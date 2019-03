En los últimos años usted como empresaria ha decidido involucrarse en la actividad política, ¿qué opinión tiene sobre la próxima campaña electoral?

En la próxima campaña electoral el país se juega el futuro, donde va a haber un quiebre. Va a ser una campaña donde vamos a encontrar muchas propuestas diferentes, ya que hay mucho por hacer para devolverle a los uruguayos el País que se merecen. Lo bueno es saber que quienes pueden gestar ese cambio, somos la oposición, ya que el partido de gobierno va a cumplir 15 años en el poder, y han demostrado que no tienen mucho para ofrecer, de ser así ya deberían haber profundizado muchos cambios, máxime con mayorías parlamentarias.

¿Con cuál de las propuestas actuales se identifica más?

Me identifico con todo lo que aporte bienestar para cada uno de los uruguayos. En seguridad, en salud, en economía, pero sobre todo apostando a recuperar los valores y la familia. Una familia “sana” es la fortaleza de toda sociedad, por eso es importante recuperarla y alejar todo lo que atente contra ella.

¿Estará con lista propia o integra el equipo de algún legislador?

Sí, yo integro el equipo de Verónica Alonso

Tenemos un mismo horizonte y un deseo firme de reivindicar valores a nuestra sociedad. Considero que estamos preparados para realizar una excelente gestión, desde el respeto, desde el amor, y fundamentalmente priorizando la familia y sus valores.

Es de público conocimiento su preocupación y ocupación sobre diferentes temas sociales, es muy activa su participación apoyando la lucha contra el cáncer de mama. La vimos el pasado invierno acompañando la Momobrigada, su trabajo con las familias que sufren de plombemia, está muy presente su exposición en aquella media hora previa y sus conferencias sobre Mobbing, hay otras causas y acciones que han quedado en las retinas de los uruguayos, pero su proyecto sobre prevención de Bullying, su trabajo enfocado a los niños de nuestro país, sigue con el mismo enfoque, ¿va a reforzar su apuesta a mejorar estos puntos?.

Siempre, siempre estoy atenta a estas problemáticas sociales con las que convivimos, obviamente hay veces que puedo ocuparme más de unas que de otras, pero siempre trato de no desatender ninguna, mi foco es siempre el mismo, hay muchos uruguayos pasándola muy mal, por eso es necesario estar siempre involucrado, hay veces que no es mucho lo que puedo hacer, ya que no tengo acceso a esas personas que tienen las herramientas del poder cambiar muchas situaciones, y cuantas veces no lo hacen, o porque no saben o porque no les interesa.

Y sí, por supuesto que voy a seguir trabajando para que mi proyecto se materialice, nuestros niños, adolescentes lo necesitan. Si bien no hay en nuestro país una medición, sabemos que los porcentajes son muy altos, muchos con secuelas irreversibles, sabemos que el bullying está instalado en nuestras aulas y debemos erradicarlo, no podemos permitir la violencia en ningún sitio, y menos aún en los centros educativos.

Me preocupa también la violencia que existe en todas las áreas, el acoso en redes sociales, que es un arma muchas veces mortal y que está al alcance de todos, ¡cada vez más en los niños! Mi gran preocupación son ellos, y también estoy trabajando en un nuevo proyecto de ley por el tema de la adopción. Es un tema muy delicado y llevo tiempo junto a especialistas en el tema informándome y elaborándolo. Lo que me mueve a focalizar mi atención en eso es la cantidad de niños que están esperando un hogar.

Otro tema de gran preocupación y que considero que es necesario es respaldar al emprendedor, el que necesita apoyo para poder salir adelante. Hoy en día, en Uruguay, cerca del 85% de ingresos con los que se sustenta el estado, entra por empresas privadas, por PYMES. Se trata de pequeños y medianos empresarios o emprendedores que tienen dos, cinco, diez o 50 empleados. Hay que tratar de respaldarlos porque son personas que todos los días están arriesgando y necesitamos que se sientan apoyados, que puedan conservar esas fuentes laborales y crecer para generar más trabajo.

