Recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus en el Día Mundial del Asma

Ante la pandemia del virus, la Cátedra de Neumología de la Facultad de Medicina de la Udelar y la Sociedad Uruguaya de Neumología difunden sugerencias de prevención a pacientes asmáticos.

Como cada año, el primer martes del mes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad, padecida por millones de personas en el mundo. Este año, la celebración se encuentra atravesada por una coyuntura sanitaria compleja ocasionada por la pandemia del coronavirus (COVID-19), motivo por el cual la Cátedra de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) y la Sociedad Uruguaya de Neumología brindan recomendaciones a los pacientes asmáticos para prevenir el contagio del virus.

El asma afecta a aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo, mientras que en Uruguay, se estima que la prevalencia de la dolencia es de un 16,4 % de la población, según el estudio ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) realizado en la década del 90’.

La enfermedad se caracteriza por la inflamación crónica de la vía aérea. Se define por la presencia de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos, que varían a lo largo del tiempo en presencia, frecuencia e intensidad, y pueden depender de la edad u otras enfermedades que pueda asociar el paciente.

Martha Gutiérrez, profesora adjunta de Neumología, explicó que el coronavirus puede causar un síndrome respiratorio agudo y se ha visto relacionado con factores de riesgo, entre los cuales se consideran las enfermedades respiratorias crónicas.

“Hasta el momento, no se registraron evidencias de que los pacientes asmáticos posean mayores probabilidades de contagiarse con la nueva dolencia, sin embargo, las infecciones respiratorias ocasionadas por otros virus suelen generar exacerbaciones”, explicó.

La especialista indicó que al igual que el resto de la población, los afectados por esta enfermedad deben seguir las medidas generales como el lavado de manos, el uso de tapabocas y, de ser posible, permanecer en sus hogares.

Por otra parte, es imprescindible que continúen llevando a cabo el tratamiento habitual, sin suspender la medicación asignada, especialmente aquellos que tengan asma severa que utilicen el medicamento Omalizumab, así como contar con un plan de acción escrito y mantener contacto telefónico con su doctor de cabecera.

Otras de las recomendaciones incluyen revisar y cuidar la técnica inhalatoria en base a materiales previamente suministrados y usar de preferencia inhaladores de dosis medida o en polvo, evitando las nebulizaciones por el riesgo que conllevan de aerosolización.

Identificar y evitar los desencadenantes de los episodios, no realizar espirometrías o picoflujometrías y recibir la vacuna antigripal anual y antineumoccica, concluyen las principales medidas de prevención a adoptar.

En caso de presentar síntomas de crisis asmática y/o del coronavirus (COVID-19), se recomienda efectuar una consulta telefónica al correspondiente prestador de salud.