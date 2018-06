La calidad en la gestión de ANDA recibió reconocimiento internacional

El compromiso de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) por ofrecer a sus usuarios servicios que apunten a la excelencia, mediante procesos de calidad, fue premiado por la European Society for Quality Research con el galardón European Award for Best Practices.

Esta prestigiosa institución reconoce las mejores prácticas llevadas adelante por compañías, administraciones públicas, universidades y organizaciones alrededor del mundo.

La presidente de la institución, Elisa Facio, recibió el premio en una ceremonia realizada en Bruselas (Bélgica) que contó con la presencia de líderes empresariales, académicos y diplomáticos.

El reconocimiento otorgado a la compañía nacional tomó en cuenta las características de la gestión de sus clínicas odontológicas, que son dirigidas en todo el interior del país por la Dra. Claudia Prandi, especialista en Calidad.

El servicio odontológico de ANDA es pionero en certificación, proceso que inició en 2003, y cada año recibe auditorías para evaluar que el trabajo en los departamentos siga la misma línea. Cuenta con 40 clínicas distribuidas en todo el país, en las que se ofrece asistencia en salud bucal a los 265.000 afiliados.

“Tener un reconocimiento de este nivel a la excelencia de nuestros servicios, siendo una asociación civil, sin fines de lucro y con características sociales, tiene un gran valor”, señaló Facio.