Estoy convencida de que la única forma de cuidar el trabajo de los uruguayos es cuidando a nuestros emprendedores, y quienes lo somos, nos sentimos huérfanos en este país de hoy, pero así y todo no dejamos de soñar y apostar.

¿Siempre se trabaja para un triunfo, pero de no llegar a él, su apoyo se inclinaría hacia el candidato ganador?

De esas elecciones internas, quien salga electo por la ciudadanía como candidato presidenciable, va a tener no solo mi apoyo, sino el apoyo de todo el Partido Nacional, aunque quien gane no sea el elegido por cada sector. Somos un único partido que trabajamos y queremos el bien común.

¿Por qué es necesario un cambio de gobierno?

Porque este gobierno nos ha abandonado, nos ha dejado a la deriva, se ha perdido la vocación de servicio y el amor por la gente. Se ha perdido el respeto, se han perdido los valores, esto pasa cuando divides a la familia, por ejemplo, legalizando la marihuana, que tanto mal les hace a nuestros hijos.

Divides a la familia cuando le sacas a los padres la libertad de educar a sus hijos y se trata de cambiar hasta la educación desde las escuelas, aplicando ideologías y pasando por encima del seno familiar.

Es necesario cambiar el gobierno, porque el país necesita un cambio, y el cambio no se logra haciendo siempre lo mismo, hace 15 años que están en el poder, no niego que se han hecho cosas buenas, pero lo más sagrado para que todo se mantenga en equilibrio, que es la familia, solo se han preocupado en destruirla, han cambiado el concepto de lo que es el éxito, todo lo quieren igualar para abajo, le han quitado a los uruguayos la dignidad, pero parecen no darse cuenta del caos social, de la crisis cultural, y hasta de las dificultades que vivimos, por ejemplo, los emprendedores.

Por eso y muchas más cosas es tiempo de cambiar. Por todos estos temas es que los empresarios y emprendedores estamos decidiendo cada vez más sumarnos a la actividad política, sumarnos a trabajar en equipo, solo quienes seguimos un sueño, damos fuentes de trabajo, sabemos lo que es vivir el día a día intentando mantener cada uno de los puestos laborales.

Desde este lado, quienes hacemos trabajo social continuamente, sabemos la decadencia social, y cultural, que viven día a día los uruguayos. Amamos nuestro país, por eso apostamos a él y no nos vamos a probar suerte a otra parte del mundo, podemos aportar, no tocamos de oído, e incluso sabemos lo que es vivir diariamente pensando quién será el próximo comerciante al que le toque ser víctima de la delincuencia.

¿Tenes idea lo que es vivir así? ¿Tenes idea de lo que es para una madre estar en vela, cuando sus hijos salen a bailar, o a visitar a algún amigo, pensando en si llegarás a abrazarlo de nuevo? ¿y qué vamos a hacer? ¿encerrarlos? ¿que no salgan? Aquí es cuando tenemos dos opciones, nos sentamos, cruzamos los brazos, miramos para el costado y nos conformamos con quejarnos y criticar todo, o decidimos ayudar a generar el cambio, los que a pesar de poner muchas cosas en riesgo, porque al involucrarse en esta actividad se pierden muchas cosas, por ejemplo clientes, pierdes el anonimato y hasta pasas a ser blanco de críticas y juicios infundados, sabemos que desde esos lugares de gobierno se puede ”hacer” y mucho, no es fácil, nadie dice que es fácil, pero se pueden lograr los cambios, yo soy del grupo, que decide “hacer” cargar la mochila y empezar a caminar, no por mí, porque ya tengo un camino recorrido, pero por mi hijo y las futuras generaciones, ellos no se merecen que les dejemos un país deteriorado, merecen hasta inclusive poder caminar seguros por la calle, como yo lo hice algún día. Por eso es necesario estar en los lugares donde se toman las decisiones

