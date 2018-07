MVD Free Airport recibió certificación internacional por sus servicios a la industria farmacéutica

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) otorgó a MVD Free Airport la certificación CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), que reconoce su excelencia en logística farmacéutica y posiciona al Aeropuerto de Carrasco como la única zona libre aeroportuaria certificada de Latinoamérica.

La distinción ratificó los estándares de calidad de la unidad logística, y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la principal terminal aérea del país, que mediante innovación y tecnología apuesta a transformar a Uruguay en un hub logístico para la región.

MVD Free Airport es la unidad de Corporación América Uruguay que opera en el Aeropuerto de Carrasco y brinda servicios en régimen de Aeropuerto Libre. Fue creada a fines del año 2016 y atiende rubros tan variados como el textil, y el high-tech, incluyendo semiconductores y componentes de computación, así como el rubro de repuestos y el farmacéutico, siendo este último uno de los principales.

Importantes laboratorios internacionales operan a través de esta unidad, incluso con mercaderías que arriban al país por la vía marítima, optimizando de esta manera sus cadenas logísticas al distribuir desde Uruguay hacia la región.

“La certificación de IATA es un pilar de confianza para nuestra propuesta de valor, ya que legitima nuestro sistema de gestión de calidad asegurando que el tratamiento que brindamos a los productos farmacéuticos está alineado con los estándares internacionales GDP (Good Distribution Practices)”, explicó Bruno Güella, director de MVD Free Airport.

El proceso para obtener el reconocimiento comenzó en 2017 tras la inauguración del Pharma HUB, una infraestructura de última generación para el almacenamiento de productos farmacéuticos. La certificación requirió que instructores IATA provenientes del exterior capacitaran al equipo en aspectos específicos de la industria.

“Las instancias de evaluación y validación con personal experto fueron muy enriquecedoras. Se generó un intercambio de experiencias que nos aportó valor en la construcción del sistema de gestión para la manipulación de productos farmacéuticos” mencionó Karina Salles, responsable de Aseguramiento de Calidad.

La empresa debió superar auditorias basadas en más de 280 ítems relacionados con su sistema de gestión, documentación, procesos, infraestructura y equipamiento, tecnología aplicada, capacitación del personal e indicadores de gestión.

Importantes inversiones en tecnología para el monitoreo y control de las instalaciones y nuevos sistemas desarrollados para optimizar la gestión operativa y la trazabilidad de la carga fueron parte de las innovaciones realizadas para cumplir con los requisitos de la certificación de IATA.

Apoyada en las ventajas competitivas que ofrece en materia de costos logísticos y tiempos de distribución, MVD Free Airport se posiciona como puerta de entrada de productos farmacéuticos a la región, llegando en forma multimodal al 75% de su PBI. De este modo contribuye a la generación de nuevas oportunidades en línea con el desarrollo del “Uruguay Logístico”, así como a potenciar la conectividad del país con el mundo.

En 2017 MVD Free Airport fue además la primera entidad basada en Sudamérica en unirse a Pharma.Aero, una organización que agrupa a los principales actores de la industria de carga aérea internacional con el propósito de liderar el desarrollo del transporte y almacenamiento de productos farmacéuticos en las cadenas globales.

“La organización está contribuyendo a definir hacia dónde va el mundo en materia de manejo internacional de carga farmacéutica, y Uruguay está sentado en la mesa siendo parte del proceso, aportando y recibiendo los beneficios de este intercambio”, valoró Güella.

Corporación América gestiona más de 50 aeropuertos en el mundo entre los cuales se encuentran las concesiones de las terminales aéreas de Punta del Este y de Carrasco, donde funciona la unidad MVD Free Airport. La compañía trabaja en forma constante para optimizar los servicios de transporte aéreo en Uruguay, mejorando la conectividad del país con el mundo a través de una oferta creciente de vuelos y destinos.

