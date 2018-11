Huawei y Claro regalaron a sus clientes entradas para el espectáculo del legendario Roger Waters

Los afortunados disfrutaron de una noche electrizante a puro rock donde más de 40.000 espectadores vibraron junto al músico británico.

Huawei y Claro se unieron en el marco del recital del cantante y compositor británico Roger Waters para sortear entre sus clientes entradas para el ansiado concierto de la gira “Us + Them Tour” del solista.

Con la compra de un dispositivo Huawei P20 en los locales de Claro, agentes oficiales o a través de la web, los clientes accedían a chances para ganar una de las dos entradas dobles para ver el concierto.

Además, los clientes adheridos al programa de beneficios de Claro, Claro Club tuvieron la oportunidad de participar de sorteos y canjes directos de entradas dobles en todos los sectores. A esto se sumaron dos entradas dobles que fueron obsequiadas entre los usuarios de Claro Música .

Antes del show, Claro y Huawei colocaron un backing iluminado con la imagen oficial del evento para que todos los asistentes pudieran tomarse una fotografía con sus smartphones, imprimirlas y subirlas a sus cuentas de Instagram con el hashtag #RWClaroHuawei. Además, todos los interesados pudieron llevarse gorros y mochilas de regalo.

El ex integrante del legendario grupo de rock inglés Pink Floyd cautivó al público con un repertorio de veinte canciones que repasó los grandes éxitos de la banda británica. Temas emblemáticos como “The dark side of the moon”, “Wish you were here”, “The wall” y “Animals”, sonaron en una jornada intensa que duró hasta casi la medianoche. Los seguidores de su carrera como solista tampoco salieron defraudados, ya que tocó cuatro de sus principales canciones, entre ellas “Is this the life we really want?”.

Tanto por el aspecto musical como por la impresionante puesta en escena, el show superó las más altas expectativas de los ganadores del sorteo de Huawei y Claro, y de todos los asistentes en general.

Además de facilitar el acceso a películas, eventos culturales y shows musicales, Claro Club acerca a sus clientes la posibilidad de adquirir 2×1 en entradas para el cine todos los días en las salas Movie y para la sala 4D de lunes a miércoles. La pertenencia al club de beneficios también permite participar en sorteos y obtener descuentos en la compra de equipos.

El contacto para sumarse al programa se realiza a través de la web www.claroclub.com.uy , marcando el número *611# desde cualquier móvil Claro.

