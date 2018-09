HUAWEI anuncia al ganador del Gran Premio de US$ 20.000 de entre 400.000 fotografías de la segunda edición de los premios NEXT-IMAGE

Michał Wesołek, de Polonia, ha sido nombrado ganador del Gran Premio y ganador de la categoría “Good Night” de la segunda edición de los premios NEXT-IMAGE de Huawei, que son organizados en colaboración con el International Center of Photography (ICP), la institución líder a nivel global en fotografía y cultura visual. El ganador principal, los seis ganadores por categoría y los 50 finalistas fueron elegidos luego de la deliberación de un panel de diez jueces. La convocatoria a los premios NEXT-IMAGE inició en junio pasado y, en total, se registraron más de 400.000 imágenes de 130 países durante 80 días.

Los premios NEXT-IMAGE tuvieron como requisito principal que las fotografías fueran tomadas con smartphones HUAWEI, y la gran cantidad de envíos dan fe de la creciente popularidad de la fotografía móvil, pues el número de imágenes participantes se duplicó en comparación con 2017. La categoría más popular fue “Hello, Life!”, en la que fueron registradas el 35% de las fotografías recibidas. Las otras cinco categorías, “Good Night”, “Faces”, “Check-in”, “Timeline” y “Storyboard” también contaron con una participación e interés importante por parte del público.

El ganador del Gran Premio recibirá US$ 20.000 en efectivo, un HUAWEI P20 Pro, una HUAWEI MateBook X Pro, y su fotografía será mostrada en lugares icónicos de ciudades a lo largo y ancho del mundo. Por su lado, los ganadores de cada categoría recibirán un HUAWEI P20 Pro y una HUAWEI MateBook X Pro, y los 50 finalistas se llevarán un HUAWEI P20 Pro cada uno.

Los jueces se impresionaron por la diversidad, profundidad y calidad de los participantes de las seis categorías, pero fueron particularmente cautivados por la fotografía ganadora del Gran Premio: “Caught in a Beam of Light”.

En referencia a la imagen ganadora, Mark Lubell, director ejecutivo del International Center of Photography, dijo: “Esta imagen es hermosa y misteriosa. La luz cae, dividiendo la fotografía en dos mitades de oscuridad. En el punto principal, un hombre se aleja del espectador. Queremos saber más. Vemos la imagen dos o tres veces y nos atrae hacia ella. Crea y responde preguntas al mismo tiempo”. Karin Rhn-Kaufmann, directora de arte y representante en jefe de Leica Galleries International dijo: “La imagen ganadora es un poco como un cuento de hadas. Tienes que mirarla varias veces y aun así no dirá todo, guardará secretos”. Li Changzhu, vicepresidente de la línea de Handsets de Huawei Consumer Business Group agregó: “Los copos de nieve reflejan el rayo de luz proveniente de la esquina superior izquierda, agregando un sentido más profundo a la imagen. Sacan el misterio y vacío de la oscuridad”. El reconocido fotógrafo de Magnum Alec Soth dijo: “Es una fotografía impresionante que tiene una ambientación particular y un misterio genuino. No puedo dejar de verla. ¡Es una gran obra!”. El fotógrafo ganador del Pulitzer y fundador de SCôP (Shanghai Center of Photography), Liu Heung Shing, comentó: “La situación fotográfica creada en esta obra se enfrenta con el realismo del trabajo del fotógrafo. Es impresionante”.

Otra imagen que llamó poderosamente la atención de los jueces fue “Ambos”, de la uruguaya Adriana A. Navarro, ganadora de la categoría “Faces”. Para el juez del concurso Drew Leventhal dijo: “La fotografía se siente muy contemporánea, y trata la modernidad, pero no está forzada. Esta imagen es muy sutil y se ve muy bien en la pantalla”.

