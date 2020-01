Caterina Pugin: «me encanta poder experimentar nuevas oportunidades que la vida me da»

Caterina Pugin es una modelo y actriz argentina, cuya pasión en el verano es visitar Punta del Este, y en esta oportunidad aprovechamos su estadía para realizar un shooting de fotos, junto a una entrevista para conocerla un poco más.



¿Si tuvieras que autodefinirte en pocas palabras, cómo lo harías?

Como una golondrina! Me defino libre, positiva y me encanta poder experimentar nuevas oportunidades que la vida me da.

Muy observadora y feliz de la vida, disfrutando a full los pequeños y grandes momentos, siempre con una sonrisa.

Cuéntanos un poco de tu trabajo como modelo, ¿cómo fueron tus inicios y de qué manera fuiste creciendo profesionalmente?

Comencé mi carrera como modelo a los 11 años, en la provincia de Santa Fe (Argentina) quedando seleccionada en una agencia reconocida de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento, hasta el día de hoy no paré más.. es algo que amo, que me apasiona, me encanta, y disfruto mucho hacerlo. Desfiles, gráficas, editoriales, campañas.

¿Y tu otra pasión cual es?

Mi otra pasión, actuar! Estuve participando en novelas como «Fanny la fan», «100 días para enamorarse», «educando a Nina», la serie de «Monzon», videoclips musicales… Obras de teatro, estuve en la obra «Chicas de Cristal» que fue un éxito en calle corrientes… «Tiempo de amor en crisis», una obra que hice verano pasado… y hace semanas termine con «Nos vemos en noche buena» que fue una comedia muy graciosa!

También soy periodista, ya finalice mi carrera… Este año que pasó estuve como panelista en el programa «Imagen de moda» por Canal Metro.

A partir del sábado 11 de enero, todos los sábados de enero y febrero en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, arranca el Carnaval del país… voy a estar saliendo todos los sábados con la comparsa O bahia! Más que invitados todos!

¿Trabajarías en Uruguay?

Si obvio! Me gusta mucho Uruguay! Me siento muy cómoda cada verano que los visito… De más, he venido de vacaciones con amigos, y a trabajar también! Llegue hace días y ya estuve en desfiles, eventos, haciendo el partido de la revista Caras…

¿Cuáles son tus tips para mantenerte siempre espléndida?

El ser muy activa! Me gusta mucho cuidarme y verme bien… hago mucho gym!

AGRADECIMIENTO a ALOHA MOTOS DE AGUA, que nos proporcionaron sus increíbles motos y nos facilitaron el trabajo