MoWeek cerró con los talentos locales de Integra

La Integra Escuela Pablo Giménez tomó el MoWeek Fashion Spot para presentar varios de sus proyectos al público, y cerró MoWeek brindando junto a Absolut.

Así, la tarde de domingo comenzó con un picnic que aprovechó la tarde soleada y el predio verde ubicado frente al Fashion Spot, y siguió dentro del espacio para dar a conocer las diferentes y nuevas propuestas de la Escuela.

Integra al Mundo

Pablo Giménez, en compañía de los diseñadores Clara Aguayo, Ángelo Castro y Carla Rocha, ofreció una charla sobre Integra al Mundo, una iniciativa que promueve y busca fondos para financiar la participación de estudiantes y diseñadores locales en ferias, festivales, concursos y programas internacionales.

Los tres jóvenes diseñadores tuvieron la oportunidad de participar con sus creaciones en importantísimos programas de moda. Para todos, llegar a competir o presentar sus diseños en grandes polos de la moda en principio intimidante, sin embargo, una vez allí se encontraron con la sorpresa de estar a la par de sus

colegas internacionales.

Carla Rocha fue finalista del Swarovski International Fashion Award, además de presentar Ruptura, su colección de egreso, en la Graduate Fashion Week en Londres. A raíz de su experiencia, desarrolló una segunda parte de esta colección con una bajada más comercial y pronta para estar a la venta.

Por su parte, Ángelo Castro y Yennifer Leal presentaron su colección SORTEMARIA en el festival Fashionclash de Holanda, transformándose en el segundo equipo de diseñadores uruguayos en presentarse en este importante encuentro de creadores emergentes. Guiados por el concepto del festival (el encuentro entre la moda y la religión), crearon una colección inspirada en el sincretismo religioso y la necesidad de crear prendas con materiales fáciles de transportar y livianos.

Por último, Clara Aguayo es una de las actuales candidatas del International Fashion Showcase 2019, un programa realizado por el British Council, British Fashion Council, London College of Fashion, University of the Arts London y Somerset House, que realza el trabajo de jóvenes talentos de todo el mundo, ofreciéndoles

tutorías y una residencia para exponer sus diseños durante la London Fashion Week.

Clara concursó junto a cientos de diseñadores y pasó las cuatro exigentes etapas de evaluación. Para ella, este es un desafiante y ambicioso proyecto, que significa estar en las “ligas mayores” de la moda. E Integra al Mundo fue su plataforma de lanzamiento para llegar.

Para conocer de primera mano sus premiados diseños, algunas de sus creaciones estuvieron expuestas en el Fashion Spot.

Laboratorio Editorial Itinerante presenta Visible

Otra de las iniciativas de la Escuela es Visible, una revista realizada por alumnos de Producción y Comunicación de Moda, y que según detalló Pablo Giménez, reúne “otras voces para poder construir la propia”.

Esta publicación se realiza en una modalidad de pop up: los alumnos se instalan en diferentes ciudades durante una semana y trabajan junto a destacados exponentes locales para realizar producciones y entrevistas. En esta nueva edición viajaron a Santiago para capturar la emergente escena de moda, arte y diseño.

Su presentación fue coronado con un brindis con los tragos de Absolut y la música en vivo de Adriana A. Navarro.

Con un showroom repleto de compradores, stands ofreciendo divertidas activaciones y el Fashion Spot poniendo el foco en diferentes propuestas de moda, MoWeek cerró una nueva edición dejando altas las expectativas para el siguiente año.

Me gusta: Me gusta Cargando...