De la mano del impulso alrededor de los premios NEXT-IMAGE, HUAWEI llevó a cabo una serie de eventos que se enfocaron en el deseo de la compañía de expandir su entendimiento sobre la expresión visual. Esto incluyó una clase maestra impartida por un miembro del panel de jueces, el reconocido fotógrafo Alec Soth. El evento contó con la participación de fotógrafos de China, Francia, Tailandia y Estados Unidos, que viajaron a Shanghai para asistir a ese magno evento. Durante la sesión, Soth compartió con los asistentes cómo inició en la fotografía, sus experiencias con los distintos proyectos en los que ha participado, su visión sobre la fotografía y cómo hace photobooks. La segunda parte de la clase estuvo enfocada en el sujeto y fotógrafo, especialmente sobre cómo aproximarse a extraños para hacer retratos.

Soth dijo: “Cuando inicias en la fotografía, mi consejo es intentar con todos los tipos que puedas: blanco y negro, fotografía de calle… y luego, escuchar tu instinto y perseguir lo que te dice que persigas. Una gran característica de los premios HUAWEI NEXT-IMAGE es que permiten experimentar, lo que va de la mano con la filosofía de sus dispositivos móviles”.

El panel de jueces de NEXT-IMAGE estuvo integrado por importantes referentes del ramo, como Alec Soth, fotógrafo de Magnum Photos; Mark Lubell, director ejecutivo del International Center of Photography; Karin Rehn-Kaufmann, directora de arte y representante en jefe de Leica Galleries International; Liu Heung Shing, fundador del Shanghai Center of Photography; y Li Changzhu, vicepresidente de la línea de Handsets de Huawei Consumer Business Group, quien también es el fundador de los premios NEXT-IMAGE.

Este año, el panel de jueces incluyó a cinco jóvenes promesas de las artes visuales, incluyendo a algunos recién graduados del ICP School en Nueva York, pues Huawei cree que la fotografía móvil no puede ser definida exclusivamente por expertos, sino que requiere de las nuevas generaciones, que utilizan sus teléfonos para hacer fotos cotidianamente. Estos jóvenes talentos son: Morgan Court – Artista visual y graduado del programa de Nuevas Narrativas de Medios del ICP; Drew Leventhal – Artista visual de Brooklyn que trabaja principalmente en fotografía y collage, y es un graduado del programa de Prácticas Creativas del ICP; Sharon Pulwer – Fotógrafa y periodista israelí con base en Nueva York. Es graduada del programa de Práctica Documental y Periodismo Visual del ICP; Chatchawarn Janthachotibutr – Fotógrafo de Bangkok que trabajó profesionalmente en Tailandia antes de emigrar a Nueva York y Wang Xue – Productor ejecutivo para LENS, de Beijing.

Del 8 al 11 de noviembre de 2018, Huawei mostrará los trabajos ganadores de los premios NEXT-IMAGE, así como las obras seleccionadas por los editores, en una exhibición especial en Paris Photo, la primera feria internacional de arte dedicada a la fotografía. Tendrá lugar en el icónico Grand Palais, situado cerca de Champs-Élysées. Este certamen es una parte fundamental del proyecto NEXT-IMAGE de Huawei, que busca redefinir la expresión y cultura visual a través de cámaras de smartphone más profesionales e intuitivas. Para conocer más detalles sobre los ganadores y la exhibición, por favor visite el sitio oficial de los premios NEXT-IMAGE:http://gallery.consumer.huawei.com

Apéndice:

Participante País de origen Dispositivo Título Gran ganador y ganador de la categoría Good Night Michał Wesołek Polonia HUAWEI Mate 10 Pro Caught in a Beam of Light Ganador de la categoría Hello, Life! Wen Zhicheng China HUAWEI Mate 10 Sun Drying Ganador de la categoría Faces Adriana A Navarro Uruguay HUAWEI P20 Ambos Ganador de la categoría Check-In Wang Yanping China HUAWEI P10 Born With Love Ganador de la categoría Storyboard Li Caiping China HUAWEI Mate 9 Mobile Payment Ganador de la categoría Timeline Huang Zheng China Honor V9 The World in My Eyes

