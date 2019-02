El programa continúa abierto en tres modalidades de apoyo para emprendimientos exportadores o con potencial exportador.

Proexport+, el programa que acompaña a las empresas en su proceso de internacionalización, seleccionó a las primeras 21 beneficiarias que ya firmaron los contratos que habilitan un apoyo para elaborar un proyecto con el objetivo de alcanzar los mercados extranjeros.

El programa es gestionado por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Uruguay XXI, en el marco de Transforma Uruguay -Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad-, financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

“Esta nueva etapa, Proexport+ busca colaborar con las empresas que tienen potencial para que puedan mejorar su presencia a nivel internacional. Esta instancia es también un reconocimiento al esfuerzo que realizarán estas empresas para ayudar al posicionamiento internacional de Uruguay, que se vuelve más complejo en un mundo cada vez más competitivo”, señaló el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, durante el evento en el que fueron anunciados los beneficiarios.

Esta entrega del programa Proexport+ significa un apoyo de USD 138.324 de los USD 300.000 previstos para apoyar a las empresas que aún no tienen un plan de internacionalización y que serán asistidas para formularlo a través de una consultoría. Esta modalidad de apoyo funciona en formato de ventanilla abierta, por lo cual se siguen recibiendo postulaciones.

Del total de empresas seleccionadas en esta partida, 12 proporcionan servicios, ocho son de bienes y una trabaja en ambos campos, en tanto que se desempeñan en variados sectores como diseño industrial, de moda y mobiliario, hilados, TICs, alimentos, apicultura, editorial, arquitectura, ingeniería y audiovisual.

Los postulantes fueron evaluados de acuerdo a su valor diferencial, experiencia y trayectoria del empresario, el potencial de exportación del producto o servicio, la probabilidad de éxito del proyecto, la generación de externalidades, la escalabilidad y la integralidad de la propuesta.

El programa Proexport+ acompaña a las empresas con potencial exportador mediante cofinanciamiento flexible que se adapta a las necesidades de cada proyecto con el objetivo de dinamizar la economía uruguaya. En este sentido se contribuye a la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su inserción internacional a través de la incorporación de capacidades y la promoción de acciones en los mercados externos.

Además del cofinanciamiento por un máximo de US$ 10.000 a las empresas que no cuentan con un plan de internacionalización, el programa beneficia a las compañías con una cofinanciación de aportes no reembolsables de hasta US$ 30.000 para la ejecución del plan. Para esta modalidad del programa habrá dos convocatorias durante 2019, la próxima cerrará el viernes 12 de abril.

Asimismo, se realizarán este año tres llamados a concurso para otorgar apoyos puntuales de hasta US$ 3.000 al año para la concreción de eventos y misiones. En cada convocatoria se adjudicarán US$ 75.000 para estas actividades.



Para participar, las empresas deben completar un formulario de postulación en la página www.uruguayxxi.gub.uy/proexport. A partir de esto, Uruguay XXI realizará un diagnóstico personalizado y gratuito para definir la situación y posibilidades de cada empresa para comenzar a exportar o mejorar su inserción internacional.



