Chivas Regal presenta la 6ta edición de Chivas Venture

Montevideo, setiembre de 2019. Llega a Uruguay una nueva edición de Chivas Venture, el concurso global de emprendedurismo de Chivas Regal, que representa la oportunidad de conocer e impulsar proyectos que desempeñen una actividad económica con fines de lucro y que, a su vez, tengan un impacto social positivo en su entorno.

A través de esta iniciativa, la marca dio apoyo y difusión a más de 120 mil startups que lograron mejorar la vida de más de 2 millones de personas en 50 países. En esta ocasión, el certamen convocará a emprendedores desde 21 años, valorando el talento y el espíritu colaborativo de jóvenes del mundo entero.

Así como Chivas combina whiskies de malta y de grano para crear su exitoso blend, Chivas Venture busca premiar a emprendedores que combinan el beneficio personal y la generosidad, para generar un impacto positivo en el mundo.

Éxito, generosidad, colaboración y el trabajo en equipo son algunas de las claves que se tendrán en cuenta en la nueva edición de Chivas Venture, ponderando el aporte de quienes están haciendo una contribución concreta e innovadora a resolver los grandes problemas sociales y medioambientales de la sociedad actual.

El jurado de Chivas Regal elegirá las iniciativas en base a los criterios de Oportunidad de Mercado y Necesidad, Modelo de Negocio y Equipo, Impacto Social, Potencial de Crecimiento y Finanzas, así como Actitud Positiva y Colaborativa. A nivel local, se seleccionará un ganador que representará a Uruguay en la final regional que se realizará en Argentina, donde se elegirá un proyecto argentino o uruguayo para representar a la región junto al resto de los finalistas a nivel global. Los elegidos participarán de una semana de aceleración exclusiva en la Universidad de Oxford por The Skoll Centre for Social Entrepreneurship y, además, competirán por U$S 1.000.000, destinados a promover la realización de los emprendimientos.

En Uruguay, la plataforma de trazabilidad animal, Chipsafer, fue la ganadora local de la primera edición. El año siguiente, la emprendedora Fiorella Bergamasco llegó a la final regional con su aplicación Sitot, que notifica sobre accidentes de tránsito. En 2017 la organización uruguaya Red de Alimentos Compartidos, que recolecta los alimentos que van a ser descartados por los comerciantes, clasifica aquellos que están en buen estado y los distribuye entre las organizaciones sociales que atienden a personas de escasos recursos, llegó a la semifinal regional del concurso de Chivas Regal. En la última edición le tocó el turno a Sellin, una iniciativa que busca mejorar la producción y comercialización de micro y pequeños emprendedores mediante procesos de innovación sostenible.

Para participar hay que ingresar en www.chivasventure.com donde se debe completar un formulario de solicitud hasta el 31 de octubre.

“Es un orgullo presentar por sexto año consecutivo este concurso que convoca a emprendedores sociales de todo el país. Sabemos que tanto en Argentina como en Uruguay hay talento, solidaridad y una mirada estratégica que busca los resultados, pero se enfoca también en el propósito social. Así como desde Chivas combinamos whisky de malta y de grano para crear un blend exitoso, desde la plataforma Chivas Venture buscamos distinguir a emprendedores que combinen el beneficio personal y la generosidad, para generar un impacto positivo en el mundo, porque el éxito está en la mezcla”, destacó Adriel Labbé, Director de Marketing de Pernod Ricard para Argentina y Uruguay.

Con un énfasis aún más fuerte en el impacto local transformador, Chivas Regal continúa involucrándose en un ámbito que lleva en su ADN: sus fundadores James y John Chivas se comprometieron a emplear sus logros personales en los negocios para apoyar a su comunidad.