La compañía hotelera más grande del mundo celebra su relanzamiento como Wyndham Hotels & Resorts

La compañía independiente más grande de la industria de la hospitalidad y la de mayor presencia en Uruguay, anunció su relanzamiento bajo el nombre de Wyndham Hotels & Resorts. La iniciativa tiene el objetivo de combinar lo mejor del legado de Wyndham con una mayor flexibilidad estratégica, ampliando las oportunidades de crecimiento del grupo y adaptándose a las tendencias del mercado. “Creemos que este cambio aumentará nuestras oportunidades de crecimiento respondiendo de manera eficiente a nuevas tendencias de viaje”, afirmó Alejandro Moreno, presidente y director General para Latinoamérica y El Caribe de Wyndham Hotels & Resorts.

La inclusión del sufijo “by Wyndham” alcanza a las once marcas de su portfolio que no lo tenían, entre las que se encuentran Howard Johnson, Days Inn, Dazzler y Esplendor. A esto se suma la adquisición de La Quinta, su vigésima marca, que cuenta con 900 hoteles en Estados Unidos y Canadá y con establecimientos que responden al nombre LQ by La Quinta en México, Colombia, Honduras y Chile. Los planes de Wyndham para LQ by La Quinta incluyen su expansión en Argentina, Perú y otros países de Latinoamérica y El Caribe.

Con más de 9.000 hoteles, que reúnen 815.700 habitaciones en 80 países, Wyndham Hotels & Resorts tiene el objetivo de lograr que hospedarse en un hotel esté al alcance de todos.

“Nuestro propósito como compañía es hacer que cualquier persona pueda concretar sus viajes, desde unos abuelos que visitan a sus nietos, a un emprendedor que realiza su primer viaje de negocios”, indicó Moreno. “No importa el motivo del viaje o el presupuesto del viajero, siempre habrá un Wyndham ahí para darle la bienvenida”, concluyó.

Todo está en un nombre

La fusión de sus marcas bajo el estandarte Wyndham es uno de los cambios de nombre más grandes en la historia de la industria, ya que alcanzará a más de 7.500 hoteles a nivel mundial. El agregado del sello distintivo “by Wyndham” aplicará a las cadenas Howard Johnson, Dazzler, Esplendor, Days Inn, Super 8, Travelodge, AmericInn, Baymont, Ramada, Dolce y Trademark, abriendo la expectativa de generar un impacto favorable en el índice de aprobación de los huéspedes y en la conciencia de marca que abarca toda la cartera del grupo, que busca evolucionar hacia una compañía independiente de franquicia y administración hotelera.

“Es un paso de suma importancia, ya que permite reforzar la pertenencia de todos y cada uno de los hoteles de nuestras marcas a la ‘familia’ más grande de la industria”, comentó Jimena Faena directora Senior de Comunicación, Marketing y Fidelidad de Wyndham Hotels & Resorts para América Latina y el Caribe. “En un mundo con miles de marcas hoteleras, los huéspedes buscan nombres en los que confían, como Wyndham, que garantiza una experiencia de calidad y un servicio excepcional”, apuntó.

El reconocimiento mundial Wyndham por revolucionar el concepto de hospedaje y democratizar la calidad, impulsó a las cadenas a adoptar el sufijo, aumentando tanto el conocimiento de las marcas como la renta por habitación disponible (Revenue per Available Room, conocido por la sigla RevPAR), el indicador más importante para la industria hotelera.

Wyndham Hotels & Resorts en Uruguay y la región

Wyndham Hotels & Resorts reúne ocho establecimientos en el país ubicados en los departamentos de Montevideo y Colonia bajo las marcas Dazzler, Esplendor, Wyndham Grand, Tryp, Howard Johnson y Days Inn, que ofrecen un total de 900 habitaciones y cuentan con más de 300 empleados.

“Nuestro crecimiento en América Latina, donde pasamos de 100 a 200 hoteles entre 2014 y 2017, ha sido increíble. Nos compromete a seguir trabajando para mantenernos en esta senda”, indicó Alejandro Moreno.

La presencia de Wyndham en la región alcanza más de 214 hoteles de 16 de las marcas del grupo, distribuidos en 21 países, incluyendo una decena de hoteles de La Quinta. El grupo espera finalizar el año con 241 hoteles abiertos en América Latina y El Caribe.

Además de la sede de Buenos Aires, Wyndham Hotel Group cuenta con oficinas en las ciudades de São Paulo y México DF, que coordinan las actividades de franquicias y gerenciamiento hotelero en la región.

