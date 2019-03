HICIERON HISTORIA, es un documental con un valioso material de entrevistas realizadas en el mundo entero, con testimonios de las más grandes figuras de todos los tiempos, hablando de los logros más importantes alcanzados por los Grandes Equipos que quedaron grabados en la memoria de los aficionados.





Desde Maradona ligado a la Argentina campeona del Mundo de 1986, a Pelé hablando de Santos y el Brasil del 70, a Verón que cuenta anécdotas de Estudiantes de la Plata, o Barros Schelotto, Palermo, Córdoba y Schiavi, son algunos de los que recuerdan vivencias del Boca de los últimos años. Gallardo y Ponzio, cuentan historias de los partidos más importantes de este último ciclo de River. En Europa son las principales figuras, las que hablan de momentos del Real Madrid, el Inter de Milán, la Holanda del 74 o el Barcelona actual. En el documental, aparecen figuras como Chilavert, Santa Cruz, Valderrama, Cubillas, Oblitas, Etcheverry, Dudamel, Tin Delgado, Zamorano, Caszeli y Figueroa, contando anécdotas de grandes equipos y momentos de selecciones americanas.



No falta el Peñarol de los 60, con la palabra de Cortes Maidana Goncalvez, El Nacional del 71, con testimonios de Blanco, Manga y Ancheta. O figuras como Ramos Pereira, Aguirre, Olivera, hablando del Peñarol del 82 y 87 o Victoriano Rodolfo Rodríguez y Seré, reviviendo al Nacional del 80 y 88. Hay pasajes de Ghiggia hablando del 50 y hasta material de Nazassi de 1930.



En una hora 15, con gran agilidad de edición, el documental avanza sin un carril cronológico, y busca sorprender saltando de un continente a otro, con más de cien entrevistas realizadas en estos diez años de Fanáticos que permiten que sean los grandes protagonistas los que acompañen una sucesión de imágenes de cada equipo que hizo historia.



El documental HCIERON HISTORIA, realizará 8 presentaciones en Montevideo, en el Museo del Fútbol y un mínimo de 8 en el interior del país.

El Lanzamiento se realizará en las próximas semanas dando los detalles de toda la gira y los lugares que en principio se visitarán.

Cada espectáculo contará con la exhibición del documental, y a su vez la presencia de Juan Carlos Scelza, realizando un intercambio en la sala con los asistentes a cerca de recuerdos, notas, momentos y consultas que realice la platea, A su vez, habrá sorpresas para los que asistan y obsequios para completar las noches que serán a sala llena en cada ciudad.

JUAN CARLOS SCELZA

¿Se realizará una gira por el interior del país para presentar el documental?

“No sé si podremos cumplir con la demanda de consultas de diferentes puntos del país, que pretenden que hagamos la presentación allí. Haremos todo el esfuerzo posible, porque en lo personal soy un convencido que el Uruguay es uno solo y cada producto que hemos realizado lo hemos llevado al interior del país. La gente de cada localidad tiene avidez por este tipo de presentaciones, lo disfruta y se siente a gusto cuando son tenidos en cuenta por parte de quienes habitualmente realizamos nuestra tarea en la capital. Yo disfruto mucho de cada visita que hago.”

“La gente que concurra a las distintas presentaciones en el interior y en Montevideo, se encontrará con una edición moderna y ágil que los ira paseando por la historia misma del futbol. Muchos descubrirán personajes de los que leyeron o les hablaron, otros recordaran momentos vividos que les quedaron grabados para siempre. Y todos conocerán “la interna” de esos equipos que nos deslumbraron. HICIERON HISTORIA está concebido de tal manera que lo disfrutará el joven y el más veterano, sin diferencia alguna.”

¿Cómo surge la idea de realizarlo?

“La idea surgió hace un tiempo. Me encanta lo que hemos logrado con el producto final. Quisimos por un lado tributar y homenajear a los grandes equipos que HICIERON HISTORIA. Esos que todos recordamos. Conseguimos mucho material y somos de los pocos programas en el mundo entero que se pueden dar el lujo de realizarlo. El gran valor que tiene el documental es haber estado mano a mano durante 10 años con las figuras más inmensas del futbol del mundo. Que Bocchini o Pavoni te hablen del Independiente campeón de todo, que Alonso, Pumpido o Ruggieri cuenten del River de los años ´80, que Roberto Carlos, Hierro, Solari o Del Bosque conversen del Real Madrid ganador de todo, es lo que le da jerarquía a lo que vamos a exhibir”.

