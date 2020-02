Lady Ferreira: «voy a poner toda mi garra para llevar a nuestro hermoso país bien en lo alto»

Lady Ferreira viajó a Río Negro para participar del certamen de belleza internacional, Miss América Continental, y representar a nuestro país.

Conversamos con ella horas antes de su partida, quien nos contó lo siguiente:

¿Qué significa para ti representar a Uruguay en un certamen internacional?

Ser elegida como Señorita Uruguay significó mucho para mi porque tengo un sueño el cual me hizo hoy llegar hasta aquí con mucha humildad y respeto.

Aspiro a seguir creciendo profesionalmente en esto que tanto amo porque no todos tenemos el privilegio de vivir de lo que a uno le hace feliz, sobre todo porque soy muy apasionada y voy a poner toda mi garra para llevar a nuestro hermoso país bien en lo alto.

¿Cuántas Chicas participan del Miss América Continental?

Somos 12 competidoras para el certamen Miss America Continental

¿Cómo ha sido tu preparación?

Me preparo con mi agencia Gf Models y cualquier duda que tengo sé que siempre están para apoyarme y enseñarme.

¿En dónde es el certamen y qué actividades tendrás durante los días previos a la final?

El certamen se realiza en la ciudad de Río Negro.

Viernes: -Entrevista con la prensa -Cena de bienvenida.

Sábado: -Entrevista con el Jurado

-Fotos

-Paseó por la ciudad

-Cena en la cual se van a hacer las entregas de las menciones que se fueron evaluando durante el día.

Domingo: -Toda la preparación para la gran final.

-Entrevista con la prensa.

-Los participantes iremos como jurado al certamen de Miss Teen Uruguay.

-Gran Final

Lunes: – Paseó por las cañas ( donde se va a trabajar con cada uno de los ganadores)

-Almuerzo en el balneario.

¿Qué expectativa tienes del mismo?

Bueno… me genera algo muy lindo y pienso en disfrutarlo mucho ya que es algo nuevo para mi carrera porque hace muy poco decidí ser Miss y mi primer certamen fue el World Top Model el cual salí 2da princesa y ahí descubrí lo mucho que me gustaba y luego me llegó la noticia que fui elegida por Gf models como Señorita Uruguay, así que lo pienso disfrutar un montón ya que esto recién es el comienzo y falta mucho por recorrer y aprender.

*** Los vestidos son de la prestigiosa marca Vestidos Arena

*** Fotos: Richard Sosa – NetUruguay –