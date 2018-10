Tecnólogos del Cono Sur reafirman a los edulcorantes no calóricos como herramienta para el control del peso corporal

En el marco de la XLI Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, desarrollada en Argentina para desarrollar el VIII Congreso de Alimentos Siglo XXI titulado “Alimentos, Nutrición y Salud”, se presentaron las conclusiones del Primer Consenso Técnico del Cono Sur sobre Edulcorantes No calóricos (ENC).

Allí se afirmó que existe un peso considerable de evidencia a favor del consumo de Edulcorantes no calóricos (ENC) en reemplazo de los azúcares libres, como herramienta para la reducción de la ingesta energética y del peso corporal relativo. Asimismo, se observó, que los edulcorantes no calóricos no incrementan la ingesta energética en las personas. También se recordó que los estudios realizados hasta la fecha no plantean preocupaciones con respecto a que se supere su ingesta diaria aceptable en la población mundial. Como conclusión, todos los presentes se comprometieron a seguir monitoreando los diferentes estudios que se realizan sobre el tema.

“Los edulcorantes no calóricos (ENC) se utilizan para sustituir el azúcar en alimentos y bebidas variados, y también están disponibles como edulcorantes de mesa para endulzar infusiones, postres, licuados de frutas, entre otros. Esto permite proporcionar a las personas una alternativa de dulzor sin calorías y sin el efecto metabólico de los azúcares. También mejora la calidad de vida de individuos con condiciones específicas de salud, ofreciéndoles alimentos modificados para sus necesidades especiales, tales como alimentos y bebidas sin azúcar para personas con diabetes” expresó la Dra. Susana Socolovsky, presidente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA).

Por su parte, el Dr. Brian Cavagnari, investigador de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica Argentina, abordó el tema “Edulcorantes no calóricos en el manejo del peso corporal ¿Qué dice la evidencia?”, y comentó que “si bien hoy en día, muchos profesionales de la salud, así como parte de la población en general, manifiestan una serie de dudas acerca del consumo de ENC, resulta clave que todas las personas estén familiarizadas con la correcta interpretación de la evidencia científica disponible en los humanos, en relación al efecto que los ENC podrían tener sobre el peso corporal.

“Si bien es cierto que varios estudios epidemiológicos informan una asociación positiva entre el uso de ENC y un aumento del peso corporal, del riesgo de síndrome metabólico y de diabetes tipo 2,es importante señalar que las asociaciones derivadas de estudios observacionales deben interpretarse con cautela, ya que la variación de peso corporal no sólo podría deberse a otros factores, sino que resultaría muy difícil determinar la direccionalidad del efecto. ¿Son los ENC quienes causan un aumento del peso (causalidad)?¿O son las personas con sobrepeso/obesidad las que consumen más ENC (causalidad inversa)?” problematiza.

La Dra. Susana Socolovsky, líder de AATA, en su presentación “Edulcorantes no calóricos: Generalidades, absorción, distribución, excreción y metabolismo” también destacó la importancia de seguir monitoreando toda la evidencia científica que se publica sobre esta temática, para poder diferenciar los estudios diseñados correctamente y así poder informar correctamente al consumidor”.

PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS ENCS EN MERCOSUR

La Ing. Vanessa Martínez, miembro de ASPATAL (Asociación de Tecnólogos de Alimentos) Paraguay, remarcó que cuando un ENC es aprobado ha pasado por un riguroso proceso de evaluación toxicológicapara asegurar su inocuidad en las condiciones de uso en todos los subgrupos de la población. “A nivel internacional, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, por sus siglas en inglés) es un comité científico de expertos que se encarga de evaluar la inocuidad y/o el riesgo de los aditivos alimentarios. A nivel del Mercosur, para la aprobación de ENC, se toman en cuenta las evaluaciones de riesgo emitidas por los organismos internacionales como el JECFA, la Agencia de Inocuidad Alimentaria de la Unión Europea (EFSA) y la FDA, como base para el proceso de evaluación” definió.

Por último y sobre la “Percepción de sabor dulce y determinación de poder edulcorante”, la Ing. Alejandra Medrano, miembro de la Asociación de Ingenieros Alimentarios (AIALU) de Uruguay, también instó a seguir trabajando en la búsqueda de la optimización de los sabores en los edulcorantes no calóricos para que mejoren día a día.