Imagino que para llegar a este producto final tiene que haber existido un notable equipo de producción…

“Cualquiera en el mundo puede tener esta idea. Contar con los medios económicos, pero deberán partir de cero en la búsqueda de las notas. Haber recorrido el mundo, haber visitado los clubes más famosos varias veces, haber logrado en 10 años más de 450 entrevistas, genera un banco de datos casi único que permite que esta idea pueda desarrollarse y hacerse realidad”

“El grupo de trabajo que se formó, al que puedo agregar en los primeros años a Matias Kantor, Dany Jokas, Damian Rodriguez, Javier Meriles, quien todos recordamos con mucho cariño, es excelente. Generan un gran ambiente a la hora de viajar, de estar, de planificar. A mí me encanta la gente joven, talentosa y con ideas y este grupo reúne todas esas condiciones. Con Szafran y Floras encaminamos la idea del documental, pero todo el resto fue aportando diferentes ideas y el guion de esta magnífica presentación. Uno siente orgullo de los profesionales que lo acompañan.”

“El uruguayo en cualquier área y cualquier profesión puede competir a nivel internacional. Muchas veces, es la falta de recursos la que impide que los talentos nuestros puedan trascender. En este caso desde el comienzo de Fanáticos, Tenfield apoyo esta idea que fue avanzando, creciendo y que nos ha llenado de satisfacciones, y ha demostrado, no por mí, pero si por todos los que trabajan en cada área del canal, que en nuestro país se pueden hacer cosas de primer nivel.”

¿Existe interés desde el exterior?

“Apenas hicimos los primeros contactos hace unos meses con distintos colegas del exterior, surgió al igual que con el interior de nuestro país la intención de llevar HICIERON HISTORIA a esos lugares. Bolivia, Argentina, Panamá, EE.UU., Colombia y Paraguay, son algunos de los países en los que más se ha avanzado. Esto reafirma el concepto que tuvimos desde el primer día en que presentamos el proyecto de Fanáticos en Tenfield. Realizar un programa de alto nivel de producción, competitivo por su calidad en el exterior, y su vez cuyo contenido interesara en todas partes. Nos pasó con el acuerdo que tuvimos durante algunos años con Latam que exhibía Fanáticos en sus vuelos y con una cadena asiática que traducción mediante, lo emitía en dicho continente”

También se suma el Museo del Fútbol…

“Nos parecía que el circulo se cerraba sumando al Museo de Futbol, para que allí se realicen 8 presentaciones. Mario Romano, artífice de todas las mejoras que en los últimos tiempos ha tenido el museo, historiador y gran estudioso del fútbol, quedó encantado con el proyecto y el material a exhibir. Es más, se comprometió a participar junto a nosotros en esa ronda final de interacción con el público, ya que el también desde otro ángulo puede aportar datos curiosos.”

Reflexión final:

“En el cuidado minucioso que habitualmente realizamos en Fanáticos, se sumó para este documental, esta producción especial de la presentación y cierre, en un lugar que identifica todos los pasos de mi trayectoria. En Uruguay hay dos caminos, cruzarte de brazos, criticar a los demás y echarle la culpa a la situación, a los pequeños de nuestro país, o a los problemas económicos que se padecen. El otro camino es sabiendo de esas dificultades, proponer, hacer, transformar las ideas en proyectos y demostrarse a uno mismo y a los demás que se puede.”





RESPUESTAS DE TODO EL EQUIPO SOBRE EL DOCUMENTAL Y RODAJE



MARTIN GARBARINO – CAMAROGRAFO

Fanáticos para mí básicamente es mucho, tiene mucho que ver en lo que es mi vida hoy, más allá de lo profesional. En lo personal, hice amigos muy grandes como los son Juan y Salo el productor, con quienes compartimos cosas extra laborales y eso hace que los viajes sean mucho más gratificantes. Cuando vas a trabajar, con un grupo de amigos donde te llevas muy bien, la experiencia de los viajes se hace doblemente placentera. Hay tiempo para trabajar pero también hacer cosas distintas, como lo ha sido por ejemplo, me hayan acompañado a un pueblito de donde viene mi familia en Italia, Ricaldone en Alessandria, y esas son cosas que hace la amistad y no el trabajo. Después obviamente en la parte laboral ha sido un crecimiento y un aprendizaje tremendo al estar con figuras de nivel mundial que a mí, además de la parte de cámara me encanta el fútbol, conocer estadios, ciudades, yo no había viajado casi fuera de Uruguay antes de Fanáticos y con Fanáticos no puedo decir que me conozco el mundo, pero si conozco muchísimo Europa, Norteamérica, Centroamérica y América mismo, una experiencia más que laboral, sin duda que me ha hecho crecer en otros aspectos. Siempre que volvemos de un viaje le agradezco eso a Juan Carlos, primero el confiar en mi persona en la parte profesional, pero también le agradezco la posibilidad que me brinda de conocer otras culturas, otros lugares, que de otra manera me hubiera sido muy difícil.

