Punta del Este recibe el 2019 con una mega fiesta que tendrá como protagonista a Fatboy Slim

El mega festival Feel Punta llega el 31 de diciembre al Centro de Convenciones de la ciudad con dos escenarios, la presentación de varios DJ y del grupo de cumbia pop Dame 5.

El balneario más importante de Uruguay y la región recibirá el 2019 con la primera edición de la mega celebración Feel Punta en la que se presentará el reconocido DJ inglés Fatboy Slim y el grupo de cumbia pop Dame 5, que reunirá a cerca de 5.000 personas de distintas partes del mundo.

La celebración tendrá lugar el 31 de diciembre en el Centro de Convenciones de Punta del Este, un predio de más de 12 hectáreas con estacionamiento con capacidad para más de 600 autos y una infraestructura única con más de 60.000 metros cuadrados de espacio abierto para disfrutar de una velada inolvidable. Ubicado estratégicamente a 20 minutos de la zona del Puerto y de La Barra, contará con dos escenarios con propuestas a cargo de destacados artistas de diferentes géneros para que los asistentes vivan la experiencia de un festival de Año Nuevo sin precedentes.

En el escenario principal se presentará el mítico Fatboy Slim. Con más de 20 años de trayectoria, el DJ pionero del género Big Beat, prócer del Acid House y residente de Pacha Ibiza durante la temporada de 2018, hará vibrar a los asistentes con algunos de sus grandes hits como Praise you, Right Here Right Now y Rockafeller skank , como lo ha hecho ante millones alrededor del mundo.

Ostentando el título de artista principal en la última edición del festival Tomorrowland de Bélgica, brindará el show más importante de la noche junto al DJ y productor HOSH de Alemania y ASOBITAI de España, además de los destacados Pico Bussoli, Maimex y Ianuzzi, y Lampas.

A su vez, en un segundo escenario que estará montado en un amplio espacio cerrado de más de 6.000 metros cuadrados, el encargado de hacer bailar a la multitud será el popular grupo de cumbia pop Dame 5, con sus pegadizos y divertidos temas como Piel a piel, Dime cosas lindas y Baila morena.

Luego será el turno de los DJs argentinos Benja Murano y Bocha Muñoz, que revivirán grandes hits latinos y el conocido DJ local Bruno Podestá, DJ residente de la discoteca más importante de la región, OVO Punta del Este de Enjoy Punta del Este y del distinguido nightclub Lotus Club, en Montevideo, quien recorrerá variados géneros como pop, reggaetón y cumbia.

Feel Punta del Este además contará con un espacio gastronómico con variadas opciones y siete barras de bebidas, todo especialmente acondicionado para la ocasión en un entorno natural inigualable, pensado para asegurar un comienzo de año sin igual.

Las entradas ya están a la venta a través de Red UTS www.reduts.com.uy y en Passline www.passline.com.

