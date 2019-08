Se efectuó un desfile de moda internacional con el diseñador Dominick Liriano y su colección Nascent

De la mano de Gavidia Eventos se realizó un desfile de modas de carácter internacional, junto al diseñador dominicano radicado en Nueva York, Dominick Liriano, creador del Glamour Fashion Show, director de la agencia Glamour bajo su propio nombre, y presentó en Uruguay su colección Nascent.

El reconocido diseñador vino en apoyo a las actividades interculturales que está realizando la Asociación de Dominicanos Juan Saltitopa en Montevideo, con el objetivo de visibilizar su cultura y lograr una mejor integración en nuestro país.

El desfile contó con un despliegue de 40 modelos en pasarela, diseñadores y artistas invitados, y el lugar de encuentro fue el Ateneo de Montevideo.

Pudimos conversar con Dominick quien nos manifestó:

«Estamos tratando con la asociación de dominicanos de traer nuestra cultura, no solamente a Uruguay, sino también a otros países para promover lo que es el arte, la moda, la música urbana, que en Dominicana está matando, y queremos cómo enlazar lo que es Uruguay y Santo Domingo, dos lugares bellísimos».

Consultado sobre su colección nos dijo: «yo soy una persona extrovertida, me gusta no lo común, sino lo que a la gente no le gusta usar, hay un refrán que siempre me recuerdo qué dice: yo prefiero ser diferente que ser igual a todos, y cuando tú marcas la diferencia la persona comienza a notar eso y se va identificando contigo, y luego dicen si esto me queda bien porque me voy a encerrar a no usarlo».

Ademas remarcó: «una de las diferencias son los colores vivos en nuestra colección, mientras que en Uruguay son de colores opacos. Aunque en mi colección hay colores opacos se mezclan con colores vivos y eso es salirse de la monotonía, ser diferente».