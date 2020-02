Les presentamos el Samsung Galaxy S20: Cambie la forma en que experimenta el mundo

Conectividad y red

5G

5G no independiente (NSA), 5G independiente (SA), Sub6 / mmWave*, Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

LTE

4×4 MIMO, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20 mejorado

Hasta 2,0 Gbps de descarga/ Hasta 200 Mbps de carga



Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM

Hasta 1,2 Gbps de descarga/ Hasta 1,2 Gbps de carga



Bluetooth

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB tipo C, NFC, Ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

*S20 solo admite Sub6*LTE: LAA es solo para EE. UU.*La velocidad real puede variar según el país, operador y el entorno del usuario.

*Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el país, operador y el entorno del usuario.

*La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. BeiDou puede no estar disponible en ciertos países.