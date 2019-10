Las playas de Malibú llegaron al shopping de la mano de modelos icónicas y un gran

despliegue escenográfico

En el marco de su sexto aniversario, el pasado martes 22 de octubre se desarrolló la cuarta

edición de Nuevocentro Moda. Entre las modelos invitadas, destacaron Patricia Wolf,

Varina De Césare y Katherine Miklaszewicz.

En esta oportunidad, el desfile anual de colecciones primavera-verano 19/20 estuvo

inspirado en las playas retro de Malibú. En esta línea, 39 marcas exhibieron diversas

prendas de ropa, zapatos y accesorios. Entre ellas, Renner, Only, Jack & Jones y Vero

Moda, que formarán parte del nuevo tercer nivel del shopping pronto a inaugurarse.

Para recibir a los más de 300 invitados, se diseñó una caseta de guardavidas típica de la

época, donde varios actores vestidos de bañistas interactuaron con los agasajados.

Además, en la zona pudieron disfrutar de deliciosos tragos, así como de los servicios y

regalos de los múltiples stands presentes.

El área del desfile se concentró en las puertas principales de ingreso al mall. Allí una gran

pantalla LED proyectó una playa de arenas doradas, un mar en movimiento y un cielo

celeste, dándole vida a la escenografía constituida por 3 casetas coloridas, hamacas

paraguayas, tablas de surf, palmeras y mucho verde.

El show de apertura y el cierre estuvieron a cargo del reconocido cantante Nacho Obes,

con un tributo a la distinguida banda de rock estadounidense Beach Boys.

Con una ampliación prevista para inaugurarse en noviembre, que implica la llegada de

marcas internacionales como H&M, además de las ya mencionadas, más espacio, más

estacionamiento, Nuevocentro Shopping continúa apostando a los eventos de gran

envergadura, estimulando los sentidos y las emociones de quienes asisten.

