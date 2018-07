Semana Suiza en Hyatt Centric Montevideo

Hyatt Centric Montevideo y la Embajada Suiza en Montevideo te invitan a celebrar la Fiesta Nacional de Suiza con platos típicos y música en vivo en el restaurante Plantado.

La cita será todas las noches desde el lunes 30 de julio al viernes 3 de agosto en el restaurante Plantado del Hotel, donde 3 chefs suizos, uno de ellos chocolatero, prepararán comidas típicas suizas.

La cena de 4 tiempos tendrá un costo de $ 1200 pesos por persona e incluye: aperitivo, entrada, plato principal y postre a elección, además de copa de bienvenida con vino suizo y café americano para el final.

El show en vivo será brindado por grupos de ascendencia suiza (de Nueva Helvecia) y se podrá disfrutar la noche lanzamiento (lunes 30 de julio) y la noche de cierre (viernes 3 de agosto).

El horario de la cena es de 19:30 a 23:30 hs para todas las noches y habrá decoración alusiva y sorpresas. La capacidad del restaurante es limitada por lo que se recomienda realizar la reserva.

Por más información y reservas: info.mvd@hyatt.com ó al teléfono 2621-1234.

Menüvorschläge

Propuestas para el Menú

Vorspeisen

Entradas

-kleine Kartoffelrösti an Tilapia Cheviche

– Papas a la suiza (Rösti) con Tilapia Ceviche

-Käsequiche mit Trockenfleisch, Blattsalate

– quiche de queso con carne seca y lechuga

-Siedfleischsalat an Kräutervinaigrette und kleinen Kartoffeln

– Ensalada de carne cocida (Siedfleischsalat) con vinagreta de hierbas y pequeñas papas

-Forellen-Tartar auf Randen-Carpaccio und frischer Meerrettich

– tártaro de trucha en Carpaccio de remolacha y rábano picante fresco

-Rauchlachstartar auf knusprigen Rösti und Gurkensalat

– tártaro de salmón ahumado en papas a la suiza (Rösti) crujiente y ensalada de pepino

-Echter Schweizer Wurst-Käsesalat

– ensalada de fiambre y ensalada de queso al estilo suizo

-Bündner Gerstensuppe mit frischem Gemüse und Grillierter Chorizzo

– sopa de cebada a la grisona con verdura fresca y chorizo asado

-Rüeblischaumsuppe mit frittiertem Ingwer und Käsecrispies

– Sopa de zanahorias espumadas (Rüeblischaumsuppe) con jengibre frito y crispies de queso

-Schweizer Käsesuppe mit Trockenwurst-Chips

– Sopa de queso el estilo suizo con rodajas de salchicha seca

-Schweizer Brotsuppe mit Käse

– Sopa de pan al estilo suizo con queso

-Engelberger Kartoffelsuppe mit knusprigem Speck und Lauch-Stroh

– sopa de papas a la Engelberg (Engelberger Kartoffelsuppe) con panceta crujiente y brotes de

puerro

Hauptgänge:

Segundo plato:

-Rindfleischvogel mal anders, an kräftiger Rotwein-Specksauce, Kartoffelstock und Gemüse

– Niños envueltos con salsa de vino y salsa de panceta, puré de papas y verduras

-In Rotwein Marinierter Rinderschmorbraten mit Spätzli und Gemüse

– Carne de res marinada con vino rojo con pasta de huevo típica de Suabia y verduras

-Züricher Geschnetzeltes mit Rösti und Gemüse.

– Züricher Geschnetzeltes (carne en tiras con salsa de champiñones) con papas a la suiza (Rösti) y

verduras

-Engelberger Älpler Magronen mit Zwiebelschwitze und Apfelschnitz.

– Macarrones tipo «Älpler» con salsa de cebolla, acompañado de manzana cocida.

-Schweinefilet im Serrano Mantel an Geisskäseschaum, Safranrisotto und Confierten Tomaten

– Filete de cerdo envuelto en jamón (Schweinefilet im Serrano Mantel) con espuma de queso de

cabra (Geisskäseschaum), risotto al azafrán y tomate confitado

-Geschmorte Kalbshaxe an Tessiner Polenta und Gemüse.

– pierna de ternera con polenta a la ticinese y verduras

-Lammgigot an Thymianjus, Ofendori und Speckbohnen

– Pierna de cordero con salsa de tomillo, puré de papas tipo “Ofetori” y chauchas con panceta

-Gepfeffertes Rindsfilet an Balsamikojus, Tessiner Risotto mit Steinpilzen und Gemüse

– Filete de ternera a la pimienta con jugo balsámico, risotto a la ticinese con hongos y verduras

-Saibling Luzerner Art mit Petersilien Kartoffeln und Spinat.

– Pescado (Saibling Luzerner Art) al estilo lucerna con papas con perejil y espinacas

Dessert:

Postres:

-Süssmostcreme

– Crema de manzana

-Mousse au Chocolat (Black and White)

-Mousse au Chocolat (Black and White)

-Karamelköpfli

– Flan

-Aargauer Rüeblitorte

– Tarta de zanahorias a la argovia

-Brönnti Creme.

– Crème brulée

-Schokoladencreme mit Nusskrokant

– Crema de chocolate con tuerca frágil

-Griessköpfchen mit Beeren

– Budín de sémola con bayas

