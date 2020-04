Micaela Barrios: «Gracias a FS Modelos logré cumplir mi sueño»

Micaela Barrios es otro de los grandes descubrimientos de FS Modelos, de las chicas que reúnen un gran talento en lo profesional, y que se posicionan para ser de las más destacadas en nuestro país.

Conoció el mundo del modelaje a través de la escuela dirigida por Fernanda Sosa, y pronto tuvo la oportunidad de representar a nuestro país en un certamen de belleza internacional, además de realizar producciones y desfiles para los diseñadores y marcas más prestigiosos de Uruguay. Te invitamos a conocerla:

¿Qué importancia tiene FS Modelos en tus inicios como modelo?

En FS Modelos inicié mi experiencia, aprendí mucho sobre el modelaje, me ayudó y abrió las puertas tanto nacional como internacionalmente, cumplí mi sueño desde tan pequeña de representar a Uruguay en uno de los mejores certámenes de belleza.

FS modelos no solo me formó como modelo sino que en todo el ámbito de la moda, me ayudó a insertarme en algo que al día de hoy sigue siendo gran parte de mi vida ya que también estudio diseño de modas, me llevó a conocer muchísimo acerca del ambiente, saber cómo se maneja y así tener mejor claridad y efectividad para mis propios proyectos.

¿Por qué decidiste realizar el curso?

Desde chica tenía como objetivo, soñaba con ser modelo, y siempre mucha gente me incentivó a ello, en ese momento no podía lograrlo ya que soy de Rocha y allí no tenía posibilidad de formarme, cuando me mude a la capital conocí la agencia por muchas chicas a las que les iba muy bien y así conocí a Fernanda Sosa que desde el primer momento me motivó e incentivó a animarme a hacerlo, ya que era un tanto tímida y decidí hacer el curso. Una gran decisión en mi vida.

¿Qué temáticas son las que más te gustaron?

Mis temáticas preferidas sin dudas fueron «miss y pasarela«, para ambas tuvimos expertas en el tema que nos contaron y enseñaron sobre cosas que sólo con la experiencia uno aprende, por eso fue muy enriquecedor poder charlar con personas profesionales en los temas.

Una temática que sin dudas no fue mi favorita en el momento era acting y desenvolvimiento frente a cámaras, yo era alguien muy vergonzosa y eso me costaba muchísimo pero gracias a esta temática en los cursos de Fs Modelos y la confianza que Fernanda depositó en mi, logre hacerlo a tal punto que hoy en día trabajo en “Trato Hecho”, el programa de televisión de Teledoce conducido por el Loco Sebastián Abreu. Es increíble que alguien tímido como era yo hoy en día logre trabajar para el público y frente a una cámara, me hace muy feliz haberme superado y estar en este tipo de proyectos tan profesionales como divertidos. Hoy recuerdo mis nervios cuando me enfrentaba a una cámara y no lograba actuar, sin dudas fueron grandes días de esfuerzo y superación, pero nada más lindo que ver a donde he llegado y actuar con las cámaras es algo que me encanta!

En este momento estoy muy emocionada con un nuevo proyecto que llevaremos a cabo llamado Fs Modelos TV, en él estaremos participando el staff de FS Modelos, estén atentos porque se viene algo grande y rodeado de moda espectacular.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

Como modelo uno de mis mayores sueños profesionales era representar a mi país en un concurso de belleza internacional, gracias a un gran esfuerzo y dedicación pude cumplir este sueño en el año 2018 viajando a Estados Unidos, Los Ángeles, para participar en Miss Panamerican International de la mano de FS Models Agency.

Esta experiencia fue increíble, conocí Estados Unidos por primera vez y en mi primer viaje sola, conocí chicas de cada país de América con las que hoy en día aún tengo contacto y es espectacular saber que contamos con amigas en tantas partes del mundo. El concurso abarcaba y motivaba muchos temas desde un estilo de vida saludable hasta oratoria, no solo se trata de belleza sino que teníamos competencias todos los días en las que medíamos nuestra capacidad para todos los temas que nos forman como persona y como alguien preparado para impulsar y transmitir un mensaje al mundo, definitivamente no es solo belleza, es necesaria una gran preparación, que tuve la suerte de recibir por parte de FS Modelos Agency.

La agencia me apoyó desde el principio, desde decidir qué diseñadores me iban a vestir, la temática de mi traje típico que fue espectacular inspirado en el sol y realizado por la gran Shirley Souza,mi preparación física que fue de mucho esfuerzo y pude lograrlo gracias a FS Modelos y Body Planet, en ese momento entrenaba todos los días, era muy importante para mi y ellos siempre estuvieron allí.

Recuerdo mi primera reunión con Fernanda Sosa para acordar todo acerca del concurso, ambas estábamos muy emocionadas y hasta el día de hoy lo recuerdo y se los cuento muy conmovida, fue realmente un sueño todo lo que viví y no puedo estar más agradecida y feliz por ello.

¿Qué haces para cuidar tu físico? ¿Sos muy estricta en la alimentación?

Hoy en día llevo un plan de alimentación y entrenamiento con mi entrenadora personal “Gio entrenadora“, reconocida por los grandes cambios y avances en el cuerpo que nos traen sus planes. Intento siempre tener una alimentación sana pero soy más de entrenar mucho para poder darme mis gustos. Como entrenamiento realizo cardio y sala 4 o 5 veces a la semana.

¿Has realizado alguna producción para marcas o desfiles? ¿A quiénes?

He tenido muy buenas experiencias trabajando como modelo, participé en desfiles increíbles en cuanto a su producción y también de los mejores de mi país Uruguay. Mi experiencia comenzó en FS Modelos participando en desfiles desde poco tiempo que comencé el curso, y luego mi carrera fue creciendo de la mano de la escuela, que continuó abriéndome puertas para desfiles y producciones. Algunos de los grandes diseñadores para los que he trabajado son Hera Novias, Karina Etchechurri, Paola Santos, Don Baez, Romina Ache, Gladys T, Graciela Borges, Viarosa, Uma Shoes, Piaggio Milano, entre otros.

Siempre me encantó la moda y eso me hizo admirar a muchos diseñadores para los cuales increíblemente luego termine trabajando como modelo, eso me llena el corazón, poder llegar a ellos, aprender de ellos como futura diseñadora y modelo, ni que hablar de lo gratificante que es lucir sus atuendos espectaculares.

Me encanta la moda en todos sus sentidos, estoy muy enfocada en crecer en ella como modelo y diseñadora tanto nacional como internacionalmente, pongo todo mi esfuerzo para ello y estoy confiada de lograrlo.