SDC 2018: Samsung revela avances en Inteligencia, IoT y la experiencia de usuario móvil

Samsung Developer Conference 2018 presenta el futuro de Bixby, SmartThings y la categoría de smartphones

San Francisco, California – 7 de noviembre de 2018 –Samsung Electronics Co., Ltd, presentó hoy nuevas y poderosas herramientas de desarrollo para sus plataformas Bixby y SmartThings, así como innovadoras experiencias móviles con One UI e Infinity Flex Display. Para hacer realidad la vida conectada, Samsung facilita a los desarrolladores y socios la construcción, el lanzamiento y la escalabilidad rápida de nuevas experiencias para millones de dispositivos en todo el mundo.

“Hemos logrado avances significativos en IA e IoT, que serán cruciales para hacer que nuestra visión de la vida conectada sea una realidad“, comentó DJ Koh, Presidente y CEO de la División de Comunicaciones Móviles y de TI de Samsung Electronics. “El progreso de Bixby y SmartThings abre un nuevo capítulo donde los productos y servicios de terceros se pueden integrar a las plataformas de IA e IoT a escala”.

“La pantalla plegable sienta las bases para un nuevo tipo de experiencia móvil. Estamos entusiasmados al trabajar con los desarrolladores en esta nueva plataforma para crear un nuevo valor para nuestros clientes. Queremos ver hasta dónde nos llevan la tecnología y la colaboración“.

Construir una plataforma de inteligencia escalable

Bixby empezó como una interfaz inteligente, una forma práctica de usar la voz para interactuar con el teléfono. Ahora, Samsung lo está convirtiendo en una plataforma de inteligencia escalable para admitir diversos productos y servicios en la vida del consumidor. En SDC 2018, Samsung presenta nuevas formas para que los desarrolladores brinden una experiencia de asistente inteligente más conversacional, personal y útil para una mayor cantidad de consumidores.

Con el fin de que a los desarrolladores les resulte más fácil potenciar los servicios con de Bixby, Samsung presenta Bixby Developer Studio. La colección de herramientas proporciona una forma intuitiva para que los desarrolladores y socios infundan inteligencia en más servicios y dispositivos. Los desarrolladores podrán crear fácilmente Bixby Capsules (recursos o servicios creados para Bixby) y facilitar el acceso de los consumidores en el Bixby Marketplace. La plataforma Bixby permitirá a los desarrolladores adaptar fácilmente sus cápsulas desde teléfonos móviles y televisores hasta electrodomésticos y otros productos en todo el ecosistema de Samsung.

Como parte de la ampliación de los servicios de Bixby, Samsung se compromete a expandirse a cinco nuevos idiomas en los próximos meses, incluidos el inglés británico, el francés, el alemán, el italiano y el español.

Ofrecer un estilo de vida conectado para todos

La visión de la vida conectada de Samsung se centra en un ecosistema abierto de IoT que reúne la creciente cantidad de dispositivos conectados en una sola plataforma. Disponible en más de 200 mercados en todo el mundo, SmartThings ofrece una experiencia conectada en una sola aplicación y lleva IoT más allá de la casa inteligente, el automóvil y la oficina, entre otros espacios.

Samsung ahora permite que los desarrolladores conecten con más rapidez y facilidad sus dispositivos y servicios a la plataforma SmartThings mediante un nuevo conjunto de herramientas en el rediseñado SmartThings Developer Workspace. Estas herramientas mejoradas incluyen SmartThings Cloud Connector, SmartThings Device Kit y SmartThings Hub Connector. Los desarrolladores pueden construir y lanzar en la plataforma, además de integrar fácilmente los dispositivos Zigbee y Z-Wave.

Asimismo, el programa de certificación actualizado Works with SmartThings (WWST) brinda a los desarrolladores acceso directo a expertos y recursos de SmartThings. WWST ayuda a garantizar que los dispositivos y servicios estén totalmente optimizados para la plataforma, de manera que los consumidores disfruten de la mejor experiencia posible.

Experiencia de usuario pionera e innovación en pantallas

Samsung presenta un nuevo e intuitivo diseño de interfaz llamado One UI. Su diseño sencillo y minimalista mantiene el contenido más relevante en la mitad inferior de la pantalla, lo que lo vuelve más natural y cómodo para las operaciones con una sola mano. La experiencia ha sido rediseñada para reducir el desorden y las distracciones, de forma que el usuario puede concentrarse mejor y navegar rápidamente en su teléfono.

El legado de Samsung como creador de un formato clave en su categoría sigue siendo la base de la innovación en materia de pantallas y el resultado es la revolución que plantea el formato plegable en un smartphone. La Infinity Flex Display junto con One UI ofrecen un nuevo tipo de experiencia móvil que habilita a los usuarios para llegar adonde no les permite un smartphone normal. Ahora podrán acceder a un dispositivo superior: un smartphone compacto que se despliega y revela una pantalla envolvente más grande para realizar tareas múltiples y ver contenido. La experiencia de la aplicación permite una transición impecable de la pantalla más pequeña a la más grande, a medida que se despliega el dispositivo. Además, los usuarios pueden navegar, mirar, conectarse y realizar múltiples tareas sin perder el ritmo, con tres aplicaciones simultáneas activas en la pantalla más grande.

Debido a que Infinity Flex Display es la plataforma de la próxima generación, Samsung invita a los desarrolladores a participar en esta jornada desde el principio. Gracias al trabajo en colaboración con Google y la comunidad de desarrolladores de Android, Samsung maximizará el potencial de este nuevo formato para crear una experiencia de usuario plegable optimizada.

Para obtener más información acerca de Samsung Developer Conference 2018, visite http://sdc.developer.samsung. com/ . También puede encontrar más información en Twitter (@samsung_dev) y con el hashtag #SDC18.

