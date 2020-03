Que en tiempos de Coronavirus todos tengamos qué poner arriba de la mesa

Frente a la emergencia sanitaria el impacto económico en las familias de menos ingresos y la inminente suba de tarifas, la solidaridad organizada es una de las mejores respuestas!

Pudimos conversar con una de las responsables de este movimiento, quien nos dijo que «NMR son las sigas de No Me Rindo… porque juntos somos más».

Mi nombre es Viviana Gargiulo Morales y tomé la iniciativa de crear esta movida de No Me Rindo, sin fines de lucro que brinda ayuda a personas de bajos recursos y en situación de calle y que no pueden acceder a las canastas que otorga la intendencia a través del Mides o están en tramite para obtenerla.

En la zona comprendida entre La Floresta y Santa Ana tenemos muchas necesidades que no pueden esperar, porque hace 10 días o mas que no tienen ingresos. Las canastas las estoy formando y llevando a Cesea que es la Coordinadora de Emergencia Social Entre Arroyos y que es la que organiza la zona comprendida entre los arroyos Solís Chico y Solís Grande.

Gracias a las donaciones de empresa caritativas, de vecinos de la zona y amigos de Montevideo, he podido brindar alimentos a todos que se encuentran en está situación. Pero esto lamentablemente recién comienza por tal motivo es que solicito la donación de alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal. Necesitamos de mucha ayuda, son muchas las familias y las necesidades.

También nos adelantó que las donaciones más eficaces son «alimentos no perecederos, artículos de higiene y de limpieza, pañales de niños y adulto, todo articulo recibo es desinfectado respetando las medidas sanitarias y recomendaciones de la OMS, Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y Gobierno Municipal.

Por supuesto que los invitamos a que nos conozcan en nuestras redes sociales facebook No Me Rindo

https://www.facebook.com/NoMeRindo.uy/ y https://www.facebook.com/groups/NoMeRindo/

Gracias a Todos