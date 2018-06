Uruguay debuta ante Cuba este miércoles – Tenis

Se realizó el sorteo del Grupo II Zona Americana que se jugará en Metepec, México y Uruguay quedó posicionado en el Grupo B junto a Perú y Cuba, contra quien debutará en la primera jornada.

A partir del 20 de junio y hasta el 23, el Grupo II de la Fed Cup tendrá acción en las canchas de piso duro del Club Deportivo La Asunción, con capacidad para 800 personas.

El equipo uruguayo, capitaneado por Virginia Sadi, está integrado por Florencia Rossi, Fernanda Secinaro e Isabella Tiscornia.

Uruguay quedó posicionado en el Grupo B, donde debutará ante Cuba este miércoles y completará el fixture el jueves ante Perú. El viernes tendrá libre y el sábado se disputarán los playoffs.

Este martes, el sorteo definió los dos grupos de la siguiente forma:

Grupo A: México, República Dominicana y Barbados.

Grupo B: Perú, Cuba y Uruguay.

Los ganadores de cada grupo jugarán por el ascenso al Grupo I. El resto de los equipos definirán sus posiciones mediante playoffs de la siguiente manera: A2 vs B2, A3 vs B3. No habrá descensos.

