La Asociación de Cosmetólogas Médicas del Uruguay festejó sus 10 años en el Paraninfo de la UDELAR

El pasado 4 de octubre, la Asociación de Cosmetólogas Médicas del Uruguay festejó sus 10 años, y lo hizo en el Paraninfo de la Universidad de la República, invitando a autoridades y especialistas en la materia, entregándoles una plaqueta en reconocimiento por su labor.

Conversamos con María del Carmen Sáa, Cosmetóloga Médica, integrante de la actual Comisión Fiscal de Cosmetólogas Médicas del Uruguay, quien nos comentó que este año “se nos ocurrió que teníamos que reconocer la trayectoria de varias colegas, porque en 2018 se cumplen 40 años de la creación de la carrera, y también son 10 años de la creación de nuestra asociación, así que lo mejor era hacerlo en el Paraninfo de la UDELAR, y en mi caso particular, es mucho mejor, porque me siento de la casa, no sólo por los títulos universitarios recibidos aquí, sino también porque soy funcionaria de la Universidad de la República”.

Durante el evento se reconocieron a 6 colegas, con más de 35 años de trayectoria, y también a las 6 primeras integrantes de la Asociación de Cosmetólogas Médicas hace 10 años.

María también nos contó que “la carrera en sus orígenes era técnica, nos recibíamos de Técnicos en Cosmetología Médica, luego fue evolucionando a Tecnólogo, y hoy día estamos con la comisión de carrera, tratando de lograr que sea la Licenciatura en Cosmetología Médica. Para ello hay que aunar voluntades con respecto a los órdenes, si todos sabemos la política en la Universidad de la República, tenemos el orden egresados, el orden docentes y el estudiantil, y entre los 3 ordenes entra la propuesta y luego se eleva a consideración de las autoridades”.

La Comisión Directiva está integrada por: Paola Machado, Adriana González, Graciela Vaz.

La Comisión Fiscal: Maria del Carmen Sáa, Karina Rodríguez,Eugenia Posente

