténtico sabor.

Solas o en exquisitos tragos, las bebidas de la carta incluyeron Absolut Citrón, que combina el vodka con jugo de manzana y amargo de Angostura, y el Absolut Blue, con jugo de pomelo rosado y refresco del mismo sabor.

