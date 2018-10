Matías Mazzottoni: “Franquiciando, estamos logrando llegar en 24 horas a los clientes, con un servicio post venta mucho más personalizado y cubriendo en forma más efectiva cada zona”

En una nueva entrega del ciclo “Hablando sobre Franquicias”, conversamos con Matías Mazzottoni el fundador de Chaman Uruguay.

1. Breve descripción de su persona y negocio

Me considero una persona con muchas ganas de disfrutar la vida y a mis seres queridos, para ello es clave tener un trabajo divertido, que me haga feliz y me ayude a encontrar mi mejor versión día a día. Me gusta mucho aprender, crear y trabajar en equipo. Con esta idea fue que creé Chaman hace 14 años. Chaman Uruguay es una empresa que brinda “Soluciones en Limpieza” a través de 4 categorías: productos de limpieza, papeles tissue, accesorios de limpieza y descartables; cuenta con su propio laboratorio: Dalí laboratorios.

2. ¿Por qué su empresa toma la decisión de Franquiciar su negocio?

Necesitábamos llegar a más zonas, aumentar la cobertura con mejor servicio de entrega, potenciando la atención post venta. Franquiciando, estamos logrando llegar en 24 horas a los clientes, con un servicio post venta mucho más personalizado y cubriendo en forma más efectiva cada zona.

3. ¿Cómo ve el sistema de Franquicias en la actualidad?

Con mucho potencial, subdesarrollado en Uruguay comparado con otras partes del mundo. Pero para ello, tanto el Franquiciatario como el Franquiciado debe profesionalizarse y actualizarse día a día. Chamán del 2018, no es Chamán de 2004, de hecho hemos incorporado e invertido en capital humano calificado, tecnología de información, etc.

4. ¿Cómo ve el sistema de Franquicias en los próximos 10 años?

Consolidado como un modelo de negocios exitoso. Para ello es necesario que otros actores acompañen, por ejemplo los Bancos, como sucede en la región.

5. ¿Cuáles son los beneficios de ser socio de la Cámara?

En nuestro caso, estar en contacto con personas de mucha experiencia que comparten sus conocimientos. Hace un mes estuvimos en un pabellón exclusivo de la Cámara de Franquicias, en la Expo Prado, explicando qué es y para qué sirve cada uno de los stands de los franquiciados.

6. ¿Dónde ve la Cámara dentro de 10 años?

Considero que si continúa este afán de potenciar profesionalmente la Cámara, hay grandes oportunidades. La cámara se puede convertir en una gran herramienta de trabajo para el Uruguay.

7. ¿Cuál es su mensaje para quien quiere invertir y por qué elegir una franquicia?

Crear una empresa de la nada tiene muchas complicaciones en sus inicios y muchos riesgos, ya que no es como muchos piensan que es vender y listo. El modelo de franquicia te ayuda a comenzar desde una base mucho más sólida, ya que están estudiados y estandarizados los diferentes aspectos de un negocio, por tanto minimiza riesgos. En el caso de Chamán Uruguay, permite que empieces a visualizar resultados positivos desde el primer día…