En cuanto a lugares, notas, estadios que hemos recorrido, pero como lugares obviamente el conocer Europa fue impresionante, me acuerdo que Paris me deslumbró en el momento, Londres también, o lugares menos accesibles, fuimos a Marruecos por ejemplo, no por Fanáticos, estábamos haciendo Fanáticos y jugaba Uruguay y fuimos, son esas cosas que chocan con la cultura de uno, y un lugar que no creí que me impactara tanto fue Nueva York, cuando fuimos a hacer la MLS por dentro, dijimos vamos a hacer Orlando, Miami, y Nueva York (que no era un lugar que previamente diría; Pah! Me encantaría conocer) y una vez estando allá, fue impresionante. Notas de ese viaje a EE UU, justo estaba jugando Kaká en la MLS y poder hacerle una nota, a una persona campeona del mundo, y lo que significa él y en los cuadros dónde jugó, después por ejemplo cuando estuvimos en Inglaterra hacer a Steven Jolar, hoy en día ya leyenda del futbol, a Griezzman con lo que es hoy en la actualidad, Neymar cuando aún jugaba en el Santos, con lo que fue después la explosión de él. En lo que es uruguayos a Ghiggia, a Forlán cuando estaba en el Inter de Milán, Cavani en el PSG, son notas que te quedan grabados para siempre.

Si tengo que elegir un estadio, me acuerdo de Shacque 04 en Alemania por la infraestructura, la tecnología que tiene, cuando llegamos tenían la cancha afuera, fuimos en invierno, y la cancha la habían sacado con un sistema de rieles del estadio para que tomara luz solar, también me impactó el sistema de cañerías que tienen para que la cerveza llegara directo de la fábrica al estadio y toda una tecnología que no estamos acostumbrados a ver.

MAURICIO ASTI – DIRECTOR DE ESCENA

Esto nace en las reuniones de producción que tenemos semanalmente con el equipo de Fanáticos, en la cual nos planteamos como íbamos a realizar ésta presentación para algo tan importante como la película documental de Fanáticos. La verdad que uno cierra los ojos y piensa en todos estos años de trabajo que hemos tenido recorriendo el mundo, estadios, clubes, conociendo a personalidades que jamás uno piensa haber conocido, o haber charlado en la casa y también el equipo humano, con Salo Szafran, con Martin Garbarino con Simon Nasser, ccon Matias Rau y ni que hablar, me saco el sombrero, con Juan Carlos Scelza que además de ser un gran compañero es un gran amigo, que nos ha tratado de mil maravillas en todos estos años. Nos parecía que tenía que ser como una devolución de agradecimiento a Juan Carlos por todos estos años que hemos vivido con él. Queriamos hacerlo en un lugar al que él le tiene tanto cariño como es el JC Ranch, que es dónde tiene guardada tanta historia de todos estos años que está ligado al periodismo deportivo y nos pareció bueno armar una historia en base a todo lo que él tiene ahí adentro. Haciendo una reseña, Juan Carlos ingresa en su lugar observa un poco lo que es su historia, lo que es la historia, lo que ha conseguido durante todos estos años y termina con el libro de Fanáticos, que es un libro con las mejores 100 notas, las más importantes de Fanáticos. Nos introduce a la película documental, que la verdad no tiene desperdicios, y va a atraer muchísimo a la gente y estamos muy felices de que Juan Carlos pueda recorrer todo el interior y exterior del país con ésta película y también, a futuro pueda emitirse en VTV, para que todo el mundo pueda verla desde su casa.



MATHIAS RAU – EDITOR

Calcular el tiempo del documental es un poco difícil, ya que mientras lo hicimos seguíamos realizando capítulos semanales de Fanáticos. Llevó unos cuantos meses, en la recopilación de material, en cortar las notas, en pulir temas de sonido, música y generar los clips, pensar el rodaje de la introducción, y hacerlo. La verdad quedé sorprendido del alcance que tiene Fanáticos, varias veces los mismos protagonistas nos han mandado fotos, vídeos, saludos desde su casa mirando el programa, desde América, Centroamérica, Europa. La verdad que es una linda sensación ver el trabajo de uno como traspasa fronteras y también las devoluciones de los grandes del fútbol mundial, a quienes de chico veía jugar y ahora nos agradecen nuestro trabajo. Algo que me llena de orgullo y satisfacción.





