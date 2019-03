En la pasada jornada se realizó el Avant Premiere de la película “A dos metros de ti”, asistiendo a la misma clientes y amigos de Bethel Spa, acompañados por Freixenet.

Dirigida y producida por Justin Baldoni, ‘A dos metros de ti’ cuenta la historia de un amor adolescente que nace en los pasillos de un hospital. Contada desde la mirada de dos pacientes enfermos de fibrosis quística, la cinta remece a quien ha vivido este proceso de cerca y a quien no, le adentra en un mundo doloroso e inimaginable.

Cole Sprouse es Will Newman, uno de los protagonistas y el rebelde de la trama. Suele no tomar en serio su enfermedad hasta que aparece en su vida Stella Grant (Richardson), quien intenta ponerlo en vereda a cambio de dejarse retratar por el joven artista.

Ella es controladora, con una actitud positiva y lista para poner la mejor cara a un nuevo día. Él, por el contrario, es su yang. Ve pasar los días en su cuarto de hospital, atado a un tanque de oxígeno y a su block de dibujos en donde retrata momentos de su monótona vida. Aunque ambos sufren la misma enfermedad, Stella es quien tiene las de ganar, su nombre está en una lista de espera de donantes para recibir un par de pulmones que le permitan vivir a plenitud.

Cuando las enfermeras les advierten que no pueden acercarse a menos de dos metros de distancia porque podrían contagiarse con algún virus del otro, la situación se complica. Stella no sabe cómo lidiar con la situación, pero entiende que Will es su primer gran amor y que no puede dejarlo pasar.

Así, inician un verdadero romance donde los pasillos del hospital son el escenario perfecto para sus primeras citas, pero no para el primer beso. Will y Stella están destinados a no tocarse nunca, ¿puede un amor sobrevivir así? Bueno, la audacia de la joven logra que ambos se conecten de una manera impensada. Aunque hacen falta los abrazos, las caricias y los besos, ambos entienden que no pueden poner sus vidas en peligro y deciden hacer que funcione a su propia manera.

‘A dos metros de ti’ es una cinta sencilla con dos jóvenes actores que se han ganado por mérito propio sus protagónicos en una historia que está más dirigida para el público adolescente. No es un drama intenso, pero tiene interesantes giros que hacen de la película, una apuesta interesante.

Me gusta: Me gusta Cargando...