Entrevista exclusiva con Reachel Torrez, Miss América Continental 2020 – FOTOS

Reachel Torrez de Bolivia, fue coronada como Miss América Continental 2020 el pasado 16 de febrero en la ciudad de Fray Bentos (Río Negro – Uruguay).

Fue la segunda edición de este prestigioso evento, organizado por GF Models, en donde Reachel compitió junto a 13 bellísimas participantes de Artigas, Soriano, Montevideo, Río Negro, Río de la Plata América Continental, Top Model Río de la Plata América Continental, Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Top Model Uruguay, Brasil y Ecuador.

Tuvimos la oportunidad de conversar con Reachel de la siguiente manera:

¿Qué sentiste al escuchar tu nombre como la ganadora del Miss América Continental?

No hay palabras para describir el momento. Mi corazón se llenó de tanto orgullo y felicidad, me sentí muy bendecida, porque todo lo que hago lo hago con el corazón, creo que cuando uno hace las cosas honestamente, con esfuerzo y de corazón, la vida te pone en el momento indicado, con las personas indicadas y siempre será para mi, una alegría poder transmitirle eso a la gente,

En ese momento, sabía que las cosas cambiarían porque ahora tendría una plataforma internacional y no podía sentirme más agradecida con la agencia GF Models por la gran oportunidad, de haber obtenido la corona, se que será un buen año, con muy buenas metas

¿Cómo fuiste seleccionada para participar del certamen?

En mi país soy Señorita Cochabamba 2019 y salí como 2da finalista en el Miss Bolivia Mundo 2019, tras haber tenido un accidente en mi rodilla crei que el mundo de los concursos había terminado para mi, pero mi agencia de Promociones Gloria no pensaba lo mismo, pues ellos vieron que aún tenía mucho que dar, entonces me ofrecieron la oportunidad de representar a Bolivia una vez más y de esta manera es que llegue a Uruguay lista para dar mas del 100% de mi

Cuéntanos un poco sobre tu ciudad…

Mi hermosa «Llajta» como le decimos, a mi querida Cochabamba, nos destaca nuestra deliciosa gastronomía, con gente trabajadora, mujeres fuertes y luchadoras, somos el corazón de Bolivia, un vallecito con un clima templado, ideal para disfrutar de nuestros paisajes y tradiciones, los Cochabambinos siempre los estaremos esperando con los brazos abiertos para mostrarles un poco de nuestra cultura

¿Trabajas como modelo profesional en tu país?

Así es, ya más de 12 años que trabajo como modelo, pero el Miss fue la combinación perfecta entre dos pasiones que tenía, que era el ser modelo y ayudar a personas que no tenían las mismas oportunidades que otras, el Volverme Miss, me llenó el alma porque no solo disfruto de estar en un escenario y desfilar o tener sesiones de fotos, sino que ahora podía tener un propósito y podía utilizar mi imagen como una plataforma para llegar a más persona con temas muy importantes como la lucha contra la violencia a la mujer o temas medio ambientales

¿Qué impresión te llevas de Uruguay?

Pero que paisajes más hermosos que tienen!!! Y que gente tan hospitalaria!! Sin duda la experiencia que viví en Uruguay habla por sí sola y es lo que, apenas llegando a Bolivia empecé a contar, gracias a GF Models por darnos esta hermosa experiencia y mostrarnos un pedacito de Uruguay, que cada una de nosotras nos llevamos a nuestros países, no veo la hora de volver a Uruguay y continuar conociendo todo lo que me faltó