EDGARDO NOVICK PARTICIPARÁ EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO DE LA GENTE

Hoy martes 6 de Noviembre a las 10 de la mañana el líder del Partido de la Gente Edgardo Novick junto a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Nacional “Renovación con Novick” depositarán una ofrenda floral al pie del monumento a José G. Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo.

La actividad se enmarca en la celebración del segundo aniversario del Partido de la Gente fundado por Novick, y bajo la consigna “nos volvemos a encontrar” los organizadores tomaron como punto de referencia el mismo lugar en el cual dos años atrás se congregaron, para posteriormente caminar hasta la Corte Electoral y entregar las firmas que habilitarían la constitución de este nuevo partido político.

Fernando Carotta, líder de “Renovación con Novick” expresó que “este es el primer año que podemos celebrarlo con la agrupación ya conformada y lo haremos por partida doble: aquí en Montevideo a través de un acto sencillo y rindiendo homenaje a nuestro – tantas veces olvidado – prócer José Artigas en Plaza Independencia, pero también en el interior del país, para lo cual el próximo jueves 8 de Noviembre estaremos en el departamento de Tacuarembó, para realizar el lanzamiento de nuestra agrupación departamental y celebrar un nuevo aniversario del partido con los ciudadanos de aquel departamento”.

“Renovación con Novick” está conformada por ciudadanos que no provienen de la vida política activa, y que no han ocupado ni ocupan cargos políticos en la actualidad.

La Agrupación ya ha presentado públicamente varias propuestas, entre las cuales figuran el Proyecto de Integridad en la Función Pública que – entre otros aspectos -propone la obligatoriedad del uso de tarjetas de crédito o débito para todos aquellos que ocupan cargos políticos o de particular confianza (incluyendo a los legisladores en oportunidad de los viajes que realizan al exterior), la reducción de la flota de vehículos oficiales con la limitante de uso por parte de los jerarcas públicos (se reduce ostensible los funcionarios políticos que podrían utilizar los mismos), modificaciones sustanciales en el subsidio de cargos políticos o de particular confianza (equiparándolos a los que percibe cualquier trabajador) así como nuevos recaudos para formular las solicitudes de venias al Poder Legislativo para la designación de cargos de particular confianza (incorporando el concepto de “trazabilidad” en la función pública, así como el requisito del Certificado de Antecedentes Judiciales del ciudadano propuesto para ocupar el cargo cuya venia se solicita). Asimismo, sus integrantes han asumido públicamente el compromiso de renunciar a la partida de prensa en caso de ocupar cargos legislativos así como el compromiso de no realizar viajes parlamentarios solventados por dineros del Estado durante el período en el que ejerzan el cargo.

Más información acerca de Renovación con Novick: www.renovacion.com.uy

Me gusta: Me gusta Cargando...