TRILER HICIERON HISTORIA

SABRINA FLORAS – PRODUCCION PERIODISTICA

Cada semana el programa cambia de protagonista, y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo de investigación sobre su carrera profesional a fin de, posteriormente, armar los textos y gráficos informativos que acompañan la entrevista realizada por Juan Carlos. En estos años hemos pasado por historias de futbolistas, entrenadores y clubes de todo el mundo, con realidades totalmente diferentes, donde se ven las diferencias actuales entre el fútbol local y el internacional. Similar ha sido el trabajo de investigación realizado para el documental HICIERON HISTORIA, que surgió desde una idea de Juan Carlos por destacar a aquellos equipos que han marcado una época, que han dejado una huella en el fútbol. A lo largo de la historia son muchos los equipos con estas características, por lo que comenzamos determinando cuáles son los que han quedado más marcados en la memoria de la gente, los que más han impactado. Una vez elegidos, comenzamos con la búsqueda de información y material audiovisual (teníamos la gran base de entrevistas de Fanáticos) sobre aquellos planteles y el camino deportivo que llevó a cada uno a hacer historia. Luego vino el armado del guión, donde, para darle dinamismo al documental, decidimos ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, utilizando como hilo conductor nada menos que la gloria deportiva.

SIMÓN NASSER – CAMAROGRAFO

Personalmente viví la grabación de la presentación del documental con bastante alegría primero que nada porque me hicieron parte con el grupo de trabajo del canal para tirar algunas ideas con Asti, con Rau, Garbarino, Szafran, se armó un lindo grupo donde salió la idea de hacer algo artístico, salir de lo común. Lo fundamental es bajar las ideas a tierra y se vuelvan realidad. Ir a lo de Juan Carlos fue muy lindo, para los que no saben Juan Carlos es un gran anfitrión, quedo demostrado, súper acogedor y ni que hablar sentir toda esa buena energía que contagia. Fotos, firmas, camisetas de grandes figuras del fútbol mundial, que sin dudas para la gente que es aficionada del futbol como yo, hacen de éste un lugar mágico, donde se respira fútbol.

Me siento feliz de formar parte de este equipo de trabajo, de la idea y de cómo se llevó a cabo. Salió todo con naturalidad, todos aportamos y lo hicimos con una comodidad tremenda.



SALO SZAFRAN – PRODUCCION GENERAL

Conseguir entrevistas de Fanáticos no es fácil. Primero tener que llegar a esa figura de alguna manera, puede ser a través del club en el cual juega o directamente con él. Para ello tenes que tener el contacto del encargado de prensa del club o el teléfono personal de la figura.

Luego se da un proceso lento y complicado que es que te respondan, que te den el ok y que coincidas con esa persona cuando vos visitas dicho país. Toda esa coordinación dependiendo con quien sea la entrevista puede llevar uno o dos meses de planificación.

Hay jugadores que son muy requeridos y no es fácil para ellos atender a todos los medios cuando están con distintos campeonatos en disputa más los entrenamientos.

Una vez que llegas a coordinar día, hora y lugar de entrevista, comienza otra etapa que es de logística para llegar a esa ciudad.

Si hay que elegir dos o tres me quedo con Antoine Griezmann, porque es figura de su equipo y selección, porque es uno de los delanteros más importantes del mundo y porque me llevó dos meses coordinarla.

Otra difícil fue la de Steven Gerrard porque fue unos meses antes del mundial 2014 y en ese momento Gerrard era capitán de la selección inglesa y figura del Liverpool. También esa entrevista costó mucho conseguirla y en el propio complejo de entrenamiento los medios de prensa que estaban ahí no podían creer que tuviéramos un mano a mano con él.

Con Kaká fue complicado porque llevó mucho tiempo de diálogos con el club y porque se confirmó el día anterior. Para hacer la nota tuvimos que viajar casi 600 km en auto y salir a las 3 de la mañana desde donde estábamos.

Se me vienen a la mente muchas historias más, entrevistas con Stoichkov, Hierro, Butragueño, Del Bosque, Roberto Carlos, Gattuso, Zico y Zambrotta. Cada una de ellas dejó una enseñanza y una historia detrás de la nota.

GABRIEL MARTINEZ – GRAFICOS

Mi historia con Fanáticos comienza allá por 2016 cuando se rediseño la nueva imagen del programa y me sume a este lindo proyecto.

Así como cualquier equipo de fútbol tiene su escudo que lo representa, nosotros también tenemos el nuestro. Unión, trabajo en equipo, esfuerzo y compromiso fue lo que intente representar con el logo, en forma de insignia, de Fanáticos.

Si ya era un lujo ser parte de este programa, como amante del fútbol que soy, es un honor participar en el documental Hicieron Historia. Una pieza única de producción nacional con nivel internacional, en donde podemos ver, escuchar y revivir a todos nuestros ídolos y personajes que escribieron la historia de este deporte.



