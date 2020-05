Roxanne Machin: instructora de FS Modelos en Montevideo nos cuenta sobre el inicio de cursos y sus diferentes modalidades

En un año atípico, FS Modelos se prepara para comenzar los nuevos cursos ¿Qué papel desempeña Roxanne Machin en los mismos?

Siendo un año muy particular para todos, como docente de FS Modelos en Montevideo hemos tomado varias medidas de precaución. En el auge de la pandemia decidimos seguir dictando las clases vía online, a través de una plataforma, durante un mes. Hoy en día hemos retomado las clases con «normalidad» que incluye el uso de tapabocas obligatorio, no saludar y mantener una distancia entre cada alumno. Es cuestión de adaptarse… tacos y tapabocas, ¿por qué no?

Roxanne Machin, tapa de Sábado Show

¿Cuéntanos cómo serán estos cursos online?

La opción del curso online es nuevo en la escuela, brindamos todas las herramientas y conocimientos vía vídeo llamada, apoyado con material teórico y vídeos para que puedan desenvolverse en el mundo de la moda. Abrimos pocos cupos por lo cual hacemos este curso muy personalizado teniendo en cuenta la necesidad y experiencia de cada uno de los alumnos. En sólo dos meses se aprende TODO en pasarela, casting, acting, makeup, style, etc.

roxanne machin, modelo

¿Quiénes pueden participar de los mismos?

En las tres opciones de curso que brinda la escuela; presencial, online y el curso por especialización de módulos son para ambos sexos. No tenemos límites de edades menos en el curso presencial que incluye las edades de 5 a 30 años.

roxanne machin, modelo

¿Cuál ha sido tu trayectoria como modelo?

Mi trayectoria como modelo fue bastante peculiar. Fui experimentando diferentes ámbitos dentro del modelaje al correr de los años. En 2018 participé de 3 certámenes de belleza en lo cual fui elegida Reina en cada uno de ellos. Luego en 2019 tuve mis primeras experiencias en desfiles con diseñadores y marcas tal que Agatha Ruiz de la Prada (España), Ivanna Picallo (Argentina), Agua Bendita (Colombia) y marcas uruguayas como Jibona, Pecari, Lolita, etc. Por último descubrí el ámbito de la fotografía teniendo campañas, haciendo catálogo, lookbook, editoriales y fue donde más me sentí cómoda.

roxanne machin, modelo

Debido a la cuarentena muchas chicas están usando sus redes para promocionarse ¿existe alguna regla para el cuidado de la imagen que exponemos públicamente?

En la escuela de FS Modelos brindamos todos los tips y consejos para el cuidado en redes sociales, uno de ellos es el promocionarse como modelo y por ende como «Marca». Priorizamos el mostrar buenos hábitos de vida, compartir recetas, tutoriales de makeup, y que cada uno muestre su punto fuerte siendo tal y como es. Mostrar sus personalidades con inteligencia y elegancia, creemos que la clave está ahí; ser como uno es y explotar su potencial como modelo.

roxanne machin, modelo

¿Cuáles son los desafíos más importantes para este 2020?

El año 2020 vino con algunas dificultades en cuanto a las nuevas normas y adaptación del mismo. Pero viendo el lado positivo, nada mejor que salir de la rutina y de su zona de confort. Están ya encaminados nuevos proyectos y objetivos en cuando a nivel personal como a nivel laboral, junto a Fernanda Sosa, CEO de la escuela de modelos FS modelos. Sabemos que este año está lleno de nuevas oportunidades y no pensamos dejar escapar ninguna.