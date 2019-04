En los próximos cinco años, se esperan 20 centros Kumon en todo el país

Montevideo, 26 abril de 2019 –La conferencia del experto en educación, el uruguayo Dr. Ariel Cuadro Cawen, el discurso del Presidente de KUMON para América del Sur, el Sr. Masami Furuta y la participación de varios ejecutivos de la red, formaron parte del lanzamiento de KUMON en el país.

La Ceremonia fue conducida por el Cr. Alexei Yaquimenko, Director de Estudio SVET. Asimismo, desde KUMON también participaron el Sr. Kenji Hamaoka, Director Ejecutivo de Planificación Corporativa; Julio Segala, Director Ejecutivo de Marketing y Expansión; José Valmir da Silva, Director Ejecutivo de Gestión Administrativa; Thiago Alves de Lima, Gerente del Departamento de Expansión y Soporte a los Países Hispanohablantes; Camila Vargas Arquioli, Gerente del Sector Operaciones en Bolivia, Perú y Uruguay; André Schmachtenberg, Coordinador de Soporte de Franquicias en Uruguay; y Camila Pochintesta, Orientadora de KUMON en Uruguay.

Asistieron representantes de la Embajada de España en Uruguay (ICEX Uruguay), de la Embajada de la República Argentina en Uruguay, así como de Organismos Públicos, Universidad Católica del Uruguay, de la Cámara Uruguaya de Franquicias; y de Estudio SVET, Consultora de Franquicias elegida por KUMON para su expansión en Uruguay.

Montevideo fue la primera ciudad elegida para recibir nuevos centros de KUMON, una red especializada en formar autodidactas en el mundo desde hace más de 60 años. Este lanzamiento forma parte del proceso de expansión de KUMON, interesado en llevar sus operaciones a todo Uruguay. En los próximos cinco años se esperan 20 centros KUMON en todo el país.

“Gracias al excelente potencial de mercado, Uruguay es un país estratégico para nuestra red. La sociedad le da valor a la educación y, prueba de esto, es el alto índice de alfabetización, del 98%, el más alto en Latinoamérica”, explicó Julio Segala, Director de Marketing y Expansión de KUMON para América del Sur.

Presente en Brasil hace más de 40 años y en Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Colombia hace más de 20 años, KUMON cuenta actualmente con más de 1.800 franquicias en América del Sur y 25 mil en otros 51 países. Hoy en día, KUMON reúne a más de 4 millones de estudiantes en todo el mundo.

El método

Con material autoinstructivo y orientación individualizada, el enfoque de KUMON es descubrir el potencial de cada alumno, aumentando su autoconfianza y su capacidad de aprender por sí mismo.

El método no depende de la edad o del curso, cada alumno tiene un plan y una programación de estudios personalizados, para que aprenda sin sobrecargas o estrés. KUMON ofrece los cursos de matemáticas, lengua materna e inglés, y cada una de estos cursos cuenta con contenidos que van desde el preescolar hasta el nivel superior. El alumno frecuenta las clases fuera de su horario escolar, con rutinas que varían entre 30 minutos y 1 hora.

Los orientadores del método KUMON analizan las características de cada alumno, su ritmo y su capacidad, y ningún alumno avanza si no se siente 100% seguro o si no ha absorbido totalmente el contenido anterior. Por esta razón, no quedan lagunas ni dudas y el aprendizaje se vuelve más sólido y duradero. “Cuando una persona tiene autoconfianza y seguridad, es capaz de obtener el éxito por sus propias fuerzas. En KUMON respetamos el ritmo de cada alumno y desarrollamos en cada uno de ellos esas habilidades”, concluye Segala.

Franquicia

La franquicia KUMON es ideal para quien quiere tener su propio negocio en el área de la educación, con una inversión inicial accesible y que cuenta con el apoyo de una compañía global premiada a nivel mundial en su sector. “El proceso de selección de nuevos franquiciados en Uruguay ya comenzó y cuenta con un riguroso estándar internacional. Para poder abrir una unidad, no es necesaria la formación en el sector educativo, sin embargo, es imprescindible que el candidato haya finalizado su licenciatura en el nivel superior y que además esté familiarizado y enamorado del tema”, comenta Segala.

Durante el proceso de selección habrá entrevistas y pruebas para evaluar la capacidad del futuro encargado del negocio. Tras la aprobación en esta fase, el candidato recibirá apoyo para organizar y avanzar con la empresa. Entre los requisitos para convertirse en franquiciado están la contratación de un empleado por cada 40 alumnos y un espacio de 40 m², como mínimo. Los franquiciados son los que operan el negocio y son responsables de orientar a todos los estudiantes. “Son muchos los emprendedores interesados en formar una alianza con nosotros, sin embargo, exigimos un alto estándar de calidadpara asegurar la credibilidad y la eficiencia de la enseñanza de la red, además de un crecimiento saludable de los negocios”, concluye el ejecutivo.

KUMON Uruguay

Para más información acerca de Kumon, ingrese a la página www.kumon.com.uy o a la red social https://www.facebook.com/kumonuruguay/ . Para convertirse en un franquiciado Kumon, ingrese a www.kumon.com.uy/franquicia

Fotografía: Eduardo Lucas





