Ingresos de SONDA alcanzan a US$ 836,2 millones en los primeros nueve meses de 2019, creciendo 6,8%

Montevideo, Uruguay, 29 de octubre de 2019.- SONDA, la principal red latinoamericana de servicios de Tecnologías de la Información, reportó sus resultados para los primeros nueve meses de 2019, alcanzando los ingresos consolidados de la compañía a $ 608.913 millones, equivalentes a US$ 836,2 millones, el EBITDA a $ 65.943 millones, equivalentes a US$ 90,6 millones, y la ganancia neta a $ 23.191 millones, equivalentes a US$ 31,8 millones, influenciada principalmente esta última por la enajenación de una sociedad filial.



En moneda de reporte, los ingresos aumentaron 6,8% respecto del mismo período del año anterior, impulsados por el crecimiento que presentaron la mayoría de las regiones donde opera la compañía, resaltando Brasil con un 13,7% y Otros Países de América Latina (OPLA) con un 13,4%. Asimismo, durante el tercer trimestre destacó especialmente el crecimiento de los ingresos en Brasil con un 22,7%.



Por su parte, el EBITDA registró un aumento de 5,7% en los primeros nueve meses del año, debiendo remarcarse particularmente el crecimiento exhibido en Brasil con un 52,1% y OPLA con un 6,2%. Asimismo, durante el tercer trimestre OPLA mostró un mayor dinamismo, creciendo un 17,4% respecto del tercer trimestre de

2018.



El margen EBITDA para el período fue de 10,8%, sobresaliendo las mejoras en rentabilidad de la operación en Brasil (+170 puntos base) durante los primeros nueve meses de 2019 en relación con 2018. Asimismo, durante el tercer trimestre,

OPLA mostró una expansión de 250 puntos base respecto de 2018.



En términos comerciales, los cierres de negocios alcanzaron a US$ 1.105 millones, lo que representa un aumento de 18,4%, respecto del año anterior. Cabe consignar el mayor nivel en la actividad comercial en los mercados de Chile y Brasil, los cuales registraron un aumento de 47,8% y 20,0%, respectivamente, durante los primeros nueve meses de 2019.



Las oportunidades de nuevos negocios (“pipeline”) llegaron a US$ 3.584 millones, lo que representa un aumento de 11,1% respecto de las cifras reportadas al cierre de 2018. Destaca en ello el crecimiento de 143,0% en nuevas oportunidades de negocios en México y 33,1% en Brasil.



Refiriéndose a estos resultados, el Gerente General de SONDA, Raúl Véjar, señaló que “en 2019 hemos impulsado con mucha fuerza lo que nos propusimos en nuestro plan estratégico de cara a los próximos años. Es así como recuperamos nuestra capacidad de crecimiento en ingresos y resultados durante los primeros nueve meses, lo que ha estado acompañado de un mayor dinamismo en la actividad comercial, principalmente en Brasil y Chile”. Agregó que “si bien hemos enfrentado mayores desafíos en nuestra operación en México, el potencial de este mercado es muy interesante y estamos optimistas del resultado de las acciones que estamos llevando a cabo. Asimismo, seguimos potenciando el área de innovación y transformación, clave en la propuesta de valor hacia nuestros clientes”.