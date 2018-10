Se lanzó MVD Biz Lunch en el Aloft Montevideo con la participación de la periodista Silvina Rocha y el Arquitecto José María Casal

En el Aloft Montevideo Hotel, el pasado martes 16 de octubre se lanzó la primera edición de MVD Biz Lunch, un evento que nuclea emprendedores en torno a un almuerzo, la ocasión de tener un espacio que simula un living y así darles la posibilidad de networking y de escuchar dos charlas de empresarios.

En esta primera edición, MVD Biz Lunch contó con la presencia de la periodista Silvina Rocha, directora de Quatromanos y del arquitecto José María Casal, director de Casal Arquitectos. Ambos contaron su historia de éxito, de cómo pasaron de estar en una situación de dependencia a atreverse a emprender y salir airosos en el intento. En una charla conmovedora, el arquitecto habló del sentido a la hora de emprender y en el caso de Silvina, habló de la importancia del amor a lo que uno hace, que eso la lleva a ser una gran “solucionadora” y apasionarse para abordar los temas de comunicación en crisis.

Para la organización de este evento se han unido Leticia Brando, directora de Brando Coaching y fundadora del Congreso de Autoestima y Liderazgo de Montevideo, Alejandra Caíno, directora de La Linda Comunicación y creadora del ciclo y la red de Mujeres Contracorriente, la abogada Natalia Hughes, socia anfitriona de YOUHUB Cowork y Elianne Hecht, coach personal, organizacional y social .

“Desde la escuela y el liceo, nuestros niños y adolescentes crecen con una idea que para que les vaya bien, deben de conseguir un puesto seguro, ya sea como funcionario público o empleado bancario. Pero no todos consiguen eso. Cada vez más gente está emprendiendo, algunos porque se quedaron sin trabajo y se están reinventando, otros porque se hartaron de las exigencias de una empresa multinacional y otros porque tienen alma emprendedora y una creatividad desbordante. Claro que el emprendedor puede tener una brillante idea pero si no se conecta, si no conoce otras personas, es difícil que la gente se entere de su negocio. En este tipo de encuentros como almuerzos de emprendedores buscamos que se pase un rato ameno, se hagan conocer y conozcan personas para compartir sinergias. Cada vez más la inteligencia social es tan importante como la inteligencia emocional”, comentó Leticia Brando.

Me gusta: Me gusta Cargando...