ROGER WATERS > US + THEM TOUR > LLEGA ESTE SÁBADO A URUGUAY -ÚLTIMAS ENTRADAS-

:: ÚLTIMAS ENTRADAS EN VENTA POR RED UTS EN EFECTIVO Y CON TODAS LAS TARJETAS. COMPRAR ::

RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE:

>> La boletería estará abierta para venta y canje de entradas (para la gente que eligió retirar su entrada en la boletería) desde el viernes 2/11 de 12:00 a 20:00 hs. y el sábado 3/11 de 12:00 a 21:30 hs. Recomendamos al público adquirir sus entradas por los medios oficiales de venta: Tienda Inglesa, Red Pagos de todo el país y venta on line en www.reduts.com.uy

>> Las puertas del Estadio Centenario se abren a las 17 hs.

>> Show Time: 21 hs.

>> Para evitar hacer fila te recomendamos ingresar temprano al estadio.

>> Una vez que una persona sale del estadio, no puede volver a ingresar.

>> Habrá puestos de Socorristas identificados con chaleco naranja, en todos los sectores del estadio.

>> Habrá venta de bebidas y alimentos dentro del estadio.

>> Personal de seguridad particular estará a cargo del cacheo al ingreso, el cual es obligatorio. Asegurate de tener tu entrada en la mano y tener claro lo que se puede y no se puede ingresar al estadio.

QUÉ PUEDO Y QUÉ NO PUEDO LLEVAR AL ESTADIO?:

NO SE PUEDE INGRESAR AL ESTADIO CON:

Cámaras de fotos profesionales, cámaras de filmación o grabadoras de audio, armas de cualquier tipo o artículos cortantes, bolsos o mochilas grandes, bebidas o artículos de vidrios, termo y mate, pirotecnia. Se prohíbe toda máscara de cara, o equipo o ropa militar.

SI SE PUEDE INGRESAR CON:

Agua en botella de plástico cerrada de 600 c.c. y alimentos para consumo personal.

POR DÓNDE INGRESO?:

PORTICO 1

ENTRADAS AMERICA:

> PUERTA 24, 1, 3 y 4

ENTRADAS VIP:

> PUERTA 5

PORTICO 2

ENTRADAS CAMPO:

> PUERTA 23 Y 16

PORTICO 3

ENTRADAS COLOMBES:

> TALUD, ANILLO 1, ANILLO 2 Y ANILLO 3

PORTICO 4

ENTRADAS PLATEA OLIMPICA:

> PUERTA 16

PORTICO 5

ENTRADAS TRIBUNA OLIMPICA:

> ANILLO 1, ANILLO 2 Y ANILLO 3

PORTICO 6

ENTRADAS VIP y PLATEA OLIMPICA:

> PUERTA 11

CORTES DE CALLES:

Los límites de la circulación vehicular están dados por las siguientes calles:

– Ricaldoni desde Av. Italia y Albo hasta Cataluña.

– Cataluña desde Ricaldoni a Ramon Anador y Las Heras.

– Las Heras desde Ramón Anador a Av. Italia.

– Av. Italia desde las Heras hasta Albo.

