Ya está en marcha una nueva edición de Falso Casamiento, “la fiesta del año”, a realizarse el próximo 3 de noviembre

Denominada “la fiesta del año”, ya está en marcha una nueva edición de Falso Casamiento a realizarse el próximo 3 de noviembre, con la participación del Juez de Bodas, Antonio Felicini, con quien nos contactamos y nos brindó los siguientes detalles:

Un nuevo “falso casamiento” se realizará próximamente, cuéntanos cómo serán los detalles del mismo…

Falso Casamiento (“La fiesta del año”). Se trata de una fiesta temática con formato casamiento, en la que los invitados no son amigos ni familiares de los novios sino ilustres desconocidos que mediante la compra de entradas participan del evento con el fin de divertirse a lo grande con todos los “condimentos” que un casamiento requiere.

Parte del atractivo de este evento, es justamente la historia que se crea mediante el uso de actores para justificar el casamiento.

Estas fiestas reúnen todos los rituales típicos de una fiesta de casamiento como son la recepción, el ingreso de la novia, la ceremonia civil, el lanzamiento del ramo, la barra libre de bebidas, la gastronomía y por supuesto el baile y la música en vivo.

La ceremonia cuenta con un guión en donde el juez (actor contratado) se luce y hace de este momento (que generalmente es frio y aburrido) de mucha diversión; todos se visten de gala y se baila toda la noche.

Esta nueva edición será tan divertida como las 3 anteriores, habrá gastronomía y bebida libre como los tenemos acostumbrados, es una fiesta donde los invitados además de bailar toda la noche comen y toman tanto o más que en una boda real.

Si a esto le sumamos, la actuación de los novios… una ceremonia de apertura con la participación del Juez de bodas del momento – Antonio Felicini -… la banda en vivo… fiesta de cotillón de EFFA´S PARTY, entre otras sorpresas…, podemos decir sin dudas que será una vez más “LA FIESTA DEL AÑO”

¿Se puede conocer la pareja?

SI!!! En todas las ediciones los novios han sido pilares fundamentales y motivo de orgullo para nuestra producción, no tenemos más que palabras de agradecimiento para con los 6 que han participado hasta ahora (Joanna y Federico, Verónica y Diego, Lucia y Alan).

En esta edición la previa fue diferente porque decidimos abrir las puertas a un casting para que todas y todos pudiesen participar, para eso en la primer etapa nos enviaron un video de 30 segundos diciendo porque deberían ser elegidos, de lo cual surgido una 2da etapa al no poder ponernos de acuerdo dentro del equipo de producción, esta fue un casting presencial en el local de Dressme Punta Carretas en el que participaron 2 chicos y 4 chicas, de este casting salieron nuestros novios!!!

Ellos son Mechi Hernández y Martin Roldan!!! Unos genios que harán de esta fiesta una noche única!!!

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos y todas las que participaron de las distintas etapas del casting!!!

¿Qué se tiene en cuenta a la hora de la elección de la misma?

Los factores que tenemos en cuenta son: el carisma, la buena onda que le pueden aportar a la fiesta, el profesionalismo en cuanto a los compromisos que traen consigo el rol que les tocara, la presencia estética y por supuesto las ganas de ser sinceramente los embajadores de la fiesta y protagonistas absolutos de la noche.

Tenemos que estar seguros de que serán los indicados para tratar a los invitados como se merecen, de principio a fin. Este rol es cansador pero muy gratificante.

¿Por cuál razón este tipo de eventos mueve multitudes, y muchos se entusiasman para estar presentes?

Hoy en día muchas parejas deciden no casarse; Por eso es común encontrarse con personas jóvenes especialmente dentro de la franja etaria de entre 18 y 30 años que jamás han ido a un casamiento, si a esto le sumamos lo difícil que se hace encontrar un lugar acorde para salir en la noche Montevideana tanto para esta franja como para la más avanzada, es un hecho que estamos necesitando algo distinto… Creemos que este es un evento diferente que te da la posibilidad de juntarte con amigos de todos los grupos… trabajo, club, amigos de la vida, amigos de estudio, etc y que además tiene el plus de que hoy en día salir a cenar, tomar algo y bailar te cuesta casi lo mismo que venir a Falso Casamiento donde tienes canilla libre toda la noche, bailas con una banda en vivo, es una oportunidad para vestir de gala y mucho más sin los compromisos de un casamiento real.

Este año elegimos una fecha especial (3 de noviembre) en la que los grupos de amigos y empresas pueden aprovechar la fiesta para celebrar su despedida de fin de año con una propuesta muy competitiva a nivel de precio y por sobre todo divertida.

¿Qué habrá de diferente en referencia a los anteriores?

La diferencia que tendrá esta 4 edición con las anteriores es que apostamos a que todos los invitados tengan su mesa, de modo tal que no haya diferencia y puedan disfrutar, bailar y regresar a su mesa cuando gusten, que siempre tendrán la comodidad y seguridad de su lugar asignado, desde el momento que compras tu entrada ya sabes en que mesa vas a estar, solo tendrías que llegar al evento donde las azafatas te guiarán a tu lugar… y a disfrutar!!!

A demás tendremos el apoyo de Neturuguay como portal oficial para que los asistentes puedan recoger las fotos del evento y compartirlas en sus redes lo cual nos da mucha alegría!!!

Bienvenido Neturuguay a la familia de Falso Casamiento Uruguay!

Agradecemos a las empresas que ya forman parte de esta 4ta edición y a las que se siguen sumando: (comercial.falsocasamientouy@gmail.com)

Effas Party (Cotillón)

La Martina (Chacra)

Juez de boda Antonio Felicini (Ceremonia)

Neturuguay (Cobertura)

Dressme Punta Carretas (Vestuario)

Mantegazza Beauty House (Maquillaje y peluquería)

Todo en letras Uy (Letras gigantes)

Bodega Giménez Méndez (Vinos)

Magnolias Eventos (Decoración)

Las entradas están a la venta en la red ABITAB de todo el país hasta agotar stock!

