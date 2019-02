Sol Meny es una coloniense que descubrió un nuevo mundo a partir de presentarse en el Bethel Model Glam Internacional, destacándose en tan poco tiempo en importantes certámenes de belleza, ubicándose en los mejores puestos, tanto en Colonia, Montevideo, Punta del Este y Lago Merin, de nivel internacional.

1. ¿Alguna vez te imaginaste como una modelo?

La verdad fue algo muy inesperado porque comencé recién el 22 de diciembre pasado, fue todo demasiado rápido, nunca había desfilado con taco aguja, ni pertenezco a ninguna agencia, por tanto me presenté en el Bethel Model Glam de Colonia, para probar suerte.



La única experiencia que tenía, era la de caminar de taco en cumpleaños de 15 (risas). La razón por la cual me presenté fue porque vi una publicidad y mis amigas siempre me dijeron que tenía que ser modelo y mis padres también. Mi hermana estudia diseños de moda, en la ORT, y siempre soy su modelo.



Cuando en Colonia me nombraron como la ganadora y sabía que tenía que ir a Punta del Este para la gran final, fue lo máximo para mí, y después, posteriormente resulta que me eligen en Reina del Lago (evento internacional realizado en Lago Merin) como segunda princesa.

2. O sea que el 2019 te abre nuevas perspectivas profesionales…

Sí por supuesto, antes de todo esto no me imaginaba ésta profesión, hice el Liceo Militar en Montevideo, después de eso pensaba hacer medicina, que terminé cambiando por gastronomía, la cual comienzo este año.

3. ¿O sea que te vienes a vivir a Montevideo?

No, porque es una vez por semana así que puedo viajar tranquilamente. Son dos horas de viaje, porque en realidad yo vivo en el campo, soy del medio del campo (risas). De Colonia del Sacramento estoy a más o menos 60 kms, y la ciudad más cercana es Nueva Helvecia a más o menos 20 kms.



En el campo ayudo mucho a mis padres, si me dicen súbete a un tractor no tengo problemas. Mi tío tiene viñas y me levanto a las 5 de la mañana para ayudar, y me encanta cocinar junto a mi madre también.



Mi madre es muy buena cocinera, siempre me enseñó desde chiquita. Siempre fui de hacer muchos cursos desde niña, y de esa forma fue que aprendí cocina, tejer, bordar, soy como una viejita en el cuerpo de una niña (risas).

4. ¿Realizas algún deporte?

El hacer deporte me encanta, lo practico frecuentemente, además de ir al gimnasio. Pero en cuanto al deporte en sí, he realizado gimnasia artística, gimnasia olímpica, gimnasia rítmica, natación, volleyball, hockey, entre otros.

5. Volviendo a la Gastronomía. ¿Cuál sería tu plato favorito hoy?

Mi plato favorito hoy es el pastel de carne, y según mi novio y mi suegra es el plato que mejor me sale.

6. Ahora con todo el tema del modelaje, ¿te vas a cuidar en tu alimentación para mantener la línea?

Al vivir en el campo tenemos una quinta, por tanto tenemos mucha comida orgánica, y como muchas verduras y frutas. Siempre fui de tener una alimentación sana y a la misma vez todo lo que hacemos es casero.

7. ¿Qué debe tener una modelo para ser exitosa?

No tengo mucha experiencia, pero viéndolo desde afuera, creo que lo que más cuenta es la actitud, la manera de pensar. Y algo muy importante en una chica es que tenga valores. Siempre recuerdo la máxima de mi padre que son “las tres palabras mágicas: Perdón, Gracias y Permiso“.

FOTOS: Richard Sosa – NetUruguay

